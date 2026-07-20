2027 में बदलेंगे कई बड़े ग्रह, मिथुन और वृश्चिक राशि वालों के लिए शुरू हो सकता है अच्छा समय
2027 Astrology: साल 2027 में शनि, गुरु, राहु और केतु जैसे प्रमुख ग्रहों के राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर माना जाएगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मिथुन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह साल करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है।
2027 Astrology: साल 2027 को लेकर ज्योतिष में अभी से चर्चा शुरू हो गई है। इसकी वजह है कई बड़े ग्रहों का राशि बदलना। शनि, गुरु, राहु और केतु जैसे ग्रह साल 2027 में अलग-अलग समय पर अपनी राशि बदलेंगे। हर बार जब ये बड़े ग्रह राशि बदलते हैं तो उसका असर सभी 12 राशियों पर माना जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि आने वाला यह बदलाव मिथुन और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए राहत और तरक्की के मौके लेकर आ सकता है।
मिथुन राशि
अगर आपकी राशि मिथुन है तो 2027 कई मामलों में राहत देने वाला साल साबित हो सकता है। पिछले कुछ समय से अगर नौकरी में मन नहीं लग रहा था, मेहनत के बाद भी पहचान नहीं मिल रही थी या काम बार-बार अटक रहा था, तो हालात बदल सकते हैं। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ लोगों को प्रमोशन या नई नौकरी का मौका भी मिल सकता है।
कारोबार करने वालों के लिए भी समय अच्छा माना जा रहा है। नए लोगों से पहचान बढ़ेगी। पुराने ग्राहक वापस आ सकते हैं। कोई रुका हुआ काम फिर से शुरू हो सकता है। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर होने की उम्मीद रहेगी। अगर कोई पैसा लंबे समय से अटका है तो उसके मिलने की भी संभावना बन सकती है।
घर का माहौल भी पहले से अच्छा रह सकता है। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। किसी शुभ काम की तैयारी शुरू हो सकती है। पढ़ाई कर रहे छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे युवाओं को मेहनत का फायदा मिलने के योग हैं।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए भी 2027 नई उम्मीद लेकर आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने लगेंगे। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। बड़े अधिकारियों का भरोसा भी बढ़ सकता है।
अगर आप कारोबार करते हैं तो काम बढ़ाने का मौका मिल सकता है। नई डील या नया काम हाथ लग सकता है। आमदनी बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि खर्चों पर नजर रखना भी जरूरी रहेगा। बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने से बचना बेहतर होगा।
परिवार में पहले से ज्यादा मेलजोल रहेगा। रिश्तों में चल रही नाराजगी खत्म हो सकती है। किसी धार्मिक यात्रा या परिवार के साथ किसी खास कार्यक्रम में जाने का मौका भी मिल सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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