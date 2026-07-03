मूलांक 3 राशिफल: आज शर्तें पहले तय कर लें, पढ़ें 3 जुलाई का राशिफल

मूलांक 3 राशिफल: आज शर्तें पहले तय कर लें, पढ़ें 3 जुलाई का राशिफल
3 Number Rashifal Numerology Horoscope 3 July 2026 : आज । आइए जानते हैं 3 जुलाई 2026 का मूलांक 3 वालों का दिन कैसा रहने वाला है -
3 number rashifal numerology horoscope 3 July 2026, मूलांक 3 राशिफल: घर और मन, दोनों जगह एक साथ कई बातें सुलझाने की जरूरत महसूस हो सकती है। लंबे समय से टलते मुद्दों को अब किनारे रखना मुश्किल लगेगा। आपका मूलांक 3 है, इसलिए बृहस्पति का असर आपको बात साफ करने, नियम बनाने और उलझन में भी सही रास्ता खोजने की ताकत देता है। फिर भी चिड़चिड़ापन बीच बीच में उभर सकता है। 3 जुलाई 2026 का मूलांक 3 आपके पक्ष को मजबूत करता है, जबकि भाग्यांक 2 याद दिलाता है कि हर बात अकेले नहीं सुलझती। जैसे किसी दोस्त से बातचीत में आप सलाह देने लगें, पर सामने वाला सिर्फ सुने जाने की उम्मीद रखता हो, वैसी स्थिति बन सकती है। पहले सुनें, फिर समझाकर बोलें।
मूलांक 3 राशिफल: आज शर्तें पहले तय कर लें, पढ़ें 3 जुलाई का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में दबा हुआ तनाव अब सामने आ सकता है। बात छोटी हो, फिर भी उसका असर गहरा लग सकता है क्योंकि मन पहले से भरा रहेगा। बृहस्पति आपको सही और गलत का साफ बोध देता है, लेकिन हर रिश्ते को कोर्ट की तरह नहीं चलाया जा सकता। साथी, परिवार या किसी करीबी से बातचीत में समझाने के साथ नरमी भी रखनी होगी। अगर आपको लग रहा है कि लोग आपकी बात को हल्का ले रहे हैं, तो एक ही बात बार बार दोहराने के बजाय समय तय करके खुलकर बात करें। इससे उलझन घट सकती है।
करियर राशिफल
कामकाज में आपकी सोच आगे की रहेगी, लेकिन पहले पुराने मसले समेटने पड़ सकते हैं। अधूरे मेल, लंबित जवाब, टीम के बीच भ्रम या किसी प्लान की दिशा बदलने जैसे मामले ध्यान मांगेंगे। मूलांक 3 और बृहस्पति की ऊर्जा आपको गाइड करने वाली भूमिका में ला सकती है। लोग राय भी मांग सकते हैं। वहीं भाग्यांक 2 संकेत देता है कि सहयोग के बिना प्रोग्रेस धीमी पड़ सकती है। ऑफिस में सिर्फ यह कहना काफी नहीं होगा कि क्या गलत है। यह भी बताना होगा कि सही तरीका क्या है। स्टूडेंट्स के लिए नोट्स व्यवस्थित करना, पुराने टॉपिक दोहराना और शिक्षक से एक सीधा सवाल पूछना फायदेमंद रहेगा।
धन राशिफल
पैसों के मामले में अधूरे हिसाब या पुराने छोटे बकाया सामने आ सकते हैं। कोई भुगतान, साझा खर्च या घर से जुड़ी जरूरत बजट को थोड़ा खींच सकती है। बृहस्पति विस्तार देता है, इसलिए मदद करने या अधिक खर्च मान लेने का मन हो सकता है, पर इस समय साफ गणना बेहतर रहेगी। अगर किसी को पैसे देने या किसी चीज का जिम्मा लेने की बात हो, तो शर्तें पहले तय कर लें। दिखावे से जुड़ा खर्च टालना समझदारी होगी।
सेहत राशिफल
मन का खिंचाव शरीर में बेचैनी, पेट की गड़बड़ी या गर्दन के आसपास जकड़न के रूप में दिख सकता है। जब भी बहस के बाद सिर गरम लगे, तुरंत अगला काम पकड़ने के बजाय दो मिनट शांत बैठें। गुनगुना पानी, हल्का भोजन और शाम को थोड़ी खुली हवा आपके लिए ठीक रहेगी। बृहस्पति का संतुलित पक्ष तभी साथ देता है जब दिनचर्या बहुत बिखरी न हो।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: घर की पुरानी बात को मजाक में न टालें। दोस्त या रिश्तेदार के बीच गलतफहमी में तुरंत पक्ष न लें। अधूरे हिसाब को याददाश्त पर न छोड़ें।
आज की सलाह: सुलह की शुरुआत सुनने से करें, समझाने से नहीं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र