Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर दुर्लभ योग, 14 जनवरी को शुभ मुहूर्त में जरूर करें ये काम

संक्षेप: Makar Sankranti 2026: नए साल के बाद मकर संक्रांति सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस खास दिन पर किए गए दान और स्नान का अपना विशेष महत्व होता है। 2026 की मकर संक्रांति कई मायनों में खास है क्योंकि इस दिन दुर्लभ योग बन रहे हैं।

Makar Sankranti 2026: हिंदू धर्म में कई ऐसे व्रत और त्योहार है जिनको लेकर पुरानी धार्मिक मान्यताएं हैं। मकर संक्रांति भी इसी में से एक है। इसे हिंदू धर्म के प्रमुख और पावन त्योहारों में से एक माना जाता है जोकि पौष के महीने में पड़ता है। इस महीने में सूर्य और भगवान विष्णु की पूजा करने से अच्छे स्वास्थ्य के साथ-साथ सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य ग्रह धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करता है, तभी मकर संक्रांति मनाई जाती है। मान्यता के आधार पर इस त्योहार को सूर्य और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है।

ज्योतिषीय गणना और हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में सूर्य ग्रह मकर राशि में 14 जनवरी को गोचर करेंगे। गोचर का समय दोपहर 3:13 बजे होगा। इसी वजह से मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इसे नए साल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और मान्यता है कि इस दिन गया दान और स्नान का विशेष महत्व होता है।

देश भर में होता है उल्लास भारत के लगभग कई राज्य में मकर संक्रांति मनाई जाती है। सभी जगह इसे अलग-अलग नाम से मनाया जाता है। गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी, असम में माघ बिहू और तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं। इस दिन कई राज्यों में लोग पतंग उड़ाते हैं। वहीं कई जगह खिचड़ी बनाने का रिवाज है। बता दें कि इसी दिन से सूर्य दक्षिण की ओर से उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है और इस प्रोसेस को ही उत्तरायण कहा जाता है। हिंदू धर्म में ये समय बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान गंगा या यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस दिन किए गए दान से पुण्य मिलता है।

मकर संक्रांति पर दुर्लभ योग साल 2026 की मकर संक्रांति कई मायनों में खास होने वाली है। इस दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ-साथ अमृत सिद्धि योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए सारे काम में साफलता मिलती है। साथ ही इस दौरान हर तरह की बाधा दूर होती है। बात करें अमृत सिद्धि योग की तो इस दौरान किए गए काम स्थायी होते हैं और इनसे लंबे समय तक लाभ मिलता है। मकर संक्रांति पर इन दुर्लभ योग के चलते महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे में 2026 की मकर संक्रांति पर किए गए दान का दोगुना पुण्य मिलेगा।