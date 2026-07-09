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मूलांक 2 अंक राशि 9 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग आज धन के मामले में मीठी बात से बचें

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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2 number rashifal numerology horoscope 8 July 2026: आज जो बात सुनने में अच्छी लगे, उसे मानने से पहले दोबारा देख लें। चंद्र के असर में कई बार मन बात की गहराई से ज्यादा उसके भाव को पकड़ता है। जानें 9 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 2 वालों का कैसा रहेगा-  

मूलांक 2 अंक राशि 9 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग आज धन के मामले में मीठी बात से बचें

2 number rashifal numerology horoscope 9 July 2026 Mulank 2, मूलांक 2 अंकराशि 9 जुलाई: पहली नजर में किसी बात को आसान मान लेना आपके लिए उलझन बढ़ा सकता है। आप स्वभाव से नरम, समझदार और उम्मीद से भरे रहते हैं, लेकिन चंद्र के असर में कई बार मन बात की गहराई से ज्यादा उसके भाव को पकड़ता है। यही वजह है कि किसी ऑफर, वादे या प्लान के छोटे नियम छूट सकते हैं। 9 जुलाई 2026 का मूलांक 9 आपको उत्साह और आगे बढ़ने की हिम्मत देगा, जबकि भाग्यांक 8 साफ हिसाब और जिम्मेदारी मांगता है। इसलिए जो बात सुनने में अच्छी लगे, उसे मानने से पहले दोबारा देख लें। बाजार या दुकान के काम में रेट, क्वालिटी, वापसी की शर्त या उधार की बात साफ कर लेना बेहतर रहेगा।

मूलांक 2 अंक राशि 9 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग आज धन के मामले में मीठी बात से बचें

प्रेम और रिश्ते

दिल की बात कहने का मन रहेगा, पर शब्दों से ज्यादा उम्मीदें बोल सकती हैं। चंद्र का प्रभाव आपको संवेदनशील बनाता है, इसलिए यदि सामने वाला आपकी बात तुरंत न समझे तो मन खिंच सकता है। रिश्तों में छोटे संकेतों को बड़ा अर्थ देने से बचें। प्रेम संबंध में कोई मीठी बात सुनकर बहुत आगे की सोच बना लेना ठीक नहीं होगा। परिवार में भी किसी वादे या जिम्मेदारी को साफ शब्दों में समझ लें। दिन की ऊर्जा भावनाओं को तेज करेगी, लेकिन भाग्यांक 8 याद दिलाएगा कि रिश्ता केवल भावना नहीं, भरोसे का व्यवहार भी है।

शिक्षा और करियर

काम और पढ़ाई में आपकी कल्पना अच्छी चलेगी। नए आइडिया भी आएंगे। दिक्कत वहीं हो सकती है जहां डिटेल्स पढ़नी हों, डेटा मिलाना हो या इन्स्ट्रक्शन्स पूरे समझने हों। ऑफिस में मेल, फाइल, टारगेट या मीटिंग नोट्स को ऊपर ऊपर देखकर आगे बढ़ना बाद में परेशानी दे सकता है। यदि आप बिजनेस या दुकान संभालते हैं, तो माल की गिनती, बिल, मार्जिन और डिलीवरी की शर्त ध्यान से देखें। चंद्र आपको लोगों से जोड़ता है, इसलिए टीम वर्क में आप अच्छा करेंगे। 9 का जोश काम शुरू कराएगा, पर 8 का असर कह रहा है कि फाइनल अप्रूवल से पहले हर बारीक बात जांच लें।

धन और वित्त

पैसों के मामले में मीठी बात या जल्दी लाभ का अंदाजा आपको आकर्षित कर सकता है। यहीं थोड़ी सावधानी जरूरी है। किसी खरीद, बुकिंग, एडवांस या लेन देन में लिखी शर्तें पढ़े बिना हां न करें। दुकान, बाजार या ऑनलाइन भुगतान में रकम, क्वांटिटी और रिटर्न रूल जरूर मिलाएं। भाग्यांक 8 अनुशासन मांग रहा है, इसलिए हिसाब साफ रखेंगे तो राहत रहेगी। मूलांक 9 के कारण हाथ थोड़ा खुला रह सकता है, इसलिए जो जरूरी है उसी को पहले रखें।

स्वास्थ्य और कल्याण

मन का उतार चढ़ाव शरीर पर जल्दी दिख सकता है। कभी हल्की बेचैनी, कभी बिना वजह थकान महसूस हो सकती है। चंद्र प्रधान होने से नींद की लय बिगड़े तो असर पूरे दिन दिखेगा। शाम को बहुत तेज बहस, शोर या भरी जगह से थोड़ा दूर रहना ठीक रहेगा। ठंडे पानी से चेहरा धोना, कुछ मिनट शांत बैठना और दिन की उलझी बात लिख लेना मन को हल्का कर सकता है।

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शुभ अंक: 9

शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर हामी न भरें। बाजार या दुकान में केवल बातों पर भरोसा न करें। रिश्तों में मन की कहानी बनाकर फैसला न लें।

आज की सलाह: जो सुनें उसे मानने से पहले एक बार पढ़ भी लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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