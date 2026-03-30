इन 4 राशियों पर हनुमान जी की रहती है विशेष कृपा, भीड़ में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
मेष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के लोग साहस, शक्ति और विवेक से भरपूर होते हैं। इन 4 राशियों पर हनुमान जी की रहती है विशेष कृपा। जानिए हनुमान जी इन राशियों को क्यों मानते हैं प्रिय और कैसे ये भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाते हैं।
हनुमान जी को कलयुग के जाग्रत देवता और संकटमोचन कहा जाता है। उनकी कृपा जिस पर होती है, उस व्यक्ति के जीवन में साहस, शक्ति, विवेक और सुरक्षा का वास हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ राशियों पर पवनपुत्र हनुमान जी की विशेष कृपा मानी जाती है। इन राशियों के लोग स्वभाव से निडर, ऊर्जावान, ईमानदार और मजबूत इरादों वाले होते हैं, जो उन्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाते हैं। आइए जानते हैं उन चार राशियों के बारे में जिन्हें हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त माना जाता है।
मेष राशि - साहस और निर्भीकता की प्रतीक
मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं और हनुमान जी का भी गहरा संबंध मंगल से जुड़ा है। इसलिए मेष राशि वालों पर हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है। इस राशि के लोग स्वभाव से बेहद साहसी, उत्साही और निर्भीक होते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी ये डटकर मुकाबला करते हैं और कभी हार नहीं मानते। हनुमान जी के आशीर्वाद से इनकी मेहनत और लगन उन्हें हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। इनके जीवन में बाधाएं आती हैं तो हनुमान जी की कृपा से वे आसानी से पार हो जाती हैं।
सिंह राशि - नेतृत्व और आत्मविश्वास
सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और हनुमान जी सूर्य देव को अपना गुरु मानते थे। इसी कारण सिंह राशि वालों पर भी हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। इस राशि के लोग जन्मजात नेता होते हैं। इनमें आत्मविश्वास, तेजस्विता और प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। हनुमान जी के आशीर्वाद से ये लोग समाज में अलग पहचान बनाते हैं और अपनी निर्णय क्षमता से दूसरों को प्रभावित करते हैं। इनकी साहसिक प्रवृत्ति उन्हें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है।
वृश्चिक राशि - बुद्धिमत्ता और धैर्य
वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल ग्रह हैं, इसलिए इस राशि के जातकों पर हनुमान जी की कृपा मानी जाती है। ये लोग गहरे विचारों वाले, रहस्यमयी और अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद से इनमें हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी बनी रहती है। ये लोग अपने कार्यों के प्रति पूर्ण समर्पण और ईमानदारी दिखाते हैं। कठिनाइयों में भी ये हार नहीं मानते और अंत में विजय प्राप्त करते हैं।
कुंभ राशि - न्यायप्रिय और उदार
कुंभ राशि के स्वामी शनि ग्रह हैं। इस राशि के लोग न्यायप्रिय, उदार और दूरदर्शी स्वभाव के होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण हनुमान जी इन्हें विशेष रूप से प्रिय मानते हैं। हनुमान जी की कृपा से इनकी रक्षा होती है और नकारात्मक शक्तियां इनके पास नहीं आ पातीं। ये लोग समाज के हित में काम करते हैं और अपनी दूरदर्शिता से बेहतर निर्णय लेते हैं। हनुमान जी इनके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं।
हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त करें?
इन चारों राशियों के लोगों को हनुमान जी की कृपा बनाए रखने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ, मंगलवार व्रत और संकटमोचन हनुमान मंदिर में दर्शन करना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति से जीवन में साहस, शक्ति और सुरक्षा बनी रहती है।
हनुमान जी की कृपा पाने वाले ये चार राशि वाले लोग अपनी विशेषताओं के कारण भीड़ से अलग पहचान बनाते हैं और जीवन की हर चुनौती को साहस के साथ पार करते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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