मूलांक 3 राशिफल 7 जुलाई: आज 3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग आज पेमेंट करते समय एक बार जरूर करें ये काम
3 Number Rashifal Numerology Horoscope 7 July 2026: आज । यह वही दिन है जब केवल अच्छा आइडिया काफी नहीं होगा। जानें 7 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 3 वालों कैसा रहेगा-
3 number rashifal numerology horoscope 7 July 2026, मूलांक 3 राशिफल: धीरे धीरे चीजें आपके पक्ष में मुड़ती दिख सकती हैं। जो बातें आप कुछ समय से सोच रहे थे, उन्हें अब आकार देने का सही मौका बन सकता है। अंक 3 के स्वामी बृहस्पति आपको समझ, भरोसा और सही दिशा में बढ़ने की शक्ति देते हैं। इसलिए आधे मन से नहीं, साफ नीयत और पक्के प्लान के साथ काम करना बेहतर रहेगा। इस तारीख का मूलांक 7 भीतर की आवाज को तेज करता है, जबकि भाग्यांक 6 आपको जिम्मेदार और व्यवस्थित रहने का संकेत देता है। ऐसे में खुद से किए वादों को निभाना खास मायने रखेगा। कोई पुराना इरादा, अधूरा काम या सीखने का लक्ष्य फिर से सामने आ सकता है। उसे टालने के बजाय छोटे कदम से शुरू करें।
आज 3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग आज पेमेंट करते समय एक बार जरूर करें ये काम
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी बात का वजन रहेगा, इसलिए शब्द सोचकर बोलें। बृहस्पति का असर आपको समझदार सलाह देने वाला बना सकता है, लेकिन हर समय समझाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ साथ देना काफी रहता है। अगर किसी अपने से पहले कुछ वादा किया था, तो उसे निभाने की कोशिश करें। इसी से भरोसा मजबूत होगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे भविष्य की बातों पर शांत ढंग से चर्चा कर सकते हैं। घर के किसी सदस्य को आपकी स्पष्ट बात से राहत मिल सकती है।
करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में यह दिन आगे बढ़ने वाला संकेत देता है। जो प्लान फाइल, नोटबुक या मन में अटका था, उसे लागू करने का समय बन सकता है। बृहस्पति नियम, ज्ञान और विस्तार का ग्रह है, इसलिए बिना शोर किए ठोस काम करने पर पहचान मिल सकती है। 7 जुलाई 2026 की ऊर्जा गहराई से सोचने में मदद करेगी और भाग्यांक 6 काम को साफ तरीके से पूरा करने की मांग करेगा। स्टूडेंट्स के लिए समझकर पढ़ना और लिखकर दोहराना बेहतर रहेगा। ऑफिस या बिजनेस में किसी मीटिंग, प्रपोजल या नई जिम्मेदारी के लिए आपका संतुलित रवैया काम आ सकता है।
धन राशिफल
पैसों के मामले में बने हुए प्लान पर टिके रहना फायदेमंद रहेगा। कोई भुगतान, फीस या ऑनलाइन पेमेंट करते समय एक बार रकम और नाम फिर देख लें। छोटी लापरवाही से बेवजह रुकावट आ सकती है। बृहस्पति सामान्य तौर पर बढ़त देता है, पर वह नियम भी चाहता है। इसलिए कमाई और खर्च दोनों का साफ हिसाब रखें। किसी काम के लिए पहले से जो रकम अलग रखी थी, उसे दूसरी जगह लगाने से बचना बेहतर रहेगा।
सेहत राशिफल
शरीर से ज्यादा दिमाग सक्रिय रह सकता है। लगातार सोचते रहने से गर्दन, कंधों या माथे में भारीपन महसूस हो सकता है। बीच बीच में उठकर थोड़ा चलें। बैठने की मुद्रा ठीक रखें। हल्का गुनगुना पानी और कुछ मिनट शांत बैठना राहत दे सकता है। बृहस्पति का स्वभाव संतुलन सिखाता है, इसलिए काम के साथ आराम की छोटी जगह भी बनाएं।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: अधूरे वादे फिर से नजरअंदाज न करें। केवल सलाह देने में समय न निकालें, काम भी शुरू करें। ऑनलाइन पेमेंट में सेव किए हुए पुराने डिटेल्स पर आंख बंद करके भरोसा न करें।
आज की सलाह: अपने पुराने प्लान को लिखकर उसी पर पहला कदम रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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