घर में रखीं ये 3 गलत मूर्तियां छिन लेती हैं परिवार का सुख-चैन, तुरंत करें बाहर

हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में मूर्तियों का विशेष महत्व है। घर में देवी-देवताओं की मूर्ति रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। लेकिन कुछ मूर्तियां या उनकी स्थिति गलत होने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे परिवार का सुख-चैन छिन जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि टूटी, अपूर्ण या नकारात्मक भाव वाली मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए। ये मूर्तियां राहु-केतु या शनि के दोष को बढ़ाती हैं और घर में कलह, धन हानि तथा स्वास्थ्य समस्याएं लाती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 3 गलत मूर्तियां, जो तुरंत घर से बाहर करनी चाहिए।

टूटी या खंडित मूर्तियां वास्तु और शास्त्रों में टूटी या खंडित मूर्ति रखना सबसे बड़ा पाप माना गया है। टूटी मूर्ति देवता का अपमान करती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। इससे परिवार में कलह बढ़ती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है और धन की हानि होती है। यदि गणेश जी, लक्ष्मी जी या शिवलिंग की मूर्ति टूट गई हो तो उसे घर में ना रखें। टूटी मूर्ति से राहु का प्रभाव बढ़ता है और अप्रत्याशित परेशानियां आती हैं। ऐसी मूर्ति को बहते जल में प्रवाहित करें या मंदिर में दान कर दें। नई मूर्ति लाकर पूजा करें।

नकारात्मक भाव वाली मूर्तियां कुछ मूर्तियां जैसे क्रोधित काली, रुद्र शिव या युद्ध मुद्रा में देवता की मूर्ति घर में रखना अशुभ है। ये मूर्तियां घर के लिए नहीं, मंदिर के लिए होती हैं। घर में रखने से मन में क्रोध, झगड़ा और तनाव बढ़ता है। महाभारत और पुराणों में कहा गया है कि घर में शांत और सौम्य मुद्रा वाली मूर्तियां ही रखें – जैसे बाल गोपाल, लक्ष्मी-गणेश या शांत शिव। क्रोधित मूर्ति से परिवार में अशांति आती है और बच्चों पर बुरा असर पड़ता है।

अपूर्ण या अधूरी मूर्तियां अपूर्ण मूर्ति जैसे बिना हाथ, पैर या मुख वाली मूर्ति घर में रखना बहुत अशुभ है। यह अधूरे कार्य और रुकावट का प्रतीक है। इससे करियर में बाधा, धन हानि और स्वास्थ्य समस्या आती है। वास्तु में कहा गया है कि मूर्ति पूर्ण और सुंदर होनी चाहिए। अधूरी मूर्ति से शनि और राहु का दोष बढ़ता है। यदि ऐसी मूर्ति घर में है तो तुरंत बाहर करें और बहते जल में विसर्जित करें। पूर्ण मूर्ति लाकर पूजा करें तो सुख-समृद्धि बढ़ेगी।

इन गलत मूर्तियों से बचने के उपाय और लाभ गलत मूर्तियां घर से बाहर करने के बाद घर को गंगाजल से शुद्ध करें। नई मूर्ति लाते समय शुभ मुहूर्त देखें और विधिवत पूजा-पाठ करें। घर में केवल शांत और सौम्य मूर्तियां रखें। इससे परिवार में सुख-शांति, धन और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। वास्तु के अनुसार मूर्तियां पूजा स्थल में पूर्व या उत्तर दिशा में रखें।

गलत मूर्तियां घर का सुख छिन लेती हैं, लेकिन सही मूर्तियां और पूजा से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इन नियमों का पालन करें तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।