इन 3 राशि के जातकों को गलती से नहीं पहननी चाहिए चांदी, जानिए किसके लिए होता है शुभ

संक्षेप:

Feb 10, 2026 07:00 pm IST
हिंदू ज्योतिष शास्त्र में धातुओं को ग्रहों से जोड़कर विशेष महत्व दिया गया है। चांदी को चंद्रमा और शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है। यह धातु शीतलता, भावनात्मक संतुलन, सौंदर्य और समृद्धि प्रदान करती है। मान्यता है कि चांदी धारण करने से मन की अशांति दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है और व्यक्ति के जीवन में सौम्यता आती है। लेकिन सभी राशियों के लिए चांदी समान रूप से शुभ नहीं होती है। कुछ राशियों के जातकों के लिए यह धातु लाभकारी है, तो कुछ के लिए इसे पहनने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं किसकी राशि में चांदी शुभ है और किन्हें इसे पहनने से बचना चाहिए।

ज्योतिष के अनुसार चांदी पहनने के लाभ

चांदी धारण करने से कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। इससे मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह धातु सुख-समृद्धि, मान-सम्मान और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में सुधार लाती है। नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से रक्षा करती है। आयुर्वेद में भी चांदी को वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित करने वाली बताया गया है। यह सर्दी-जुकाम, त्वचा रोग और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है।

किन राशियों के लिए चांदी विशेष रूप से शुभ है

जल तत्व वाली राशियों के लिए चांदी बहुत लाभकारी मानी जाती है। कर्क राशि में चंद्रमा स्वामी होता है, इसलिए इनके लिए चांदी पहनना सबसे उत्तम है। इससे इनकी भावनात्मक अस्थिरता दूर होती है और मन शांत रहता है। वृषभ राशि में शुक्र स्वामी है, इसलिए चांदी इनके लिए सौंदर्य, ऐश्वर्य और वैवाहिक सुख बढ़ाती है। वृश्चिक, तुला और मीन राशि के जातक भी चांदी से विशेष लाभ पाते हैं। इन राशियों के लिए चांदी पहनने से मानसिक तनाव कम होता है, स्वास्थ्य बेहतर रहता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।

किन राशियों को चांदी पहनने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए

मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए चांदी सामान्यतः अनुकूल नहीं मानी जाती है। इन राशियों में अग्नि तत्व प्रधान होता है, जबकि चांदी शीतल और जल तत्व वाली है। इनके लिए चांदी पहनने से कभी-कभी मानसिक अशांति, बेचैनी या छोटी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। अग्नि तत्व वाली राशियों को चांदी धारण करने से पहले कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। अगर कुंडली में चंद्रमा या शुक्र कमजोर हो, तो चांदी पहनने से पहले ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए।

चांदी पहनने का सही तरीका

पुरुषों के लिए दाहिना हाथ चांदी पहनने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। दायां हाथ कर्मशील होता है, इसलिए इसी हाथ में चांदी का कड़ा या अंगूठी पहनना शुभ फल देता है। महिलाओं के लिए बायां हाथ या गले में चांदी का हार पहनना लाभकारी होता है। चांदी शुद्ध होनी चाहिए। इसे पहनने से पहले गंगाजल से धोकर 'ॐ चं चन्द्रमसे नमः' या 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जप करना चाहिए। शुक्रवार या सोमवार को चांदी पहनना सबसे शुभ माना जाता है।

चांदी पहनने के अन्य लाभ और सावधानियां

चांदी पहनने से शरीर में शीतलता आती है, जो गर्म मिजाज वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। यह नींद को बेहतर बनाती है और मानसिक तनाव कम करती है। चांदी के आभूषण नियमित रूप से साफ करने चाहिए। अगर चांदी काली पड़ रही है, तो यह संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा को सोख रही है। ऐसे में इसे गंगाजल या नींबू के रस से साफ करना चाहिए। अगर किसी राशि में चंद्रमा या शुक्र पीड़ित है, तो चांदी पहनने से पहले ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।

चांदी धारण करना केवल आभूषण नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और स्वास्थ्यवर्धक उपाय है। सही राशि और विधि से पहनने पर यह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों में चांदी को शुभ धातु माना गया है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

