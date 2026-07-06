अंक राशिफल 6 जुलाई: 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोग आज अंदाजा लगाने के बजाय साफ सवाल पूछें
2 Number Rashifal Numerology Horoscope 6 July 2026 : आज अपने ही मन से टकराव बढ़े तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकें। काम और बातचीत में लय पकड़ने की कोशिश करें। जानें 6 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 2 वालों कैसा रहने वाला है -
2 number rashifal numerology horoscope 6 July 2026, अंक राशिफल 6 जुलाई: धीरे धीरे चीजें संभल सकती हैं, बस आपको अपने मन की लहरों को पहचानना होगा। अंक 2 पर चंद्र का असर भावनाओं को गहरा बनाता है। ऐसे में छोटी बात भी अंदर तक लग सकती है। 6 जुलाई 2026 का मूलांक 6 रिश्तों, सुकून और तालमेल को आगे लाता है, जबकि भाग्यांक 5 दिन की चाल को थोड़ा बदलता और अस्थिर बनाता है। यही वजह है कि एक पल आप ठीक लगेंगे और अगले पल खुद से ही खिन्न हो सकते हैं। अपने ही मन से टकराव बढ़े तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकें। काम, घर और बातचीत में लय पकड़ने की कोशिश करें। चंद्र का गुण यही सिखाता है कि मन को पहले नरम करें, तभी हालात सरल लगते हैं।
अंक राशिफल 6 जुलाई: 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोग आज अंदाजा लगाने के बजाय साफ सवाल पूछें
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी। सामने वाले की बात का मतलब आप जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ले सकते हैं। यदि पार्टनर व्यस्त हो या जवाब छोटा दे, तो उसे दूरी न मानें। परिवार में भी किसी छोटी आदत या बोलचाल पर मन खट्टा हो सकता है। चंद्र आपको अपनापन देता है, लेकिन उसी के साथ मन जल्दी भर भी आता है। इसलिए बात मन में रखने के बजाय सीधी और शांत भाषा चुनें। थोड़ी नरमी से कही गई बात ज्यादा असर करेगी। पुराने उलाहने उठाने से बचना बेहतर रहेगा।
करियर राशिफल
ऑफिस या पढ़ाई में मन बार बार भटक सकता है। एक काम शुरू करके दूसरे में लगने की आदत बन सकती है, खासकर जब आसपास बहुत आवाज, मैसेज या बदलती जानकारी हो। भाग्यांक 5 गति बढ़ाता है, लेकिन अंक 2 को स्थिरता चाहिए होती है। इसलिए अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटना फायदेमंद रहेगा। मीटिंग में भावुक होकर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बात उलझ सकती है। छात्र नोट्स, रिवीजन और सबमिशन को क्रम से रखें। बिजनेस में क्लाइंट या पार्टनर की बात सुनते समय अंदाजा लगाने के बजाय साफ सवाल पूछें। चंद्र की रचनात्मकता काम आएगी, बशर्ते मन को बिखरने न दें।
धन राशिफल
पैसों के मामले में हल्की उलझन बन सकती है। खासकर ऑनलाइन पेमेंट, ऑटो डेबिट, ओटीपी या दो बार ट्रांजैक्शन दिखने जैसी बातों में ध्यान रखना होगा। घबराकर तुरंत निष्कर्ष न बनाएं। पहले रिकॉर्ड, मैसेज और बैलेंस देख लें। मूलांक 6 सुविधा की ओर खींचेगा, इसलिए छोटी छोटी खरीदारी बढ़ सकती है। जरूरत और मन की चाह में फर्क रखें। किसी को पैसे भेजने या मांगने से पहले रकम और नाम दोबारा देखना ठीक रहेगा।
सेहत राशिफल
मन का उतार चढ़ाव शरीर पर भी असर डाल सकता है। पेट में हल्की गड़बड़ी, बेचैनी या नींद का पैटर्न बिगड़ने की संभावना है। जब मन भरा लगे, तब तुरंत किसी से उलझने के बजाय चेहरा धोकर थोड़ी देर शांत बैठें। चंद्र स्वभाव को पानी और ठहराव सूट करता है। दिन में थोड़ी देर खुली हवा या हल्की स्ट्रेचिंग आपको संतुलित कर सकती है।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: ऑनलाइन पेमेंट में नाम और रकम दोबारा जांचें। छोटी बात को व्यक्तिगत हमला न मानें। बचकानी प्रतिक्रिया से बनी बात बिगड़ सकती है।
आज की सलाह: मन बदले तो शब्द मत बदलें, पहले ठहरकर सोचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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