Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़2026 horoscope 5 luckiest zodiac signs aries virgo gemini capricon pisces in hindi
Horoscope 2026: नए साल में कौन सी राशियां रहेंगी भाग्यशाली? इन 5 लोगों की खुलेगी किस्मत

Horoscope 2026: नए साल में कौन सी राशियां रहेंगी भाग्यशाली? इन 5 लोगों की खुलेगी किस्मत

संक्षेप:

साल 2026 सूर्य का साल होगा। इस साल कई राशि के जातकों की जिंदगी बदलने वाली है। जहां 2025 उतार-चढ़ाव वाला रहा है, वहीं अब नया साल इन लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। नीचे विस्तार से जानें इन राशियों के बारे में… 

Dec 18, 2025 09:53 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नया साल हर बार नई उम्मीद की किरण लेकर आता है। साल 2025 कई मायनों में लोगों के लिए उतार-चढ़ाव भरा ही रहा है। इस साल में मंगल का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला। ऐसे में ज्यादातर राशियां इससे प्रभावित हुई हैं। अब नए साल से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। ये साल नई ऊर्जा के साथ-साथ कई लोगों की जिदंगी में सकारात्मक मोड़ भी लेकर आने वाला है। दरअसल साल 2026 सूर्य का साल है। सूर्य अपनी ऊर्जा से कई राशियों की जिंदगी को रोशनी से भरने वाला है। साल 2026 में कुछ राशियों की किस्मत ज्यादा चमकने वाली है। ये खास राशियां 2026 से सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। ऐसे में इन राशियों के जातक की जिंदगी के उतार-चढ़ाव अब कम होने वाले हैं। नीचे जानें इन राशियों के बारे में...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि: साल 2026 में मेष राशि के जातकों को करियर में तरक्की मिलने वाली है। इस साल इनकी प्रोफेशनल लाइफ में कई बदलाव आएंगे, जिससे इनकी प्रोफाइल और मजबूत बनेगी। इस राशि के लोगों को मेहनत से सब कुछ मिलेगा। साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। जो लोग सिंगल हैं, उनकी शादी ये योग बनेंगे। साथ ही इस राशि के जातकों की सेहत भी अच्छी रहने वाली है। इस राशि के लोग इस साल बस हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें।

मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों के लिए भी साल 2026 नए बदलाव लेकर आने वाला है। इन लोगों का लंबा इंतजार अब खत्म होने को है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में इस राशि के जातकों को कई लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने की इच्छा जता रहे थे, उन्हें अब फाइनली अच्छा मौका मिलता दिख रहा है। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी साल 2026 काफी लकी होने वाला है। पर्सनल लाइफ भी अब ट्रैक पर आएगी।

ये भी पढ़ें:18 दिसंबर पंचांग: आज है मासिक शिवरात्रि, जानें गुरुवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त
ये भी पढ़ें:गुरुवार उपाय: इस आसान तरीके से करें तुलसी की पूजा, ऐसे करें 108 नामों का जाप

कन्या राशि: इस लिस्ट में कन्या राशि भी है। इन लोगों की मेहनत अब रंग लाने वाली है। साल 2025 इस राशि के लिए ज्यादा सही नहीं रहा है लेकिन नया साल इनके लिए गोल्डन चांस लेकर आने वाला है। इस साल इस राशि के लोगों को करियर में पहचान मिलेगी। कुछ लोगों को लीडरशिप के मौके भी मिल सकते हैं। वहीं कुछ लोगों के प्रोफेशनल स्किल्स की खूब तारीफ होगी। साथ ही पर्सनल लाइफ में कई अच्छे मोड़ आएंगे। वहीं इस राशि के स्टूडेंट्स को भी विदेश में अच्छे मौके मिल सकते हैं।

मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए भी 2026 काफी अच्छा जाने वाला है। इस राशि के लोगों के करियर में अब स्थिरता आएगी। बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। साथ ही इन लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने वाली है। इस राशि के लोगों में अब बचत करने की आदत आएगी। साथ ही ये लोग भविष्य को लेकर सही प्लानिंग करना शुरू करेंगे। इमोशनल तौर पर भी ये लोग अब मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे।

मीन राशि: साल 2026 मीन राशि वालों के लिए भी काफी सही जाएगा। इस साल इनके सारे रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं। परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पाएंगे। कई लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इन लोगों की आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होगी। इसके अलावा करियर में वो सब चीजें मिलेंगी, जिसके बारे में इस राशि के जातकों ने कभी सपना देखा था।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
horoscope 2026 Rashifal 2026
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने