Year 2026 festival list: साल 2026 में आगे खिसक जाएंगे व्रत और त्योहार, रहेगा अधिकमास

संक्षेप: वर्ष 2026 गुरुवार, 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। इस साल हिंदू पंचांग के अनुसार कई महत्वपूर्ण व्रत, त्यौहार की तारीखों में बदलाव देखे को मिल सकता है। क्योंकि एक महीने मलमास रहेगा। इस दौरान सभी व्रत और त्योहार एक महीने आगे खिसक जाएंगे।

Follow Us on

Tue, 25 Nov 2025 01:48 PM

वर्ष 2026 गुरुवार, 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। इस साल हिंदू पंचांग के अनुसार कई महत्वपूर्ण व्रत, त्यौहार की तारीखों में बदलाव देखे को मिल सकता है। क्योंकि एक महीने मलमास रहेगा। इस दौरान सभी व्रत और त्योहार एक महीने आगे खिसक जाएंगे। 2026 का एक प्रमुख अच्छी बात ज्येष्ठ माह रहेगा। इस माह में अधिक मास (मलमास) का आगमन है, जिसके कारण कुछ त्यौहारों की तिथियों में परिवर्तन हो सकता है।अधिक मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है। इस वजह से अधिक मास को अशुभ माना गया है। इस मास में जप, तप और दान करना चाहिए। मलिन होने की वजह से इसे मलमास कहते हैं। मलमास में गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, नामकरण जैसे मांगलिक कार्यों के लिए मुहूर्त नहीं होते हैं। अधिक मास में विवाह तय करना, सगाई करना, कोई जमीन, मकान, से जुड़े काम किए जा ससकते हैं। इस साल यह अधिक मास 17 मई से शुरू होकर 15 जून 2026 को समाप्त होगा। 2026 का पहला प्रमुख त्यौहार मकर संक्रांति होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2026 में नवरात्रि 2026, होली 2026, करवा चौथ 2026, दिवाली 2026, रक्षाबंधन 2026, छठ पूजा 2026 सहित कई बड़े त्यौहार मनाए जाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यहां देखें साल भर के त्योहारों की लिस्ट

जनवरी 2026 3 जनवरी: पौष पूर्णिमा, माघ स्नान

6 जनवरी: सकट चौथ

13 जनवरी: लोहड़ी

14 जनवरी: मकर संक्रांति, षटतिला एकादशी

18 जनवरी: मौनी अमावस्या

23 जनवरी: बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा

26 जनवरी: भीष्म अष्टमी

29 जनवरी: जया एकादशी

फरवरी 2026 1 फरवरी: माघ पूर्णिमा, गुरु रविदास जयंती

13 फरवरी: विजया एकादशी

15 फरवरी: महा शिवरात्रि

24 फरवरी: होलाष्टक प्रारंभ; अन्नपूर्णा अष्टमी

27 फरवरी: आमलकी एकादशी

मार्च 2026 2 मार्च: होलिका दहन

3 मार्च: होली

8 मार्च: रंग पंचमी

11 मार्च: शीतला अष्टमी

15 मार्च: पापमोचनी एकादशी

26 मार्च: रामनवमी

29 मार्च: कामदा एकादशी

31 मार्च: महावीर जयंती

अप्रैल 2026 2 अप्रैल: हनुमान जयंती

3 अप्रैल: गुड फ्राइडे

14 अप्रैल: बैसाखी

19 अप्रैल: परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया

27 अप्रैल: मोहिनी एकादशी

मई 2026 13 मई: भद्रकाली एकादशी

16 मई: वट सावित्री व्रत

17 मई: अधिक मास (मलमास) प्रारंभ

जून 2026 15 जून: मलमास समाप्त; सोमवती अमावस्या

25 जून: निर्जला एकादशी

29 जून: कबीर जयंती, वट सावित्री व्रत

जुलाई 2026

17 जुलाई: श्रीजगन्नाथ रथ यात्रा

25 जुलाई: हरिशयनी एकादशी, चातुर्मास प्रारंभ

29 जुलाई: गुरु पूर्णिमा

अगस्त 2026

15 अगस्त: हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस

17 अगस्त: नाग पंचमी

19 अगस्त: तुलसीदास जयंती

28 अगस्त: श्रावण पूर्णिमा, रक्षा बंधन

31 अगस्त: गणेश चतुर्थी

सितंबर 2026 1 सितंबर: कृष्ण जन्माष्टमी

14 सितंबर: हरतालिका तीज, संकष्टी चतुर्थी

17 सितंबर: सूर्य षष्ठी व्रत

25 सितंबर: अनंत चतुर्दशी

27 सितंबर: पितृ पक्ष प्रारंभ

अक्टूबर 2026 2 अक्टूबर: महात्मा गांधी जयंती

10 अक्टूबर: पितृ पक्ष समाप्त

11 अक्टूबर: नवरात्रि आरंभ

20 अक्टूबर: महानवमी, नवरात्रि का अंत; दशहरा

22 अक्टूबर: पापांकुशा एकादशी

25 अक्टूबर: शरद पूर्णिमा

26 अक्टूबर: वाल्मिकी जयंती

29 अक्टूबर: करवा चौथ

नवंबर 2026 1 नवंबर: अहोई अष्टमी

5 नवंबर: गोवत्स द्वादशी; रमा एकादशी

6 नवंबर: धनतेरस, यम दीपदान

8 नवंबर: नरक चतुर्दशी, दिवाली

9 नवंबर: कार्तिक अमावस्या, सोमवती अमावस्या

10 नवंबर: गोवर्धन पूजा

11 नवंबर: भाई दूज, विश्वकर्मा पूजा

15 नवंबर: सूर्य षष्ठी (छठ पूजा)

20 नवंबर: तुलसी विवाह

21 नवंबर: हरिप्रबोधिनी एकादशी

23 नवंबर: वैकुंठ चतुर्दशी

24 नवंबर: कार्तिक पूर्णिमा

दिसंबर 2026 1 दिसंबर: कालभैरव जयंती

4 दिसंबर: उत्पन्ना एकादशी

20 दिसंबर: मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती