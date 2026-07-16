Palmistry: क्या इस जन्म में आप बन पाएंगे करोड़पति? हथेली की ये 3 रेखाएं देती हैं संकेत
Palmistry Signs for becoming Crorepati: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में अमीर बनने के 3 संकेत होते हैं। मान्यता है कि ये शुभ निशान जिसकी हथेली में होते हैं वो अपने काम से अलग ही पहचान बनाता है और फिर सारी सुख-सुविधाएं उसे नसीब होती हैं।
क्या इस जन्म में आप करोड़पति बन पाएंगे? ये सवाल आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब आपकी हथेली में ही है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली की कुछ रेखाएं विशेष रूप से पैसों की स्थिति और तरक्की की ओर मजबूत संकेत देती हैं। माना जाता है कि अगर हाथ में कुछ ऐसे शुभ रेखाएं और निशान हो तो व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कई ऐसे मौके मिलते हैं जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है।
हालांकि इसके लिए सिर्फ रेखाओं और निशान का ही होना काफी नहीं है। कड़ी मेहनत और सही फैसले किसी भी व्यक्ति के सफल जिंदगी में अहम भूमिका अदा करते हैं। जानिए हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार वो कौन से 3 संकेत हैं जो धन-समृद्धि की ओर खास संकेत देते हैं।
1. मनी ट्रायंगल
हस्तरेखा शास्त्र में मनी ट्रायंगल को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसकी गिनती हथेली के शुभ निशानों में होती है। हाथ में ये खास त्रिकोण कुछ खास रेखाओं के मिलने से बनता है। शास्त्र में मान्यता है कि अगर ये साफ और पूरा बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति खूब पैसा भी कमाता है और सही तरीके से सेविंग भी कर पाता है। पैसे का सही उपयोग करना ऐसे व्यक्ति को बखूबी आता है। आर्थिक मामलों में सही फैसले लेने की समझ इनमें खूब होती है और ऐसे में ये आगे की प्लानिंग बेहतर तरीके से करते हैं।
2. सूर्य रेखा
दूसरा संकेत सूर्य रेखा से जुड़ा हुआ है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने हाथ में अनामिका उंगली को देखें। इसके ठीक नीचे की ओर जो रेखा जा रही है उसे ही सूर्य रेखा कहा जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर ये रेखा साफ हो और कटा हुआ या फिर उलझा हुआ ना हो तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसी रेखा जिस किसी के हाथ में होती है उसे अपने काम से लोगों के बीच खास पहचान मिलती है। ऐसा व्यक्ति अपने काम की वजह से खूब लोकप्रियता बटोरता है। साथ ही ऐसे लोगों का मान-सम्मान खूब होता है। अगर हाथ में ये रेखा है तो आप मेहनत करते रहें क्योंकि सफलता दूर नहीं है।
3. गजलक्ष्मी योग
बहुत ही कम लोगों की हथेली में ये शुभ योग बनता है। हस्तरेखा शास्त्र में इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा मजबूत होने के साथ-साथ सूर्य रेखा भी क्लियर दिखे और बाकी रेखाएं भी साफ और बिना उलझी हुई हो तो ये खास योग बनता है। मान्यता है कि ऐसे लोग अगर सही तरीके से मेहनत करें तो खूब तरक्की होती है। शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों की जिंदगी में आगे चलकर सुख-सुविधाओं की कोई भी कमी नहीं होती है।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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हस्तरेखा शास्त्र