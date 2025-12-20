Hindustan Hindi News
3 things must check in panchang before-leaving-home for travel auspicious work
यात्रा और शुभ काम के लिए बाहर निकलते समय पंचांग में जरूर देखें ये 3 चीजें, पूरा होगा आपका कार्य

यात्रा और शुभ काम के लिए बाहर निकलते समय पंचांग में जरूर देखें ये 3 चीजें, पूरा होगा आपका कार्य

संक्षेप:

पंचांग हमें दिन की ग्रह-नक्षत्र स्थिति, शुभ-अशुभ मुहूर्त और विभिन्न कालों की जानकारी देता है। जब हम किसी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना या महत्वपूर्ण यात्रा पर निकलते हैं, तो पंचांग देखना आवश्यक माना जाता है।

Dec 20, 2025 06:28 pm IST
हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का विशेष महत्व है। पंचांग हमें दिन की ग्रह-नक्षत्र स्थिति, शुभ-अशुभ मुहूर्त और विभिन्न कालों की जानकारी देता है। जब हम किसी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना या महत्वपूर्ण यात्रा पर निकलते हैं, तो पंचांग देखना आवश्यक माना जाता है। विशेष रूप से तीन चीजें - राहुकाल, गुलिक काल और दिशा शूल को अवश्य जांचना चाहिए। इनसे बचकर कार्य करने पर सफलता की संभावना बढ़ जाती है और बाधाएं कम होती हैं। इस लेख में हम इन तीनों के बारे में विस्तार से जानेंगे।

राहुकाल: सबसे प्रमुख अशुभ काल

राहुकाल वह समयावधि है जिसे ज्योतिष में अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह राहु ग्रह के प्रभाव से जुड़ा होता है, जो एक छाया ग्रह है और पापी ग्रहों में गिना जाता है। राहुकाल में कोई भी नया शुभ कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान किए गए काम में बाधाएं आती हैं, सफलता नहीं मिलती या परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। राहुकाल की गणना सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को आठ बराबर भागों में बांटकर की जाती है। प्रत्येक भाग लगभग 90 मिनट का होता है।

यात्रा या शुभ कार्य में राहुकाल से बचने के फायदे बहुत हैं। इस समय यात्रा करने पर दुर्घटना, देरी या असफलता का खतरा बढ़ जाता है। वहीं, इससे बचकर निकलने पर कार्य सुचारू रूप से पूरा होता है और मन को शांति मिलती है। अगर अनिवार्य हो, तो राहुकाल में हनुमान चालीसा पढ़कर या दही-मीठा खाकर निकलें।

गुलिक काल: शनि पुत्र से जुड़ा समय

गुलिक काल को गुलिका काल भी कहा जाता है। गुलिक शनि ग्रह का पुत्र माना जाता है और यह समय भी अशुभ होता है। कुछ मतों में इसे शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन अधिकांश ज्योतिषी इसे राहुकाल की तरह अशुभ मानते हैं और नए कार्य शुरू करने से मना करते हैं। इस दौरान किए गए काम दोहराए जाने पड़ सकते हैं या अपेक्षित फल नहीं मिलता है। गुलिक काल की गणना भी दिन के आठ भागों में होती है, लेकिन इसका क्रम अलग होता है। यह आमतौर पर 90 मिनट का होता है और दिन के अनुसार बदलता है। पंचांग में इसे स्पष्ट रूप से बताया जाता है। यात्रा या शुभ कार्य में गुलिक काल से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय मानसिक तनाव या बाधा पैदा कर सकता है। गुलिक काल में पूजा-पाठ या पुराने कार्य जारी रख सकते हैं, लेकिन नया शुरू ना करें।

दिशा शूल: यात्रा की दिशा में बाधा

दिशा शूल का अर्थ है किसी विशेष दिशा में 'शूल' या कांटा लगना, यानी उस दिशा में यात्रा करना अशुभ। प्रत्येक दिन एक निश्चित दिशा में शूल होता है, जिससे उस दिशा में जाने पर कष्ट, बाधा या असफलता हो सकती है। यह वास्तु और ज्योतिष का हिस्सा है। दिशा शूल वाली दिशा में यात्रा करने से बाधा, हानि या असफलता आ सकती है। अगर जाना जरूरी हो, तो घर से 10-15 कदम विपरीत दिशा में चलकर फिर मुड़ें।

इन तीनों से बचने के लाभ

राहुकाल, गुलिक काल और दिशा शूल से बचकर शुभ कार्य या यात्रा करने पर कार्य पूर्ण होता है, बाधाएं कम होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ज्योतिष के अनुसार, इन अशुभ कालों में ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे निर्णय गलत हो सकते हैं या परिणाम विपरीत आते हैं। सदियों से लोग पंचांग देखकर इनसे बचते आए हैं, जिससे जीवन सुगम बना है।

शुभ मुहूर्त में किया कार्य हमेशा फलदायी होता है। भागदौड़ भरे जीवन में भी पंचांग ऐप या कैलेंडर से ये तीन चीजें जांच लें। इससे ना केवल कार्य सफल होगा, बल्कि मन को विश्वास और शांति भी मिलेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

