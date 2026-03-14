इन 3 राशि के जातकों पर रहती है शनि देव कृपा, करियर और बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
शनि देव की कृपा से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, स्थिरता और न्याय मिलता है। कुछ राशियां ऐसी हैं, जिन पर शनिदेव स्वाभाविक रूप से कृपा बरसाते हैं। इन राशियों के जातक मेहनत और ईमानदारी से करियर में अलग पहचान बनाते हैं।
सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। शनिवार का दिन विशेष रूप से इनकी पूजा-अर्चना के लिए समर्पित होता है। शनि देव की कृपा से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, स्थिरता और न्याय मिलता है। कुंडली में शनि मजबूत होने पर करियर और कारोबार में उन्नति तेजी से होती है। वहीं कमजोर शनि साढ़ेसाती या ढैय्या के दौरान कष्ट देता है। लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं, जिन पर शनिदेव स्वाभाविक रूप से कृपा बरसाते हैं। इन राशियों के जातक मेहनत और ईमानदारी से करियर में अलग पहचान बनाते हैं। आइए जानते हैं उन तीन राशियों के बारे में, जिन पर शनि देव की विशेष कृपा रहती है।
शनि देव की कृपा और करियर में सफलता
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि देव न्यायप्रिय हैं। वे मेहनत, धैर्य और ईमानदारी का फल देते हैं। जिन राशियों पर शनि स्वामी या उच्च के होते हैं, वहां जातक को कम समय में ही ऊंचा मुकाम मिलता है। शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या में भी ये राशियां अपेक्षाकृत कम कष्ट झेलती हैं। शनिवार को शनि देव और हनुमान जी की पूजा करने से शनि की कृपा और मजबूत होती है। शनि देव को प्रसन्न करने से करियर में स्थिरता, प्रमोशन और सम्मान मिलता है।
मकर राशि - शनि की स्वराशि, सफलता की गारंटी
मकर राशि शनि की स्वराशि है। इस राशि के जातक स्वभाव से मेहनती, अनुशासित और दूरदर्शी होते हैं। शनि की कृपा से ये लोग करियर में धीरे-धीरे लेकिन पक्के कदमों से आगे बढ़ते हैं। बिजनेस, प्रशासन, इंजीनियरिंग, कानून या सरकारी नौकरी में ये लोग शानदार प्रदर्शन करते हैं।
उपाय: हर शनिवार और सोमवार को भगवान शिव की पूजा करें। काले तिल मिश्रित गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें और काले तिल का दान दें। इससे करियर में स्थिरता और उन्नति मिलती है।
कुंभ राशि – शनि की दूसरी स्वराशि, नवीन विचारों से सफलता
कुंभ राशि भी शनि की स्वराशि है। इस राशि के जातक रचनात्मक, सामाजिक और नवाचार करने वाले होते हैं। शनि की कृपा से ये लोग तकनीक, आईटी, सोशल वर्क, राजनीति या स्टार्टअप में बहुत सफल होते हैं। ये लोग समाज के लिए कुछ नया करने की सोच रखते हैं और मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल करते हैं।
उपाय: शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर और लड्डू चढ़ाएं। काले तिल का दान करें। इससे शनि के कष्ट कम होते हैं और करियर में नई संभावनाएं खुलती हैं।
तुला राशि - शनि उच्च, न्याय और सफलता का प्रतीक
तुला राशि में शनि उच्च का होता है। इस राशि के जातकों पर शनि देव की विशेष कृपा रहती है। ये लोग न्यायप्रिय, संतुलित और मेहनती होते हैं। करियर में ये लोग कानून, व्यापार, कला, डिजाइन, होटल मैनेजमेंट या कंसल्टेंसी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। शनि की कृपा से इनकी मेहनत जल्दी रंग लाती है और समाज में सम्मान मिलता है।
उपाय: शनिवार को नीले या काले रंग के वस्त्र पहनें। हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं और काले तिल दान करें। इससे शनि प्रसन्न होते हैं और करियर में स्थिर सफलता मिलती है।
शनि देव को प्रसन्न करने के सरल उपाय
शनि देव की कृपा पाने के लिए इन सरल उपायों को अपनाएं:
- शनिवार को हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें।
- काले तिल, काला कपड़ा, लोहा या सरसों का तेल दान करें।
- शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं।
- गरीबों को जूते-चप्पल या कंबल दान करें।
- शनिवार को मीठा भोजन न करें और शराब-मांस से दूर रहें।
ये उपाय शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के कष्ट कम करते हैं। मकर, कुंभ और तुला राशि के जातक इन उपायों से और अधिक लाभ उठा सकते हैं। शनि देव मेहनत और ईमानदारी का फल देते हैं। इन तीन राशियों के जातक यदि धैर्य और मेहनत से काम करें तो करियर में अलग पहचान बना सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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