मूलांक 2 अंकराशि 8 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग आज लेनदेन में ध्यान रखें ये बात
2 number rashifal numerology horoscope 8 July 2026: आज चंद्र के प्रभाव से आपका मन बारीक बातों को पकड़ता है, इसलिए अनोखी चीजों में भी आपको अर्थ दिख सकता है। जानें 8 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 2 वालों का कैसा रहेगा-
2 number rashifal numerology horoscope 8 July 2026: घर और काम के बीच चलते छोटे बदलाव इस समय आपका ध्यान जल्दी खींच सकते हैं। सुबह का रूटीन भी कुछ अलग ढंग से करने का मन बन सकता है, जैसे बैठने की जगह बदलना, नई डायरी शुरू करना या पुराने काम को नए तरीके से देखना। चंद्र के प्रभाव से आपका मन बारीक बातों को पकड़ता है, इसलिए अनोखी चीजों में भी आपको अर्थ दिख सकता है। बीच दिन में 8 जुलाई 2026 का मूलांक 8 जिम्मेदारी का दबाव बढ़ाएगा, जबकि भाग्यांक 7 भीतर की आवाज सुनने को कहेगा। ऐसे में जो बात पहले अजीब लगती थी, वही अब उपयोगी लग सकती है। बस हर आकर्षण को तुरंत सही मानने के बजाय थोड़ा परखना बेहतर रहेगा।
मूलांक 2 अंकराशि 8 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग आज लेनदेन में ध्यान रखें ये बात
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपका नरम स्वभाव काम आएगा, लेकिन इस बार आप लोगों के अलग नजरिए को भी ज्यादा खुलकर सुन पाएंगे। चंद्र की संवेदनशीलता आपको सामने वाले की अनकही बात समझने में मदद दे सकती है। पार्टनर की कोई अलग पसंद या परिवार के किसी सदस्य की नई सोच पहले जितनी खलने वाली नहीं लगेगी। यही बात तालमेल बढ़ा सकती है। हां, मन में तुलना न पालें। अगर किसी बात से हल्की चुभन हो तो उसे जमा न करें। साफ और शांत बात करना बेहतर रहेगा।
शिक्षा और करियर
ऑफिस, पढ़ाई या बिजनेस में पुराने तरीके से हटकर सोचने का समय है। किसी टास्क, प्रोजेक्ट या मीटिंग में ऐसा विचार सामने आ सकता है जो शुरू में अनोखा लगे, पर बाद में वही रास्ता खोल दे। मूलांक 8 का असर काम में सख्ती और नतीजे की मांग बढ़ाता है, इसलिए कल्पना के साथ व्यवस्था भी जरूरी होगी। भाग्यांक 7 आपको गहराई से समझने की क्षमता देगा। छात्र विषय को सिर्फ रटने के बजाय उसके पीछे का मतलब समझें। नौकरीपेशा लोग नए काम को लेने से पहले उसकी सीमा साफ करें। चंद्र का असर रचनात्मक काम, लेखन, डिजाइन, ट्रेनिंग और लोगों से जुड़े रोल में मददगार रह सकता है।
धन और वित्त
पैसों के मामले में अलग या खास चीजों पर मन जल्दी जा सकता है। कोई वस्तु, सेवा या प्लान आपको बाकी दिनों से ज्यादा आकर्षक लग सकता है। यहां ठहरकर देखना जरूरी है कि जरूरत क्या है और सिर्फ उत्सुकता क्या है। मूलांक 8 हिसाब मांगता है, इसलिए छोटी रकम भी जोड़कर देखें। भाग्यांक 7 संकेत देता है कि लिखित जानकारी पढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी लेनदेन में शर्तें समझे बिना हामी न भरें।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन की लहरें शरीर पर असर डाल सकती हैं। कभी हल्की सुस्ती, कभी बिना वजह बेचैनी महसूस हो सकती है। चंद्र से जुड़े लोगों के लिए पानी, ठंडक और लय बहुत मायने रखती है। सुबह चेहरा धोकर कुछ मिनट शांत बैठना और दिन की शुरुआत बिना हड़बड़ी के करना राहत दे सकता है। अगर मन बहुत भटके तो एक छोटा घरेलू काम पूरा करें। इससे ध्यान टिकेगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: हर नई चीज को अपने लिए जरूरी न मानें। भावुक होकर किसी की अलग सोच का गलत मतलब न निकालें। काम में रचनात्मकता दिखाते समय नियम पूरी तरह न छोड़ें।
आज की सलाह: मन को खुला रखें, पर कदम सोचकर ही बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र