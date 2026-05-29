30 या 31 मई कब रखा जाएगा अधिकमास पूर्णिमा व्रत? जानें अच्छे भाग्य के लिए इस दिन क्या दान करें
Adhik Maas Purnima Vrat Kis Din Hai: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि अत्यंत शुभ मानी गई है लेकिन अधिकमास की पूर्णिमा तिथि का खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन कुछ चीजों का दान करने से भाग्य का साथ मिलता है। जानें अधिकमास की पूर्णिमा कब है और इस दिन क्या दान करें।
Adhik Maas Purnima Vrat Kab Hai aur Kya Daan Kare: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि अत्यंत शुभ मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। यूं तो हर महीने आने वाली पूर्णिमा तिथि का महत्व होता है लेकिन शास्त्रों में अधिकमास की पूर्णिमा को सर्व सिद्धिदायनी पूर्णिमा बताया गया है। अधिकमास को पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है। यह संयोग हर तीन साल में एक बार बनता है, इसलिए अधिकमास पूर्णिमा का महत्व अन्य पूर्णिमा तिथि से कई गुना बढ़ जाता है। इस बार ज्येष्ठ का महीना अधिकमास है। इसलिए ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा खास मानी जा रही है। जानें ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा तिथि कब से कब तक, व्रत कब रखा जाएगा, स्नान-दान कब किया जाएगा और पूर्णिमा के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए।
अधिकमास पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी:
पंचांग के मुताबिक, इस बार पूर्णिमा तिथि दो दिन रहने वाली है, जिसके कारण व्रत और स्नान-दान की तारीख अलग-अलग रहेंगी। पूर्णिमा तिथि 30 मई 2026, शनिवार को सुबह 11 बजकर 57 मिनट पर प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 31 मई 2026, रविवार को दोपहर 02 बजकर 14 मिनट पर होगा।
अधिकमास पूर्णिमा व्रत कब किया जाएगा:
अधिकमास पूर्णिमा व्रत 30 मई 2026, शनिवार को किया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि रहेगी। हिंदू धर्म में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मानसिक शांति के साथ सुख-समृद्धि मिलती है।
अधिकमास पूर्णिमा का स्नान-दान कब किया जाएगा:
ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 31 मई 2026 रविवार को उदया तिथि में अधिकमास पूर्णिमा का स्नान-दान करना उत्तम रहेगा। स्नान-दान के दिन रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है।
अधिकमास पूर्णिमा पर किन चीजों का दान करना चाहिए:
शास्त्रों के अनुसार, अधिकमास पूर्णिमा पर शुभ फलों की प्राप्ति के लिए मालपुए का दान करना चाहिए। इसके अलावा जल, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, गायों के लिए चारा आदि का दान सबसे उत्तम माना गया है। इसके अलावा अधिकमास की पूर्णिमा पर दीपदान का भी खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पापों से मुक्ति दिलाते हैं और कई यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इकृसके अलावा भाग्य का साथ मिलता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से धन-धान्य में वृद्धि होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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