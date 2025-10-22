Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़23 October 2025 Bhai Dooj Muhurat for Tilak and Puja bhai dooj ka shubh samay kitne baje se hai
Dooj ka Muhurat: 23 अक्टूबर को भाई दूज पर तिलक करने के ये हैं सुबह-शाम के सभी शुभ मुहूर्त

Dooj ka Muhurat: 23 अक्टूबर को भाई दूज पर तिलक करने के ये हैं सुबह-शाम के सभी शुभ मुहूर्त

संक्षेप: Dooj Tilak ka Muhurat 2025: भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य व सुख-समृद्धि के लिए कामना करती हैं। जानें 23 अक्टूबर को भाई दूज पर तिलक करने का शुभ मुहूर्त।

Wed, 22 Oct 2025 01:58 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bhai dooj tilak muhurat 23 October 2025: भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। यह दिवाली पर्व का आखिरी दिन होता है। भाई दूज हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया या भैया दूज के नाम से भी जानते हैं। इस साल भाई दूज 23 अक्टूबर, गुरुवार को है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस दिन मृत्यु देवता यमराज ने अपनी बहन यमुना के घर भोजन किया था और यमुना ने उनका तिलक करके लंबी आयु व खुशहाली की कामना की थी, तभी से इस पर्व को मनाने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि इस दिन जो बहन अपने भाई को तिलक करती है, उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। जानें इस बार भाई दूज के दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या है।

आयुष्मान व सौभाग्य योग का संयोग: भाई दूज पर आयुष्मान व सौभाग्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। आयुष्मान योग पूरे दिन रहेगा और अगले दिन यानी 24 अक्तूबर को सुबह 5 बजे समाप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आयुष्मान व सौभाग्य योग में किए गए कार्य सफल व शुभ फलदायी होते हैं।

भाई दूज पर तिलक करने के शुभ मुहूर्त 2025: भाई दूज के दिन तिलक करने का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 45 मिनट से सुबह 05 बजकर 36 मिनट तक रहेगा। यहां देखें दूज पर तिलक करने के अन्य मुहूर्त-

अभिजित मुहूर्त- सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक।

विजय मुहूर्त- दोपहर 01:58 बजे से दोपहर 02:43 बजे तक।

गोधूलि मुहूर्त- शाम 05:43 बजे से शाम 06:09 बजे तक।

सायाह्न सन्ध्या- शाम 05:43 बजे से शाम 07:00 बजे तक।

अमृत काल- शाम 06:57 बजे से रात 08:45 बजे तक।

भाई दूज तिलक करने का उत्तम मुहूर्त 2025: भाई दूज के दिन तिलक करने के लिए अपराह्न काल सबसे उपयुक्त माना गया है। भाई दूज अपराह्न समय दोपहर 01 बजकर 13 मिनट से दोपहर 03 बजकर 28 मिनट तक रहेगा। कुल अवधि 02 घंटे 15 मिनट की है।

भाई दूज के सुबह-शाम के शुभ चौघड़िया मुहूर्त 2025:

शुभ - उत्तम 06:27 ए एम से 07:51 ए एम

लाभ - उन्नति: 12:05 पी एम से 01:30 पी एम

अमृत - सर्वोत्तम: 01:30 पी एम से 02:54 पी एम

शुभ - उत्तम: 04:19 पी एम से 05:43 पी एम

अमृत - सर्वोत्तम: 05:43 पी एम से 07:19 पी एम

इस समय न करें भाई दूज का तिलक: ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल को अशुभ योग माना जाता है। इस अवधि में पूजा-पाठ व शुभ-मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। भाई दूज के दिन राहुकाल दोपहर 01:30 बजे से दोपहर 02:54 बजे तक रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

