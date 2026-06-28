3 number rashifal: आज लेन देन के समय ध्यान रखें ये बात, पढ़ें मूलांक 3 का राशिफल

3 number rashifal: आज लेन देन के समय ध्यान रखें ये बात, पढ़ें मूलांक 3 का राशिफल
3 Number Rashifal Numerology Horoscope 29 June 2026 : आज । आइए जानते हैं 29 जून 2026 का मूलांक 3 वालों का दिन कैसा रहने वाला है -
3 number rashifal numerology horoscope 29 june 2026, अंक 3 (किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 है): मिलने जुलने, बात आगे बढ़ाने और अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका बन सकता है। अंक 3 पर बृहस्पति का असर आपको खुलकर बोलने, सही सलाह देने और लोगों का भरोसा जीतने की ताकत देता है। 29 जून 2026 का मूलांक 2 इस खुले स्वभाव में नरमी जोड़ रहा है, जबकि भाग्यांक 9 काम पूरा करने की चाह बढ़ा रहा है। इसलिए केवल बातें करना काफी नहीं होगा, बात को नतीजे तक ले जाना भी जरूरी रहेगा। किसी परिचय से उपयोगी जानकारी मिल सकती है। पुराने संपर्क भी काम के साबित हो सकते हैं। जहां नियम, भरोसा और साफ इरादा दिखेगा, वहीं आपकी बात ज्यादा वजन पकड़ेगी।
आज लेन देन के समय ध्यान रखें ये बात, पढ़ें मूलांक 3 का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में सहजता बढ़ सकती है। अगर कुछ समय से बातचीत हल्की या औपचारिक चल रही थी, तो अब अपनापन लौटने के संकेत हैं। बृहस्पति आपको समझदारी से बात रखने की कला देता है। इसका अच्छा उपयोग करें। पार्टनर से केवल सलाह देने के बजाय उनकी बात पूरा सुनना बेहतर रहेगा। परिवार में किसी छोटे मसले पर आप बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। नए दोस्ताना संबंध भी बन सकते हैं, लेकिन केवल मीठी बातों पर भरोसा करने के बजाय सामने वाले के व्यवहार को भी देखें। यही संतुलन आपको सुकून देगा।
करियर राशिफल
कामकाज में आपकी बात सुनी जा सकती है, खासकर जब आप तथ्य और साफ प्लान के साथ बोलेंगे। ऑफिस की मीटिंग में लंबी भूमिका बांधने के बजाय तीन साफ बिंदु रखिए। क्या करना है, किसे करना है और कब तक करना है। यही तरीका असरदार रहेगा। मूलांक 2 की दिन ऊर्जा सहयोग बढ़ाएगी, इसलिए टीम के साथ काम आसान हो सकता है। भाग्यांक 9 अधूरे टास्क बंद कराने का दबाव भी ला सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप स्टडी, डिस्कशन और नोट्स शेयर करना फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में नेटवर्किंग से छोटा लेकिन उपयोगी लाभ जुड़ सकता है।
धन राशिफल
पैसों के मामले में हल्का सुधार या छोटी भौतिक सुविधा मिलने की संभावना है। कोई रुका हुआ भुगतान, डिस्काउंट, रेफरल या संपर्क के जरिए फायदा मिल सकता है। बृहस्पति विस्तार देता है, पर यही स्वभाव कभी कभी ज्यादा उदार भी बना देता है। किसी दोस्ताना माहौल में जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। लेन देन में बात साफ रखें। अगर किसी साझा खर्च की स्थिति बने, तो शुरू में ही हिस्सा तय कर लेना बेहतर रहेगा। छोटी बचत भी आगे चलकर काम दे सकती है।
सेहत राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, पर बोलचाल और लोगों के बीच लगातार बने रहने से थकान जमा हो सकती है। गला भारी लगना या शरीर में हल्की सुस्ती महसूस हो सकती है। बीच में पांच मिनट का शांत विराम लें। मीठी चीजें जरूरत से ज्यादा लेने का मन हो, तो मात्रा संभालें। बैठकों और बातचीत के बीच पानी पीते रहें। इससे शरीर और दिमाग दोनों संतुलित रहेंगे।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: केवल मेलजोल देखकर किसी पर तुरंत भरोसा न करें। ऑफिस की मीटिंग में बात फैलाने के बजाय निष्कर्ष पर आएं। साझा खर्च में अपनी तरफ से अनुमान न लगाएं।
आज की सलाह- बातों को नतीजे तक पहुंचाइए, तभी लाभ साफ दिखेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र