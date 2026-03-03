चंद्र ग्रहण राशिफल: 3 घंटे बाद लगेगा चंद्र ग्रहण आज, जानें मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव
Rashifal Lunar Eclipse Horoscope Chandra Grahan: भारत में दिखने के कारण आज के चंद्र ग्रहण का असर मेष राशि से लेकर मीन राशि पर देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए ज्योतिर्विद से जानते हैं चंद्र ग्रहण लगने से सभी 12 राशियों का हाल कैसा रहेगा-
Rashifal Lunar Eclipse Horoscope Chandra Grahan, 3 घंटे बाद लगेगा चंद्र ग्रहण आज: आज 03 मार्च के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण की शुरुआत आज दोपहर में लगभग 3 बजकर 20 मिनट से होगी। सुबह से ही सूतक काल लग चुका है। सूतक काल का प्रभाव चंद्र ग्रहण समाप्त होने तक रहेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। आसमान में चंद्र ग्रहण ब्लड मून जैसा नजर आएगा। भारत में दिखने के कारण आज के चंद्र ग्रहण का असर मेष राशि से लेकर मीन राशि पर देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए ज्योतिर्विद समीर उपाध्याय से जानते हैं चंद्र ग्रहण लगने से सभी 12 राशियों का हाल कैसा रहेगा-
चंद्र ग्रहण पर ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी?
- सूर्य: कुंभ राशि
- चंद्र: सिंह राशि
- मंगल: कुंभ राशि
- बुध: कुंभ राशि
- शुक्र: मीन राशि
- राहु: कुंभ राशि
- केतु: सिंह राशि
- शनि: मीन राशि
- गुरु: मिथुन राशि
ग्रहों की युति से कौन से योग बनेंगे?
चंद्र ग्रहण लगने पर कुंभ राशि में सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य-मंगल की युति से आदित्य मंगल राजयोग बनेगा। चंद्र और केतु की युति सिंह राशि में होने से ग्रहण दोष बनेगा, जो अशुभ माना जाता है।
चंद्र ग्रहण राशिफल: जानें मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव
- मेष राशि- मेष राशि के जातकों आपके लिए आज का चंद्र ग्रहण शुभ साबित नहीं होगा। आपके परिवार में अशांति बनी रहेगी। क्लेश का माहौल बन सकता है। करीबियों के साथ रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं।
- वृषभ राशि- वृषभ राशि के जातकों आपके लिए आज का चंद्र ग्रहण शुभ साबित होगा। करियर में आपको लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन खरीदारी के चक्कर में खर्च बढ़ने की संभावना है।
- मिथुन राशि- मिथुन राशि के जातकों आपके लिए आज का चंद्र ग्रहण मिला-जुला साबित हो सकता है। किसी भी तरह के कंपीटीशन या बहस में जीत हासिल होगी। कुछ लोगों के खर्च बढ़ सकते हैं। आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
- कर्क राशि- कर्क राशि के जातकों आपके लिए आज का चंद्र ग्रहण शुभ साबित नहीं होगा। सेहत के मामले में और खरीदारी के चलते धन का खर्च बढ़ सकता है। गलत डिसीजन लेने से नुकसान भी होने की संभावना है। आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए।
- सिंह राशि- सिंह राशि के जातकों आपके लिए आज का चंद्र ग्रहण शुभ साबित नहीं होगा। आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। माता-पिता को आपका कोई एक्शन या बात दुखी कर सकती है।
- कन्या राशि- कन्या राशि के जातकों आपके लिए आज का चंद्र ग्रहण मिला-जुला साबित होगा। जहां आपको कुछ मामलों में वृद्धि देखने की मिलेगी वहीं आपको भाई या बहन को ओर से निरासा झेलनी पड़ सकती है। गाड़ी या घर का सुख मिलने में दिक्कत आ सकती है।
- तुला राशि- तुला राशि के जातकों आपके लिए आज का चंद्र ग्रहण मिला-जुला साबित होगा। कमाई करने के तरीकों में वृद्धि देखने को मिलेगी। मनचाही सफलता मिल सकती है। लेकिन आपको संतान को लेकर कुछ तनाव हो सकता है।
- वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के जातकों आपके लिए भी आज का चंद्र ग्रहण मिला-जुला साबित होगा। जॉब के मामले में प्रोग्रेस कर सकते हैं। सेहत को लेकर दिक्कत हो सकती है। मन आपका अशांत रहेगा।
- धनु राशि- धनु राशि के जातकों आपके लिए आज का चंद्र ग्रहण शुभ साबित नहीं होगा। कुछ कामों को पूरा करने में प्रॉब्लम होगी। भौतिक सुख मिलने में कमी होगी।
- मकर राशि- मकर राशि के जातकों आपके लिए आज का चंद्र ग्रहण मिला-जुला साबित होगा। प्रेम व दांपत्य सुख में वृद्धि होगी। शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा प्रयास से लाभ मिलेगा। धन हानि होने के चांस हैं।
- कुंभ राशि- कुंभ राशि के जातकों आपके लिए आज का चंद्र ग्रहण शुभ साबित नहीं होगा। रिस्क वाले कामों से दूरी बनाएं। विवाह संबंध में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। आपका खर्च बढ़ सकता है।
- मीन राशि- मीन राशि के जातकों आपके लिए आज का चंद्र ग्रहण शुभ साबित नहीं होगा। करियर या फाइनेंशियल मामलों में समस्या हो सकती है। लेन-देन में सावधानी बरतें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
