2026 में केतु करेंगे सिंह राशि से कर्क राशि में गोचर, इन 3 राशियों पर रहेगी शुभ दृष्टि

Hindi Newsधर्म न्यूज़2026 Rashifal Ketu Horoscope Leo to Cancer these 3 zodiacs will be blessed from Ketu Transit
संक्षेप:

2026 Rashifal Ketu Horoscope: कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। साल के अंत में केतु का गोचर कर्क राशि में होगा, जिससे कुछ राशियों के दिन बदल सकते हैं। केतु ग्रह का गोचर सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा।

Dec 13, 2025 08:01 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

2026 Rashifal Ketu Horoscope: केतु ग्रह हमेशा उलटी चाल में ही गोचर करते हैं। इस समय केतु सिंह राशि में बैठे हुए हैं, जो सूर्य की राशि है। वहीं, नए साल 2026 में मायावी ग्रह केतु सिंह राशि से कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। साल के अंत में केतु का गोचर कर्क राशि में होगा, जिससे कुछ राशियों के दिन बदल सकते हैं। केतु ग्रह का गोचर सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा। कुछ राशियों को पॉजिटिव तो कुछ को नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं नए साल 2026 में केतु की चाल से किन राशियों को लाभ हो सकता है-

तुला राशि

नए साल 2026 में केतु की चाल से तुला राशि के जातकों को फायदा हो सकता है।

इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है।

घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा।

कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वालों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

किसी दोस्त की मदद से जीवन में आ रही मुश्किलें दूर होने लगेगी।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए नए साल 2026 में केतु की चाल शुभ परिणाम लेकर आ सकती है।

सालों से रुके हुए काम इस राशि के लोगों के बनने लगेंगे।

धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं।

सुख-शांति का माहौल रहेगा।

केतु के शुभ प्रभाव से करियर में प्रमोशन होने की भी संभावना है।

मकर राशि

नए साल 2026 में केतु की चाल से मकर राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है।

आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी।

बॉस और कलीग्स के सपोर्ट से करियर में आप सभी टास्क बखूबी कंप्लीट कर लेंगे।

विदेश की यात्रा करने की भी संभावना है।

अपनी सेहत का ख्याल रखें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
