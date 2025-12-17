Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़2026 Marriage Predictions: Strong Wedding Yog for These Signs
साल 2026 में इन राशियों के बनेंगे विवाह के प्रबल योग

साल 2026 में इन राशियों के बनेंगे विवाह के प्रबल योग

संक्षेप:

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2026 कई राशियों के लिए विवाह के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है। जिन लोगों की शादी लंबे समय से अटकी हुई है या बार-बार बात बनते-बनते बिगड़ जाती है, उनके लिए यह साल नई उम्मीद लेकर आ रहा है।

Dec 17, 2025 10:25 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2026 कई राशियों के लिए विवाह के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है। जिन लोगों की शादी लंबे समय से अटकी हुई है या बार-बार बात बनते-बनते बिगड़ जाती है, उनके लिए यह साल नई उम्मीद लेकर आ रहा है। ग्रहों की अनुकूल स्थिति और शुभ योगों के चलते कुछ राशियों के जातकों के जीवन में विवाह योग बन रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 2026 में गुरु और शुक्र की स्थिति कई राशियों के लिए अनुकूल रहेगी। ये दोनों ग्रह विवाह, प्रेम और दांपत्य सुख के कारक माने जाते हैं। साथ ही शनि का सहयोग विवाह में स्थायित्व और जिम्मेदारी का संकेत देता है। आइए जानते हैं किन राशियों की शादी 2026 में तय मानी जा रही है…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए 2026 रिश्तों में स्थिरता लेकर आएगा। जो लोग सही जीवनसाथी की तलाश में हैं, उनकी खोज पूरी हो सकती है। गुरु और शुक्र की अनुकूल स्थिति विवाह के योग को मजबूत करेगी। साल के दूसरे हिस्से में सगाई या शादी की खबर मिल सकती है।

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह साल भावनात्मक रूप से बेहद खास रहेगा। विवाह को लेकर चल रही उलझनें खत्म होंगी। पारिवारिक सहमति मिलेगी और शुभ मुहूर्त में शादी के योग बनेंगे। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए 2026 में शादी तय मानी जा रही है।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए 2026 प्रेम और विवाह दोनों के लिए शुभ साबित होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और सही जीवनसाथी मिलने के योग बनेंगे। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते आएंगे और साल के अंत तक शादी संभव है। विवाह के बाद जीवन में सुख-सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी।

ये भी पढ़ें:2026 की शुरुआत इन बर्थडेट वालों के लिए शुभ, जनवरी माह में चमकेगा भाग्य

तुला राशि

तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और 2026 में शुक्र की स्थिति विवाह के लिए बेहद अनुकूल रहेगी। लंबे समय से अटकी शादियों को गति मिलेगी। प्रेम विवाह के योग भी मजबूत हैं। रिश्तों में संतुलन और समझ बढ़ेगी, जिससे शादी का रास्ता साफ होगा।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2026 विवाह के मजबूत संकेत लेकर आएगा। खासकर साल के मध्य और अंतिम महीनों में रिश्ते तय होने के योग हैं। लंबे समय से चल रही अड़चनें दूर होंगी और परिवार की सहमति से शादी पक्की हो सकती है। प्रेम विवाह के भी प्रबल योग बन रहे हैं।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए 2026 विवाह से जुड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। शनि की स्थिर दृष्टि रिश्तों को मजबूती देगी। जो लोग करियर के कारण शादी टाल रहे थे, उनके लिए अब सही समय आ रहा है। परिवार की सहमति से विवाह तय हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Marriage horoscope 2026 Rashifal 2026
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने