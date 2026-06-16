25 जून से इन राशियों पर होगी पैसों की बारिश, बुध, शुक्र निर्जला एकादशी पर बनाएंगे लक्ष्मी नारायण राजयोग
Budh shukra Gochar Nirjala Ekadashi: निर्जला एकादशी पर बुध-शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रही है। लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण बेहद लाभकारी माना जाता है। निर्जला एकादशी पर ग्रहों का दुर्लभ संयोग कुछ राशियों के लिए शानदार दिन ला सकता है।
Budh shukra Gochar Nirjala Ekadashi 2026, निर्जला एकादशी राशिफल : साल में एक बार निर्जला एकदशी का व्रत रखा जाता है, जिसमें जल का सेवन भी निषेध माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, निर्जला एकादशी बेहद महत्वपूर्ण एकादशी है, जिसे साल की सबसे बड़ी एकादशी के रूप में जाना जाता है। इस साल पंचांग के अनुसार, निर्जला एकदशी का व्रत 25 जून 2026 के दिन रखा जाएगा। निर्जला एकदशी के दिन दो ग्रह मिलकर राजयोग बना रहे हैं। निर्जला एकादशी पर बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रही है। यह राजयोग चंद्र की कर्क राशि में बन रहा है। लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण बेहद लाभकारी माना जाता है, जिससे धन, सम्मान और बुद्धि में वृद्धि होती है। निर्जला एकादशी पर ग्रहों का दुर्लभ संयोग कुछ राशियों के लिए शानदार दिन ला सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर शुक्र और बुध की युति से बना लक्ष्मी नारायण राजयोग किन राशियों को मालामाल कर सकता है-
25 जून से इन राशियों पर होगी पैसों की बारिश, बुध और शुक्र निर्जला एकादशी पर बनाएंगे लक्ष्मी नारायण राजयोग
तुला राशि के जातकों के लिए निर्जला एकादशी पर शुक्र और बुध की युति से बना लक्ष्मी नारायण राजयोग कैसा रहेगा?
बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने से तुला राशि के जातकों को लाभ हो सकता है। करियर में आपके काम की तारीफ होगी। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। धन आगमन के योग बन रहे हैं। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। लाभ में रहेंगे। दिन शानदार बीतेंगे।
कर्क राशि के जातकों के लिए निर्जला एकादशी पर शुक्र और बुध की युति से बना लक्ष्मी नारायण राजयोग कैसा रहेगा?
कर्क राशि के जातकों को बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने से फायदा हो सकता है। घर-परिवार की सुख शांति बनी रहेगी। काफी प्रोडक्टिव और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। धार्मिक चीजों में मन लगेगा। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है।
वृषभ राशि के जातकों के लिए निर्जला एकादशी पर शुक्र और बुध की युति से बना लक्ष्मी नारायण राजयोग कैसा रहेगा?
बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने से वृषभ राशि के जातकों को खुशखबरी मिल सकती है। आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे। आपकी धन की कंडीशन पहले से बेहतर होगी। लाइफ पार्टनर का फुल ऑन सपोर्ट मिलेगा। संतान से जुड़ी गुड न्यूज मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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