अंक राशि 7 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग आज धन से जुड़े इन 3 कामों में रहें सावधान

अंक राशि 7 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग आज धन से जुड़े इन 3 कामों में रहें सावधान
2 number rashifal numerology horoscope 7 July 2026: आज हल्की सी बात भी दिल पर असर कर सकती है। दिन में अचानक आए किसी खयाल को यूं ही न छोड़ें, उसे नोट करें। जानें 7 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 2 वालों का कैसा रहेगा-
2 number rashifal numerology horoscope 7 July 2026, अंकराशि 7 जुलाई: चंद्र का असर आपके मन को बहुत ग्रहणशील बना रहा है। 7 जुलाई 2026 का मूलांक 7 भीतर की सोच को गहरा करता है और भाग्यांक 6 आपको रिश्तों, जिम्मेदारियों और सलीके की तरफ मोड़ता है। इसलिए हल्की सी बात भी दिल पर असर कर सकती है, लेकिन इसी से कुछ अच्छे विचार भी निकल सकते हैं। दिन में अचानक आए किसी खयाल को यूं ही न छोड़ें। उसे नोट कर लें। घर, काम और निजी बातों में आपका नरम स्वभाव लोगों को राहत देगा, पर हर बात अपने ऊपर लेने से बचें। चंद्र की संवेदनशीलता तभी काम आती है जब मन साफ रहे। किसी उलझन को चुपचाप बढ़ाने के बजाय एक सीधी बात और एक साफ कदम बेहतर रहेगा।
2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग आज धन से जुड़े इन 3 कामों में रहें सावधान
लव राशिफल
दिल की बात समझने की आपकी क्षमता बढ़ी हुई रहेगी। पार्टनर, परिवार या किसी करीबी की अनकही बात भी आप पकड़ सकते हैं। फिर भी केवल अंदाजा लगाकर प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा। पहले पूछ लें कि सामने वाला सच में क्या कहना चाहता है। मूलांक 7 मन को भीतर ले जाता है, इसलिए पुराने भाव भी उभर सकते हैं। भाग्यांक 6 रिश्तों को संभालने का संकेत देता है। ऐसे में छोटी नाराजगी को लंबा न खींचें। अगर मन भारी है, तो लंबी बहस के बजाय दो साफ वाक्य बोलें। स्नेह दिखाने का सरल तरीका ज्यादा असर करेगा।
करियर राशिफल
काम या पढ़ाई में आपकी कल्पनाशक्ति मजबूत रहेगी। कोई अलग आइडिया, प्रेजेंटेशन का नया तरीका या किसी पुराने सवाल का नया हल सूझ सकता है। चंद्र आपको रचनात्मक बनाता है, लेकिन ध्यान रखें कि केवल सोचते रहना काफी नहीं होगा। जो बात दिमाग में आए, उसे छोटे कामों में बदलें। जैसे नोट्स अलग करना, मीटिंग से पहले तीन बिंदु लिखना, या किसी प्रोजेक्ट की अगली स्टेप तय करना। 7 की ऊर्जा रिसर्च और गहराई देती है, जबकि 6 परिणाम को व्यवस्थित देखना चाहती है। स्टूडेंट्स को रटने के बजाय समझकर पढ़ना ज्यादा लाभ दे सकता है। ऑफिस में नरमी रखें, पर अपनी बात अधूरी न छोड़ें।
धन राशिफल
पैसों के मामले में भावुक होकर फैसला करने से बचना बेहतर रहेगा। बैंक, पेमेंट या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का काम करते समय रकम, नाम और समय दोबारा देख लें। छोटी चूक बाद में झंझट बढ़ा सकती है। भाग्यांक 6 जरूरी खर्चों को ठीक क्रम में रखने का संकेत देता है, इसलिए पहले बिल, फीस या तय भुगतान निपटाएं। मूलांक 7 के कारण मन कभी अचानक किसी चीज पर अटक सकता है, पर हर चाहत तुरंत पूरी करना जरूरी नहीं है। लिखकर बजट देखने से साफ तस्वीर मिलेगी।
सेहत राशिफल
मन की थकान शरीर पर जल्दी दिख सकती है। सिर भारी लगना, आलस या बिना वजह उदासी जैसा भाव आ सकता है। अपने लिए दस मिनट का शांत समय निकालें। ठंडा नहीं, सामान्य पानी धीरे धीरे पिएं। बहुत तेज आवाज, भीड़ या लगातार बदलते काम से थोड़ी दूरी रखें। चंद्र से जुड़े लोगों के लिए नींद का माहौल साफ और शांत रखना खास उपयोगी रहेगा।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी के साथ पेमेंट फाइनल न करें। मन में बनी कहानी को सच मानकर प्रतिक्रिया न दें। एक साथ कई भावनात्मक बातें खोलने से उलझन बढ़ सकती है।
आज की सलाह: जो महसूस हो, उसे लिखें और फिर शांत मन से करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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