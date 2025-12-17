साल 2026 में इन राशियों के बनेंगे विवाह के प्रबल योग

संक्षेप: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2026 कई राशियों के लिए विवाह के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है। जिन लोगों की शादी लंबे समय से अटकी हुई है या बार-बार बात बनते-बनते बिगड़ जाती है, उनके लिए यह साल नई उम्मीद लेकर आ रहा है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2026 कई राशियों के लिए विवाह के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है। जिन लोगों की शादी लंबे समय से अटकी हुई है या बार-बार बात बनते-बनते बिगड़ जाती है, उनके लिए यह साल नई उम्मीद लेकर आ रहा है। ग्रहों की अनुकूल स्थिति और शुभ योगों के चलते कुछ राशियों के जातकों के जीवन में विवाह योग बन रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 2026 में गुरु और शुक्र की स्थिति कई राशियों के लिए अनुकूल रहेगी। ये दोनों ग्रह विवाह, प्रेम और दांपत्य सुख के कारक माने जाते हैं। साथ ही शनि का सहयोग विवाह में स्थायित्व और जिम्मेदारी का संकेत देता है। आइए जानते हैं किन राशियों की शादी 2026 में तय मानी जा रही है…

मिथुन राशि मिथुन राशि वालों के लिए 2026 रिश्तों में स्थिरता लेकर आएगा। जो लोग सही जीवनसाथी की तलाश में हैं, उनकी खोज पूरी हो सकती है। गुरु और शुक्र की अनुकूल स्थिति विवाह के योग को मजबूत करेगी। साल के दूसरे हिस्से में सगाई या शादी की खबर मिल सकती है।

कर्क राशि कर्क राशि के जातकों के लिए यह साल भावनात्मक रूप से बेहद खास रहेगा। विवाह को लेकर चल रही उलझनें खत्म होंगी। पारिवारिक सहमति मिलेगी और शुभ मुहूर्त में शादी के योग बनेंगे। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए 2026 में शादी तय मानी जा रही है।

सिंह राशि सिंह राशि वालों के लिए 2026 प्रेम और विवाह दोनों के लिए शुभ साबित होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और सही जीवनसाथी मिलने के योग बनेंगे। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते आएंगे और साल के अंत तक शादी संभव है। विवाह के बाद जीवन में सुख-सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी।

तुला राशि तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और 2026 में शुक्र की स्थिति विवाह के लिए बेहद अनुकूल रहेगी। लंबे समय से अटकी शादियों को गति मिलेगी। प्रेम विवाह के योग भी मजबूत हैं। रिश्तों में संतुलन और समझ बढ़ेगी, जिससे शादी का रास्ता साफ होगा।

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2026 विवाह के मजबूत संकेत लेकर आएगा। खासकर साल के मध्य और अंतिम महीनों में रिश्ते तय होने के योग हैं। लंबे समय से चल रही अड़चनें दूर होंगी और परिवार की सहमति से शादी पक्की हो सकती है। प्रेम विवाह के भी प्रबल योग बन रहे हैं।

मकर राशि मकर राशि वालों के लिए 2026 विवाह से जुड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। शनि की स्थिर दृष्टि रिश्तों को मजबूती देगी। जो लोग करियर के कारण शादी टाल रहे थे, उनके लिए अब सही समय आ रहा है। परिवार की सहमति से विवाह तय हो सकता है।