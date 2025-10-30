Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़3 ways to avoid bad dreams in the night bure sapne se bachne ke upay
Remedies for Bad Dreams: बुरे सपने से रात में खुल जाती है आपकी नींद? तकिए के नीचे आज से रखना शुरू कर दें ये 3 चीजें

Remedies for Bad Dreams: बुरे सपने से रात में खुल जाती है आपकी नींद? तकिए के नीचे आज से रखना शुरू कर दें ये 3 चीजें

संक्षेप: Bad Dreams Remedies: बुरे सपने आने के पीछे कई कारण होते हैं। इसकी वजह से ना सिर्फ नींद खराब होती है बल्कि धीरे-धीरे स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ने लगता है। जानिए आखिर बुरे सपनों को किस तरह से आसान उपायों की मदद से रोका जा सकता है?

Thu, 30 Oct 2025 01:09 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रात में नींद ना आने की समस्या से कई लोग परेशान होते हैं। ऐसे में अगर नींद आ जाए और कुछ ही समय में वो टूट जाए तो और भी बुरा लगता है और इसकी वजह अगर बुरा सपना हुआ तो चीजें और खराब हो जाती हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग डरावने सपनों को देखने की वजह से बीच रात में जग जाते हैं और इसके बाद बहुत मुश्किल से ही नींद आती है या फिर आती ही नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा अक्सर होता है तो कुछ उपायों के जरिए आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आपको करना बस ये है कि सोते समय अपने तकिए के नीचे कुछ चीजें रख लेनी हैं। नीचे जानिए आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. मोती

अगर बार-बार बुरे सपने की वजह से आपकी रातें खराब हो जाती हैं तो मोती से आपको जरूर फायदा मिलेगा। मोती की सकारात्मक ऊर्जा से आपको शांति मिलेगी। इसे सोने से पहले तकिए के नीचे रख दें। जैसे ही आपको सुकून मिलेगा, आपको अच्छी नींद आ जाएगी और सोते समय कोई बुरा सपना आपके आसपास भी नहीं भटकने वाला है।

2. फिटकरी

बुरे सपने से बचने के लिए आप फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी को किसी कपड़े में बांध लें। बांधने के लिए अगर काले रंग का कपड़ा लिया जाए तो ये और भी अच्छा होगा। इस पोटली को अपने तकिए के नीचे रखकर सोने से आपके आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या विचार नहीं भटकने वाला है। इसकी मदद से आपको रात में सोते वक्त कोई भी बुरा सपना नहीं आएगा। फिटकरी ना होने पर आप उसकी जगह पर नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

3. अमेथिस्ट

आजकल मार्केट में कई ऐसे क्रिस्टल हैं जो जिंदगी को आसान बना सकते हैं। अमेथिस्ट नाम का एक क्रिस्टल हैं जो कई चीजों में काम आ सकता है। ये एक प्रकार का क्रिस्टल है जो मन को शांति देता है। इस क्रिस्टल में सकारात्मक ऊर्जा होती है और इसकी वजह से सोने से पहले मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आते हैं और नींद भी अच्छी आती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Astrology sleep
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने