सूर्य देव का रहेगा साल 2026, घर लाएं उनसे जुड़ी ये चीजें, होगी खूब तरक्की!

संक्षेप: मूलांक 1 को सूर्य का अंक माना जाता है। ऐसे में मान्यता है कि नया साल में ग्रहों के राजा सूर्य का प्रभाव अधिक रहने वाला है। यही नहीं, सूर्य का प्रभाव घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है और जीवन में समृद्धि लाता है।



ज्योतिष गणना के मुताबिक साल 2025 का खास महत्व है। यह साल सूर्य देव का रहने वाला है। अंक ज्योतिष के लिहाज से देखें तो 2026 का टोटल 10 (2+0+2+6= 10) होता है और ज्योतिष अंक में 10 नंबर का मूलांक 1 निकलता है। मूलांक 1 को सूर्य का अंक माना जाता है। ऐसे में मान्यता है कि नया साल में ग्रहों के राजा सूर्य का प्रभाव अधिक रहने वाला है। यही नहीं, सूर्य का प्रभाव घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है और जीवन में समृद्धि लाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल सूर्य की कृपा बनी रहे, तो नए साल के में सूर्य से जुड़ी कुछ वस्तुएं घर लाना और उनके लिए नियमित उपाय करना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सूर्य देव की मूर्ति या तस्वीर

नए साल यानी 2026 के पहले दिन आप सूर्य देव की मूर्ति या तस्वीर घर में लाकर स्थापित कर सकते हैं। इनकी स्थापना के लिए जगह और दिशा का विशेष ख्याल करना चाहिए। वास्तु की मानें, तो सूर्य देव की तस्वीर या मूर्ति को पूर्व दिशा में रखना बेहद शुभ फलदायी हो सकता है। इससे परिवार के सदस्यों के जीवन में तरक्की, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।

तांबे का सूर्य चिन्ह

तांबे का सूर्य चिह्न को भी घर ला सकते हैं। इसकी मौजूदगी से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, करियर में सफलता मिलती है। साथ ही आर्थिक संकट भी खत्म होता है। इसे घर के मुख्य द्वार या पूर्व दिशा की दीवार पर लगाना फायदेमंद होगा।

तांबे की अन्य चीजें

अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो तांबे की चीजें जैसे लोटा, गिलास या अन्य सजावटी वस्तुएं घर में रखें। यह न केवल घर को सुंदर बनाती हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और संपन्नता भी लाती हैं।

सात घोड़े वाले रथ पर सूर्य देव की तस्वीर

सूर्य देव को सात घोड़े वाले रथ पर सवार दिखाने वाली तस्वीर घर की पूर्व दिशा में लगाना बहुत फायदेमंद माना जाता है। यह ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है। मान्यता है कि अगर घर में सूर्य के सात घोड़ों की तस्वीर लगाई जाए, तो नकारात्मकता दूर होती है और सफलता के रास्ते खुलते हैं। यह तस्वीर साहस, आत्मविश्वास, स्थिरता और सकारात्मक सोच का प्रतीक बन जाती है।

ऐसे प्राप्त करें सूर्य देव की कृपा - पूरे साल सूर्य देव की कृपा चाहते हैं, तो नए साल पर या नियमित सुबह स्नान के बाद उगते सूर्य को जल अर्पित करें।

- तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल, रोली और अक्षत मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें।

- रविवार के दिन गुड़, गेहूं, अन्न और धन का दान करें।

- सूर्य को अर्घ्य देते वक्त ‘ॐ सूर्याय नमः' या ‘ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का उच्चारण करें।

- हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को जल अर्पित करें।