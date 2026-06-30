Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मूलांक 3 राशिफल: आज बड़ा फैसला लेने से पहले करें ये काम

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

3 Number Rashifal Numerology Horoscope 30 June 2026 : आज अगर मन में कोई बात अटकी है, तो उसे दबाने के बजाय सरल शब्दों में कहें। अहंकार से थोड़ा बचें। आइए जानते हैं 30 जून 2026 का मूलांक 3 वालों का दिन कैसा रहने वाला है -

मूलांक 3 राशिफल: आज बड़ा फैसला लेने से पहले करें ये काम

3 mulank rashifal numerology horoscope 30 june 2026, मूलांक 3 राशिफल: काम और घर की जिम्मेदारियां इस समय थोड़ी भारी लग सकती हैं। मन करेगा कि कुछ देर सबसे अलग रहा जाए और किसी की बात का जवाब भी कम दिया जाए। 30 जून 2026 का मूलांक 3 आपके अपने अंक से मेल खा रहा है, इसलिए भीतर की बात साफ समझने की क्षमता रहेगी, जबकि भाग्यांक 1 आपको आखिरकार उठकर पहल करने के लिए धक्का देगा। बृहस्पति का स्वभाव नियम और समझ का है, इसलिए उलझन में भी सही और गलत का फर्क साफ दिखेगा। बस खुद पर तरस खाने वाली सोच से बचना होगा। किसी जरूरी कागज की जांच करते समय लापरवाही न करें। छोटी गलती भी मन पर बोझ बढ़ा सकती है।

आज बड़ा फैसला लेने से पहले करें ये काम

लव राशिफल

रिश्तों में इस समय आपका मूड थोड़ा बंद सा रह सकता है। सामने वाले को लगे कि आप दूर हो गए हैं, जबकि अंदर से आप सिर्फ दबाव महसूस कर रहे होंगे। बृहस्पति भरोसा और साफ नीयत चाहता है, इसलिए चुप्पी के बजाय सीधी बात बेहतर रहेगी। पार्टनर से बहुत लंबी चर्चा जरूरी नहीं, पर इतना जरूर कहें कि दिमाग पर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। परिवार में किसी सलाह या नियम को लेकर आपकी बात मानी जा सकती है, मगर लहजा नरम रखें। बच्चों या छोटे सदस्यों के साथ सख्ती कम और समझ ज्यादा असर करेगी।

करियर राशिफल

ऑफिस में काम का ढेर या एक साथ कई जिम्मेदारियां थकाने वाली लग सकती हैं। फिर भी मूलांक 3 और बृहस्पति का असर यह बताता है कि सही क्रम बनाकर चलेंगे तो स्थिति संभल सकती है। मीटिंग में बहुत बोलने के बजाय जरूरी बात रखें। आपकी बात तब ज्यादा वजन पकड़ेगी। किसी फाइल, फॉर्म, रिपोर्ट या जरूरी कागज की जांच खुद कर लें। दूसरों के भरोसे छोड़ा काम बाद में सिरदर्द दे सकता है। पढ़ाई करने वालों को भी यही नियम अपनाना चाहिए। जो अध्याय या नोट्स अधूरे हैं, उन्हें पहले साफ करें। भाग्यांक 1 इशारा दे रहा है कि पहल आपको ही करनी पड़ेगी।

धन राशिफल

पैसों के मामले में मन खुला नहीं रहेगा, और यह बुरा नहीं है। इस दिन बड़ा फैसला लेने से पहले शर्तें, तारीख और लिखित बात फिर से देखना बेहतर रहेगा। बृहस्पति विस्तार देता है, लेकिन बिना जांच का विस्तार बोझ बन सकता है। किसी फीस, बिल, सब्सक्रिप्शन या काम से जुड़े भुगतान में डिटेल जरूर मिलाएं। अगर खर्च सामने आए भी, तो उसे व्यवस्था सुधारने वाला खर्च मानकर देखें। भावुक होकर उधार देना या सिर्फ भरोसे पर रकम अटकाना ठीक नहीं रहेगा।

ये भी पढ़ें:अगले 39 दिन में इन 4 राशियों को मिलेगी शानदार खबर, बुध गोचर देगा प्रॉफिट
ये भी पढ़ें:शनि की उलटी चाल में गोचर देगा जबरदस्त लाभ, इन 3 राशियों पर बरसेगा पैसा

सेहत राशिफल

मन का दबाव शरीर में भारीपन, आलस या सिर पर बोझ जैसा असर दे सकता है। खुद को लोगों के बीच धकेलने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर खुली हवा में अकेले टहलना राहत देगा। बृहस्पति प्रधान लोगों को मन साफ रखने से बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए जो बातें अटकी हैं उन्हें कागज पर लिखें। इससे भीतर का दबाव हल्का होगा और सोच भटकेगी नहीं।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

एलर्ट्स: जरूरी कागज बिना पढ़े आगे न बढ़ाएं। जिम्मेदारियों से घबराकर खुद को सबसे अलग न करें। मन भारी हो तो नकारात्मक सोच को सच न मानें।

आज की सलाह: जो बोझ लग रहा है, उसे छोटे हिस्सों में बांटकर निपटाएं।

ये भी पढ़ें:मूलांक 2 राशिफल: आज भावनात्मक फैसला पड़ेगा भारी
ये भी पढ़ें:मूलांक 1 राशिफल: आज तारीफ मिलने पर करें ये काम
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Mulank 3 Numerology Ank Rashifal
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने