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तुला समेत इन 3 राशियों पर रहती मां लक्ष्मी की शुभ दृष्टि, खूब कमाती हैं धन-दौलत

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कुछ राशियों पर मां लक्ष्मी की शुभ दृष्टि बनी रहती है। इन राशियों का जीवन प्रेम और सुख, समृद्धि भरा माना जाता है। आइए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे मेंं, जिन पर मां लक्ष्मी की शुभ दृष्टि सदैव बनी रहती है-

तुला समेत इन 3 राशियों पर रहती मां लक्ष्मी की शुभ दृष्टि, खूब कमाती हैं धन-दौलत

ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह का कनेक्शन माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। शुक्र न केवल लग्जरी बल्कि सुंदरता, कला और अट्रैक्शन के भी कारक माने जाते हैं। ऐसे में शुक्र की शुभ स्थिति होने पर जीवन में धन, दौलत और सुख की कमी नहीं रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ राशियों पर मां लक्ष्मी की शुभ दृष्टि बनी रहती है। ऐसी राशियों को धन कमाने में बहुत ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ते हैं। इन राशियों का जीवन प्रेम और सुख, समृद्धि भरा माना जाता है। ये राशियां स्वभाव में भी बेहद अट्रैक्टिव पाई जाती हैं। आइए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे मेंं, जिन पर मां लक्ष्मी की शुभ दृष्टि रहती है-

तुला समेत इन 3 राशियों पर रहती मां लक्ष्मी की शुभ दृष्टि, खूब कमाती हैं धन-दौलत

क्या तुला राशि पर मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि रहती है?

जवाब है हां, तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र माने जाते हैं। ऐसे में इस राशि पर माता लक्ष्मी की शुभ दृष्टि बनी रहती है। इस राशि के जातकों को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है। तुला राशि का जातक भौतिक सुख का आनंद लेते हैं। इनकी लव लाइफ में भी रोमांस की कमी नहीं रहती है। ये अपनी पर्सनालिटी से सभी का दिल जीत लेते हैं। पैसे कमाने में भी काफी माहिर होते हैं। फाइनेंशियल तौर पर अच्छी स्थिति में रहते हैं। इन्हें लग्जरी लाइफ जीना पसंद होता है।

क्या कर्क राशि पर मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि रहती है?

कर्क राशि के जातकों पर लक्ष्मी माता मेहरबान रहती हैं। इस राशि के जातक काफी क्रिएटिव और चार्मिंग पर्सनालिटी वाले माने जाते हैं। इनके जीवन में सुख-संपदा का अभाव नहीं रहता है। ये लाइफ में कामयाबी हासिल करते हैं। धन कमाने में भी इनके पास कई नायाब आइडिया रहते हैं। इस राशि के जातकों का आर्थिक जीवन भी शानदार रहता है।

क्या वृषभ राशि पर मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि रहती है?

वृषभ राशि के ग्रह स्वामी शुक्र हैं। ऐसे में इस राशि पर मां लक्ष्मी की कृपा रहती है। इस राशि के जातक कम मेहनत से अच्छे परिणाम हासिल कर लेते हैं। इनका वैवाहिक जीवन भी शानदार रहता है। इस राशि के जातकों को धन से जुड़ी दिक्कतें ज्यादा नहीं झेलनी पड़ती हैं। आर्थिक तौर पर भी इनका जीवन स्टेबल बना रहता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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