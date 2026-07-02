मूलांक 3 राशिफल: आज न लें पैसों का बहुत ज्यादा प्रेशर
3 Number Rashifal Numerology Horoscope 2 July 2026 : आज अगर मन में कोई बात अटकी है, तो उसे दबाने के बजाय सरल शब्दों में कहें। अहंकार से थोड़ा बचें। आइए जानते हैं 2 जुलाई 2026 का मूलांक 3 वालों का दिन कैसा रहने वाला है -
3 number rashifal numerology horoscope 2 July 2026 aaj ka ank rashifal, मूलांक 3 राशिफल: अंक 3 (किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 है)- दिन थोड़ा भारी और जिम्मेदारियों से भरा महसूस हो सकता है। मन लोगों के बीच रहकर भी अलग सा रहना चाहे, तो खुद को गलत न मानें। 2 जुलाई 2026 का मूलांक 2 भीतर की भावनाओं को ज्यादा जगा रहा है, जबकि भाग्यांक 1 कहता है कि काम फिर भी आपके सामने खड़े रहेंगे। ऐसे में बृहस्पति का स्वभाव याद रखें। नियम, समझ और सही सलाह से ही बोझ हल्का होता है। हर बात दिल पर लेने से थकान बढ़ सकती है। अगर घर में बच्चों की पढ़ाई, समय बांटना या किसी की जिम्मेदारी को लेकर दबाव लगे, तो पहले काम लिख लें। जब चीजें साफ दिखती हैं, तब मन भी संभलता है। खुद पर तरस खाने के बजाय अपने दिन को हिस्सों में बांटना बेहतर रहेगा।
आज न लें पैसों का बहुत ज्यादा प्रेशर
लव राशिफल
रिश्तों में इस समय आपको ज्यादा बोलने का मन न हो, यह स्वाभाविक है। लेकिन चुप्पी इतनी भी न बढ़ने दें कि सामने वाला दूरी समझ बैठे। साथी या परिवार के किसी सदस्य को बस इतना बताना काफी रहेगा कि मन थोड़ा दबाव में है। बृहस्पति आपको ईमानदार और भरोसेमंद बनाता है, इसलिए नरम शब्दों में कही बात असर डालेगी। किसी अपने की अपेक्षा आपको बोझ लगे, तो मन में गांठ बनाने के बजाय सीमा साफ करें। समझदारी से कहा गया छोटा वाक्य भी रिश्ते को संभाल सकता है।
करियर राशिफल
कामकाज में जिम्मेदारियों का वजन ज्यादा महसूस हो सकता है। ऑफिस में लोग आपसे राय मांगें, लेकिन भीतर से आपका मन पीछे हटना चाहे, तो भी जरूरी काम पूरे करने पर ध्यान दें। भाग्यांक 1 आपको पहल की ओर धकेलता है, जबकि मूलांक 2 भावनात्मक दबाव बढ़ा सकता है। ऐसे में बृहस्पति की सबसे बड़ी ताकत काम आएगी। क्रम और स्पष्ट सोच। स्टूडेंट्स के लिए खास बात यह है कि बच्चों की पढ़ाई हो या अपनी तैयारी, सब कुछ एक साथ पकड़ने के बजाय चैप्टर, टॉपिक या टाइम स्लॉट में बांटें। टीचर, सीनियर या मेंटर से छोटी लेकिन सीधी बात करने पर रास्ता साफ हो सकता है।
धन राशिफल
पैसों से जुड़ी जिम्मेदारियां इस दिन मानसिक दबाव बढ़ा सकती हैं। कोई खर्च जरूरी लगे और मन उससे चिढ़ जाए, तो पहले देखें कि वह जरूरत है या सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया। बृहस्पति अनुशासन सिखाता है, इसलिए हिसाब को साफ रखना आपके पक्ष में रहेगा। किसी और की सुविधा के लिए अपनी जेब पर अतिरिक्त बोझ लेने से बचें। अगर घर या पढ़ाई से जुड़ा खर्च सामने आए, तो रकम को हिस्सों में समझना बेहतर रहेगा। साफ बजट मन की घबराहट कम कर सकता है।
सेहत राशिफल
भावनात्मक दबाव का असर कंधों, पीठ या गर्दन में जकड़न के रूप में दिख सकता है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे हैं तो हर दो घंटे में थोड़ा चलें। मन भरा लगे तो बिना बहस वाले किसी शांत व्यक्ति से दो मिनट बात करें। बृहस्पति का संतुलित पक्ष आपको भीतर से संभाल सकता है, अगर आप अपने ऊपर अनावश्यक कठोरता कम करें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की जिद न करें। मन की थकान को अपमान समझकर प्रतिक्रिया न दें। बच्चों की पढ़ाई या घर के काम में तुलना से बचें।
आज की सलाह- कामों को लिखकर चलें, मन खुद हल्का लगेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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