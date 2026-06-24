3 Number Rashifal: आज घर का छोटा खर्च बढ़ेगा, पढ़ें मूलांक 3 का राशिफल

3 Number Rashifal: आज घर का छोटा खर्च बढ़ेगा, पढ़ें मूलांक 3 का राशिफल
3 Number Rashifal Numerology Horoscope 24 June 2026 : आज के दिन जिम्मेदारी लेकर बोलें, अहंकार लेकर नहीं। किसी पेमेंट की शर्तें ध्यान से पढ़ें। आइए जानते हैं आज का मूलांक 3 वालों का दिन कैसा रहने वाला है-
3 Number Rashifal Numerology Horoscope 24 June 2026, मूलांक 3 का राशिफल: जिम्मेदारियां अगर सिर पर बोझ लगने लगें, तो आपका उत्साह सबसे पहले गिरता है। अंक 3 के लोग बृहस्पति के असर से स्वभाव से खुले, समझदार और सलाह देने वाले होते हैं। इसलिए खुद को किसी एक बात में फंसा हुआ महसूस करेंगे, तो मन में हल्की खीझ या अपने लिए दया जैसी भावना आ सकती है। इसे ज्यादा बढ़ने न दें। लोगों से मिलना, दो बात खुलकर कहना और बाहर की हवा लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। 24 जून 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 6 रिश्तों और सहयोग को आगे ला रहा है, जबकि भाग्यांक 4 कह रहा है कि नियम से चलेंगे तो दबाव कम होगा। काम टालने के बजाय उन्हें हिस्सों में बांटिए। आपका भरोसेमंद रवैया ही रास्ता आसान करेगा।
आज घर का छोटा खर्च बढ़ेगा, पढ़ें मूलांक 3 का राशिफल
लव राशिफल
मन बंद रखेंगे तो छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। बृहस्पति आपको रिश्तों में साफ नीयत और समझ देने वाला ग्रह है, इसलिए अपनी बात सीधी लेकिन नरम ढंग से रखें। पार्टनर से यह उम्मीद न करें कि वह बिना बोले सब समझ जाए। घर में भी जिम्मेदारी को अहसान की तरह दिखाने से दूरी आ सकती है। किसी अपने से मिलना, फोन पर खुलकर बात करना या साथ बैठकर छोटी प्लानिंग करना अच्छा रहेगा। मूलांक 6 का असर अपनापन बढ़ाता है, इसलिए अलग थलग रहने के बजाय जुड़ना ज्यादा राहत देगा।
करियर राशिफल
ऑफिस या पढ़ाई में जो काम आपको बांधने वाले लग रहे थे, वही काम सही तरीके से करने पर आपकी छवि मजबूत कर सकते हैं। बृहस्पति का गुण है ज्ञान और दिशा देना। इसलिए सिर्फ शिकायत करने के बजाय तरीका सुझाइए। मीटिंग, टीम वर्क, ट्रेनिंग, टीचिंग, काउंसलिंग, कंटेंट या मैनेजमेंट जैसे कामों में आपकी बात सुनी जा सकती है। भाग्यांक 4 साफ बता रहा है कि बिना ढांचे के मेहनत बिखर सकती है। टू डू लिस्ट छोटी रखें और एक एक काम निपटाएं। छात्रों के लिए भी यही संकेत है। अकेले जूझने से बेहतर रहेगा कि किसी दोस्त, टीचर या ग्रुप से बात करके पढ़ाई का फ्लो फिर से पकड़ा जाए।
धन राशिफल
घर का छोटा खर्च इस समय चुपचाप बढ़ सकता है। कभी रसोई की चीज, कभी किसी जरूरी सामान, कभी सुविधा के नाम पर रकम निकल सकती है। इसलिए पैसा सिर्फ कमाई के हिसाब से नहीं, उपयोग के हिसाब से देखना होगा। अंक 3 के लोग कई बार उदार होकर जरूरत से ज्यादा दे बैठते हैं। फिलहाल रकम देने या किसी का हिस्सा उठाने से पहले साफ सोचें। मूलांक 6 सुविधा की तरफ खींच सकता है, और भाग्यांक 4 हिसाब मांगता है। छोटा लिखित बजट बनाना काम आएगा।
सेहत राशिफल
शरीर से ज्यादा मन की जकड़न थका सकती है। जब आपको लगे कि सब कुछ आपके ऊपर आ गया है, तब थोड़ी चाल बदलें। दस पंद्रह मिनट खुली जगह में चलना, कंधों और गर्दन की हल्की स्ट्रेचिंग, और किसी भरोसेमंद इंसान से सामान्य बातचीत आपको हल्का कर सकती है। बृहस्पति प्रधान लोगों को मानसिक खुलापन चाहिए होता है। खुद को कमरे और सोच दोनों में बंद न करें।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: जिम्मेदारी को सजा मानकर काम से मन मत हटाइए। अपनी ही तकलीफ को बार बार दोहराने से ऊर्जा गिरेगी। घर के छोटे खर्च को नजरअंदाज करने पर बजट खिंच सकता है।
आज की सलाह- लोगों से मिलिए, काम बांटिए और मन को खुला रखिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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