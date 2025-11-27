2026 में इन 3 राशियों पर रहेगी शनि-राहु की कृपा, होगा भाग्योदय

संक्षेप: ज्योतिषशास्त्र में शनि और राहु को विशेष स्थान प्राप्त है। राहु और शनि के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति भयभीत रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राहु और शनि सिर्फ अशुभ फल देते हैं। राहु और शनि शुभ फल भी देते हैं। राहु और शनि के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है।

ज्योतिषशास्त्र में शनि और राहु को विशेष स्थान प्राप्त है। राहु और शनि के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति भयभीत रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राहु और शनि सिर्फ अशुभ फल देते हैं। राहु और शनि शुभ फल भी देते हैं। राहु और शनि के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। साल 2026 में शनि मीन राशि में ही रहेंगे और राहु कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार 2026 में कुछ राशि वालों पर शनि और राहु की विशेष कृपा रहेगी। आइए जानते हैं, किन राशि वालों पर 2026 में रहेगी शनि और राहु की विशेष कृपा-

मिथुन राशि- मिथुन राशि पर 2026 में शनि और राहु की विशेष कृपा रहेगी। शनि कर्म भाव से आपको मेहनत, नेतृत्व क्षमता और करियर में मजबूत पकड़ देंगे, जबकि राहु अष्टम भाव से छुपे हुए लाभ और नए अवसर देंगे। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और वेतनवृद्धि की उम्मीद रहेगी, बिजनेस करने वालों को बड़े क्लाइंट, नए निवेशक और विस्तार के मौके मिलेंगे। विदेश से जुड़े काम भी बढ़ सकते हैं। 2026 मिथुन राशि वालों के लिए करियर ग्रोथ, आर्थिक लाभ और काम में चमक दिखाने वाला साल है।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए साल 2026 खुशियों से भरा दिख रहा है। आपकी परेशानियां कम होंगी। घर-परिवार, प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े मामलों में फायदा दिलाएगा। कोर्ट-कचहरी के मामले आपके पक्ष में आ सकते हैं। घर की खरीद-फरोख्त में लाभ मिलेगा और अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। परिवार का माहौल सामान्य से बेहतर रहेगा और किसी पुरानी दिक्कत का समाधान भी हो सकता है। यह साल तुला राशि वालों के लिए आराम, स्थिरता और आर्थिक मजबूती लेकर आएगा।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए 2026 बेहद शुभ रहने वाला है। हिम्मत, आत्मविश्वास और मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपकी मौजूदगी और व्यक्तित्व को और ताकत मिलेगी। इस साल बेरोजगारों को नई नौकरी मिलेगी, जिम्मेदार लोगों को प्रमोशन मिल सकता है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जाएंगे। पुराने अटके काम पूरे होंगे और मेहनत का सीधा फल मिलेगा। कुल मिलाकर 2026 मकर राशि वालों के लिए तरक्की, फायदा और नाम कमाने का साल रहेगा।