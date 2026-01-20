शनि दोष का प्रभाव कम करेगा कोयला, इन 3 उपायों से जल्दी मिलता है लाभ

संक्षेप: शनि की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए कोयला एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है। कोयला शनि का प्रतीक है और इसमें शनि की भारी ऊर्जा को सोखने की क्षमता होती है।

ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का देवता माना जाता है, जो कर्मों का फल देता है। शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या या अन्य दोष से जीवन में रुकावटें, मानसिक तनाव, आर्थिक हानि, स्वास्थ्य समस्या और कार्यक्षेत्र में बाधाएं आती हैं। लेकिन शनि की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए कोयला एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है। कोयला शनि का प्रतीक है और इसमें शनि की भारी ऊर्जा को सोखने की क्षमता होती है। शास्त्रों और अनुभवों के अनुसार, कोयले से किए गए उपाय शनि दोष को कम करते हैं और जीवन में शांति, प्रगति और समृद्धि लाते हैं। आइए जानते हैं शनि दोष निवारण के लिए कोयले के 3 सबसे कारगर उपाय।

शनिवार को कोयला उतारकर नदी में प्रवाहित करें यह उपाय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या में सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। शनिवार को सुबह या शाम एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा लें। इसे अपने सिर से 7 या 11 बार उतारें (उतारते समय मन में शनि देव का स्मरण करें)। फिर इसे किसी बहती नदी, तालाब या साफ जल में प्रवाहित कर दें। प्रवाहित करते समय 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें और शनि देव से अपने जीवन के कष्ट दूर करने की प्रार्थना करें।

लाभ: कोयला शनि के भारीपन को सोख लेता है और जल में प्रवाहित होने से कष्ट बह जाते हैं। इससे मानसिक तनाव, आर्थिक रुकावट और शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं। कई लोगों का अनुभव है कि नियमित करने से काम बनते-बनते बिगड़ना बंद हो जाता है।

कोयला दान करें यह उपाय करियर में बाधा, शत्रु भय और राहु-शनि के संयुक्त दोष के लिए बहुत लाभकारी है। शनिवार की शाम एक काले कपड़े में कुछ टुकड़े कोयले, थोड़े काले तिल और एक लोहे की छोटी कील बांधकर पोटली बनाएं। इस पोटली को शनि मंदिर में चुपचाप रख आएं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। दान करते समय मन में शनि देव से अपने उत्थान की प्रार्थना करें।

लाभ: यह उपाय शत्रुओं का नाश करता है, कार्यक्षेत्र में प्रगति के मार्ग खोलता है और राहु-शनि के दोष को कम करता है। इससे नौकरी, व्यापार और करियर में रुकावटें दूर होती हैं और सफलता मिलती है।

कोयले के धुएं से घर की सफाई यह उपाय घर में क्लेश, बुरी नजर और शनि के प्रभाव से होने वाली परेशानियों के लिए बहुत कारगर है। शनिवार की रात लकड़ी के कोयले को जलाएं और उस पर लोबान या गुग्गुल डालें। इस धुएं को पूरे घर में दिखाएं, खासकर कोनों और दरवाजों पर। इसके बाद शनि चालीसा का पाठ करें। पाठ के दौरान एक छोटा कोयला का टुकड़ा घी के दीपक में रखकर जलाएं। रोजाना शनि चालीसा का पाठ जारी रखें।

लाभ: कोयले का धुआं घर के आभामंडल को शुद्ध करता है, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर दूर करता है। शनि चालीसा के साथ यह उपाय शनि देव को प्रसन्न करता है, जिससे घर में शांति, अनुशासन और समृद्धि आती है। मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह और आर्थिक रुकावटें कम होती हैं।

ये तीन उपाय सरल हैं, लेकिन शनि दोष निवारण में बहुत प्रभावी हैं। शनिवार को नियमित रूप से कोयले से जुड़े उपाय करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में बाधाएं दूर होकर प्रगति के मार्ग खुलते हैं। उपाय करते समय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें, क्योंकि शनि देव श्रद्धा पर ही प्रसन्न होते हैं।