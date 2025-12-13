संक्षेप: 2026 Rashifal Ketu Horoscope: कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। साल के अंत में केतु का गोचर कर्क राशि में होगा, जिससे कुछ राशियों के दिन बदल सकते हैं। केतु ग्रह का गोचर सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा।

Dec 13, 2025 08:01 pm IST

2026 Rashifal Ketu Horoscope: केतु ग्रह हमेशा उलटी चाल में ही गोचर करते हैं। इस समय केतु सिंह राशि में बैठे हुए हैं, जो सूर्य की राशि है। वहीं, नए साल 2026 में मायावी ग्रह केतु सिंह राशि से कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। साल के अंत में केतु का गोचर कर्क राशि में होगा, जिससे कुछ राशियों के दिन बदल सकते हैं। केतु ग्रह का गोचर सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा। कुछ राशियों को पॉजिटिव तो कुछ को नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं नए साल 2026 में केतु की चाल से किन राशियों को लाभ हो सकता है-

2026 में केतु करेंगे सिंह राशि से कर्क राशि में गोचर, इन 3 राशियों पर रहेगी शुभ दृष्टि तुला राशि नए साल 2026 में केतु की चाल से तुला राशि के जातकों को फायदा हो सकता है।

इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है।

घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा।

कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वालों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

किसी दोस्त की मदद से जीवन में आ रही मुश्किलें दूर होने लगेगी।

कन्या राशि कन्या राशि वालों के लिए नए साल 2026 में केतु की चाल शुभ परिणाम लेकर आ सकती है।

सालों से रुके हुए काम इस राशि के लोगों के बनने लगेंगे।

धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं।

सुख-शांति का माहौल रहेगा।

केतु के शुभ प्रभाव से करियर में प्रमोशन होने की भी संभावना है।

मकर राशि नए साल 2026 में केतु की चाल से मकर राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है।

आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी।

बॉस और कलीग्स के सपोर्ट से करियर में आप सभी टास्क बखूबी कंप्लीट कर लेंगे।

विदेश की यात्रा करने की भी संभावना है।

अपनी सेहत का ख्याल रखें।