सेल्फिश माने जाते हैं इन राशि के जातक, अपना काम निकलवाने में होते हैं माहिर

संक्षेप:

Feb 02, 2026 05:58 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
ज्योतिष शास्त्र में कुछ राशियों के जातकों को स्वार्थी यानी सेल्फिश माना जाता है। ये लोग अपने हितों और लक्ष्यों को सर्वोपरि रखते हैं और अपना काम निकालने में बेहद माहिर होते हैं। हालांकि, यह स्वार्थी स्वभाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता, कई बार यह आत्म-संरक्षण, महत्वाकांक्षा और सफलता की कुंजी भी बन जाता है। मेष, सिंह, मिथुन और कुंभ राशि के जातक इस श्रेणी में सबसे आगे आते हैं। इनकी स्वार्थी छवि के पीछे उनकी ग्रह स्थिति, स्वभाव और ऊर्जा का बड़ा हाथ होता है। आइए विस्तार से जानते हैं इन चार राशियों के बारे में।

मेष राशि: सबसे आगे रहने का जुनून

मेष राशि के जातक मंगल ग्रह के प्रभाव में होते हैं, जो ऊर्जा, साहस और प्रतिस्पर्धा का कारक है। ये लोग स्वाभाविक रूप से महत्वाकांक्षी और आत्मकेंद्रित होते हैं। इनका मानना है कि 'जो मैं चाहता हूं, वो मुझे मिलना ही चाहिए।' अपना काम निकालने में ये बेहद कुशल होते हैं, चाहे नौकरी में प्रमोशन हो या बिजनेस में डील। इस राशि के जातक दूसरों की भावनाओं पर कम ध्यान देते हैं और अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हैं। इसलिए इन्हें सेल्फिश कहा जाता है। लेकिन यही गुण इन्हें जीवन में आगे ले जाता है। ये लोग नेतृत्व करने में माहिर होते हैं और टीम में रहकर भी अपना हित पहले देखते हैं।

सिंह राशि: राजसी अहंकार और स्वार्थ

सिंह राशि सूर्य की राशि है, जो आत्मविश्वास, नेतृत्व और राजसी स्वभाव देती है। इस राशि के जातक खुद को सबसे ऊपर मानते हैं और दूसरों से ज्यादा महत्व खुद को देते हैं। ये लोग अपना काम निकालने में माहिर होते हैं - चाहे ऑफिस में बॉस को इम्प्रेस करना हो या सोशल सर्कल में अपना स्टेटस बनाए रखना। सिंह राशि वाले अक्सर दूसरों की मदद तभी करते हैं, जब उसमें उनका भी कोई फायदा हो। इसलिए इन्हें स्वार्थी या सेल्फिश कहा जाता है। लेकिन इनका यह स्वभाव इन्हें सफलता की सीढ़ी चढ़ाने में मदद करता है। ये लोग सम्मान और पहचान के भूखे होते हैं, जिस कारण ये अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह केंद्रित रहते हैं।

मिथुन राशि: बुद्धिमत्ता से अपना हित साधना

मिथुन राशि बुध ग्रह की होती है, जो बुद्धि, संचार और चतुराई देती है। इस राशि के जातक बातों से अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। ये लोग जरूरत पड़ने पर किसी को भी मनाने या प्रभावित करने की कला जानते हैं। इनका स्वभाव दोहरी प्रकृति का होता है, एक तरफ ये बहुत मिलनसार और दोस्ताना लगते हैं, लेकिन जब बात अपने हित की आती है, तो ये अपना फायदा पहले देखते हैं। इसलिए इन्हें सेल्फिश माना जाता है। मिथुन राशि के जातक रिश्तों में भी अपना हित पहले रखते हैं और जरूरत पड़ने पर आसानी से रिश्ते बदल लेते हैं। इनकी चतुराई और बोलने की कला इन्हें सफल बनाती है।

कुंभ राशि: स्वतंत्रता और व्यक्तिगत हित पहले

कुंभ राशि शनि और राहु के प्रभाव में होती है, जो स्वतंत्रता, नवीन विचार और व्यक्तिवाद देती है। इस राशि के जातक बेहद स्वार्थी नहीं होते, लेकिन ये अपना व्यक्तिगत स्थान और हित सबसे ऊपर रखते हैं। ये लोग अपने विचारों और लक्ष्यों को महत्व देते हैं। कुंभ राशि के जातक अपना काम निकालने में माहिर होते हैं, चाहे वो नई तकनीक सीखना हो या नेटवर्किंग करना। इनका स्वभाव उदासीन और अलग-थलग रहने वाला होता है, इसलिए इन्हें सेल्फिश कहा जाता है। लेकिन यही गुण इन्हें भीड़ से अलग और सफल बनाता है।

मेष, सिंह, मिथुन और कुंभ राशि के जातक स्वभाव से अपना हित पहले देखते हैं, जिस कारण इन्हें सेल्फिश माना जाता है। लेकिन इनका यह स्वभाव हमेशा नकारात्मक नहीं होती है। ये लोग अपने लक्ष्यों को हासिल करने में माहिर होते हैं और जीवन में सफलता पाते हैं। ज्योतिष के अनुसार, संतुलित स्वार्थ अच्छा होता है, जब तक यह दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। इन राशियों के जातकों अपनी महत्वाकांक्षा के साथ दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
