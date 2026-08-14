31 अगस्त से इन 5 राशियों की परेशानियां होंगी कम, सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से 14 दिनों तक लाभ
Sun Nakshatra Parivartan 31 August 2026: अगस्त खत्म होते-होते सूर्य शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चले जाएंगे। इस परिवर्तन का लाभ कुल 5 राशियों को मिलने वाला है। जानें आखिर वो 5 राशियां कौन सी हैं?
सूर्य अगस्त के आखिरी दिन अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। 31 अगस्त को सूर्य शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में जाएंगे। हिंदू पंचांग के हिसाब से अभी सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में हैं जोकि बुध ग्रह से संबंधित है। 17 अगस्त को सूर्य अश्लेषा से निकलकर केतु के नक्षत्र मघा में जाएंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार पूर्वा फाल्गुनी में जाते ही सूर्य कुल 5 राशियों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। जानिए आखिर ये पांच राशियां कौन हैं जिन्हें 31 अगस्त से अगले 14 दिनों तक खूब लाभ मिलने वाला है और इनकी परेशानियां भी काफी हद तक कम होती नजर आएंगी।
31 अगस्त 13 सितंबर तक इन 5 राशियों पर सूर्य होंगे मेहरबान
मेष राशि
सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से मेष राशि वालों के लिए 31 अगस्त के बाद का समय अच्छा रहेगा। नौकरी करने वालों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस से जो लोग जुड़े हैं और अभी किसी ना किसी वजह से सब अटक रहा है तो कुछ दिन का इंतजार करें। आने वाले समय में हर काम बनते हुए दिखेंगे। फायदा होगा और नए रास्ते भी बनेंगे। ऐसे में कॉन्फिडेंस का लेवल काफी बढ़ेगा। आप परिवार के साथ अच्छा समय बीता पाएंगे। बस इस दौरान हड़बड़ी में कोई भी फैसला ना लें।
कर्क राशि
कर्क राशि वालों को भी 31 अगस्त से खूब लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिखेगा। पैसों से जुड़े मामले में जो चीजें अटकती आ रही हैं उसका समाधान मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए अबसे प्रेशर थोड़ा कम होता दिखेगा। घर-परिवार में सब कुछ अच्छा होगा। अपनों के साथ समय बिताने का पूरा मौका मिलेगा। बस इस दौरान खर्चे ज्यादा हो सकते हैं तो ऐसे में खर्चे और बचत का सही बैलेंस बनाकर चलें।
सिंह राशि
सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन का लाभ सिंह राशि वालों को भी मिलेगा। अगर आप की राशि यही है तो आने वाले समय में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। काम में इसका असर भी दिखाई देगा। आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी में निखार आएगा। आपके काम करने का तरीका अलग होगा और लोग इससे काफी कुछ सीखेंगे। पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा। रिश्तों में भी सुधार होता नजर आएगा। कुल मिलाकर ये परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए अच्छा साबित होने वाला है।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों को करियर और बिजनेस में कई लाभ मिलते दिखेंगे। अगर किसी चीज को लेकर डाउट की स्थिति बनी हुई है तो 31 अगस्त से सब क्लियर होता दिखेगा। पैसों के मामले में आपकी स्थिति पहले से बेहतर होगी। घर पर लोगों को समय दे पाएंगे। काम बनते नजर आएंगे ऐसे में आपका मन काफी खुश भी रहेगा। हालांकि पैसों का लेनदेन करने से इस वक्त बचें।
मीन राशि
31 अगस्त से मीन राशि के जातकों का गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। नौकरी में तरक्की होगी। काम से संबंधित चीजें सही दिशा में आगे बढ़ती नजर आएंगी। निवेश करना चाहते हैं तो इस टाइम पीरियड में कर लें क्योंकि इसका विशेष लाभ मिलने वाला है। वहीं परिवार का सपोर्ट भी आपको खूब मिलेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों की मुलाकात कुछ लोगों से होगी जिससे काम जल्दी पूरे होंगे। अगर अभी चीजें अस्त-व्यस्त दिख रही हैं तो धैर्य रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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