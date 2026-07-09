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मूलांक 3 राशिफल 9 जुलाई: 3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग आज इन लोगों से राय लेना रहेगा लाभकारी

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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3 Number Rashifal Numerology Horoscope 9 July 2026 : आज नए अड़ंगे आएं तो उन्हें अपनी रफ्तार का अंत न मानें। थोड़ा ठहरकर क्रम बनाना बेहतर रहेगा। जानें 9 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा -

मूलांक 3 राशिफल 9 जुलाई: 3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग आज इन लोगों से राय लेना रहेगा लाभकारी

3 number rashifal numerology horoscope 9 July 2026 Mulank 3, मूलांक 3 राशिफल 9 जुलाई : घर और काम, दोनों तरफ से जिम्मेदारियां एक साथ बढ़ती दिखें तो आपका मन भारी हो सकता है। सुबह जैसे चाय चढ़ी हो, टिफिन की जल्दी हो और उसी बीच किसी जरूरी कॉल ने रूटीन बिगाड़ दिया हो, वैसा ही बिखराव दिन में भी महसूस हो सकता है। आप मूलांक 3 के जातक हैं, इसलिए बृहस्पति आपको समझदारी, नियम और सही सलाह की ताकत देता है। 9 जुलाई 2026 का मूलांक 9 भीतर से हिम्मत जगाएगा, जबकि भाग्यांक 8 कहेगा कि हर काम का हिसाब और जिम्मेदारी भी निभानी होगी। नए अड़ंगे आएं तो उन्हें अपनी रफ्तार का अंत न मानें। थोड़ा ठहरकर क्रम बनाना बेहतर रहेगा।

मूलांक 3 राशिफल 9 जुलाई: 3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग आज इन लोगों से राय लेना रहेगा लाभकारी

प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में इस समय सबसे बड़ी जरूरत साफ बात और सही भूमिका बांटने की है। घर के किसी मसले, जिम्मेदारी या समय की कमी से मन में यह भाव आ सकता है कि सारा बोझ आप पर ही आ रहा है। बृहस्पति का स्वभाव आपको समझाने और संभालने वाला बनाता है, लेकिन हर बात अपने कंधे पर लेना जरूरी नहीं। प्रेम संबंध में भी सलाह देने से पहले सामने वाले की थकान समझें। परिवार में किसी छोटी बात पर उपदेश देने के बजाय सीधी मदद का तरीका ज्यादा असर करेगा। नरमी के साथ सीमा तय करना भी जरूरी रहेगा।

शिक्षा और करियर

कामकाज में नई रुकावटें आपको यह महसूस करा सकती हैं कि आगे बढ़ने की जगह बस जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। फिर भी यही समय आपकी असली समझ को परखेगा। बृहस्पति का प्रभाव आपको योजना, नीति और दिशा देता है। इसलिए ऑफिस, मीटिंग, पढ़ाई या बिजनेस में जो काम जमा हो रहे हैं, उन्हें महत्व के हिसाब से बांटें। 9 का असर उत्साह देगा, पर भाग्यांक 8 याद दिलाएगा कि केवल बड़े विचार काफी नहीं, उनको निभाने वाला ढांचा भी चाहिए। किसी सीनियर, टीचर या अनुभवी व्यक्ति से सीधी राय लेना लाभकारी हो सकता है। अपनी क्षमता से ज्यादा वादा करने से बचें।

धन और वित्त

पैसों के मामले में इस दिन जिम्मेदारियां अचानक बढ़ी हुई लग सकती है। घर और काम से जुड़े छोटे छोटे खर्च मिलकर दबाव बना सकते हैं। ऐसे में बृहस्पति की समझ यही कहती है कि रकम को सुविधा नहीं, प्राथमिकता के हिसाब से देखें। भाग्यांक 8 अनुशासन चाहता है, इसलिए जो भुगतान जरूरी हैं उन्हें पहले रखें। किसी और का भार उठाने से पहले अपनी सीमा साफ समझ लें। उधार, साझा खर्च या मदद के नाम पर बिना सोचे हामी भरना बाद में असहज कर सकता है।

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स्वास्थ्य और कल्याण

थकान केवल शरीर की नहीं, जिम्मेदार सोच की भी हो सकती है। कंधों में जकड़न, माथे पर दबाव या पेट भारी लगने जैसी हल्की परेशानी महसूस हो सकती है। सुबह का रूटीन बिगड़े तो पूरा दिन उलझा लगता है, इसलिए दिन की शुरुआत में दस मिनट शांत तैयारी रखें। नहाने या तैयार होने से पहले बस दिन के तीन जरूरी काम लिख लें। इससे मन बिखरने के बजाय टिकेगा।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

एलर्ट्स: हर जिम्मेदारी खुद उठाने की आदत परेशानी बढ़ा सकती है। परिवार की उलझन को काम पर न ले जाएं। सलाह देते समय सामने वाले की स्थिति भी समझें।

आज की सलाह: काम और घर के बोझ को क्रम में रखकर चलें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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