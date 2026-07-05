मूलांक 2 राशिफल 5 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग आज हिसाब-किताब खोलने से बचें
2 Number Rashifal Numerology Horoscope 5 July 2026 : आज । आइए जानते हैं 5 जुलाई 2026 का मूलांक 2 वालों का दिन कैसा रहने वाला है -
2 number rashifal numerology horoscope 5 July 2026 राशिफल 5 जुलाई: सुबह की छोटी सी बात भी मन पर थोड़ा ज्यादा असर डाल सकती है। आप सामान्य से अधिक चुप, गंभीर और भीतर सिमटे हुए महसूस कर सकते हैं। अंक 2 पर चंद्र का असर मन की लहरों को तेज करता है, इसलिए कभी कभी बात उतनी कठिन नहीं होती जितनी उस पल लगती है। अपने मन की थकान को सच मानें, पर उसे अंतिम सच न मानें। 5 जुलाई 2026 का मूलांक 5 आपके आसपास बातचीत और हलचल बढ़ाएगा, जबकि भाग्यांक 4 आपको व्यवहारिक ढंग से चीजें देखने को कहेगा। यही संतुलन आपके काम आएगा। किसी बात को दिल में दबाने के बजाय उसे साफ तरीके से समझना बेहतर रहेगा। थोड़ी नरमी खुद के लिए भी रखें।
मूलांक 2 राशिफल 5 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग आज हिसाब-किताब खोलने से बचें
लव राशिफल
दिल की बात कहने का मन कम हो सकता है, इसलिए सामने वाला आपको दूर दूर महसूस कर सकता है। चंद्र का स्वभाव संवेदनशील है, इस वजह से छोटी उपेक्षा भी बड़ी लग सकती है। अगर मन भारी हो तो चुप्पी बढ़ाने के बजाय दो सीधे वाक्य बोलें। इतना बताना काफी रहेगा कि आप थोड़ा शांत रहना चाहते हैं, नाराज नहीं हैं। परिवार के किसी सदस्य की चिंता भी मन में रह सकती है। रिश्तों में सहारा मिलेगा, बशर्ते आप संकेतों में नहीं, साफ शब्दों में बात करें। पुराने भावनात्मक हिसाब किताब खोलने से बचें।
करियर राशिफल
ऑफिस की मीटिंग में आप दूसरों की बातों के पीछे का भाव जल्दी पकड़ लेंगे, पर हर बात को अपने खिलाफ मान लेना ठीक नहीं होगा। चंद्र आपको सूक्ष्म समझ देता है, लेकिन उसी के साथ मन कभी कभी निष्कर्ष भी जल्दी बना लेता है। नौकरी में शांत रहकर नोट्स बनाना और बाद में जवाब देना बेहतर रहेगा। पढ़ाई करने वालों के लिए यह दिन रिविजन, एडिटिंग और अधूरे काम समेटने का है। मूलांक 5 के कारण इधर उधर से कई इनपुट आएंगे, जबकि भाग्यांक 4 कहेगा कि जो जरूरी है उसे क्रम से निपटाएं। बिजनेस में भावुक प्रतिक्रिया से अधिक साफ प्रक्रिया काम देगी।
धन राशिफल
पैसों को लेकर मन में थोड़ी सावधानी या कमी का भाव आ सकता है, चाहे स्थिति उतनी कठिन न भी हो। ऐसे में हिसाब लिखकर देखना फायदेमंद रहेगा। अंक 2 वाले लोग कई बार भावनाओं में छोटी मदद या छोटा खर्च तुरंत कर देते हैं। इस समय उपयोग और जरूरत में फर्क समझना जरूरी है। कोई पेमेंट, सब्सक्रिप्शन या घरेलू खर्च दोबारा देखकर चलें। मूलांक 5 अचानक खर्च की तरफ खींच सकता है, लेकिन भाग्यांक 4 आपको सीधी और टिकाऊ वित्तीय सोच की ओर ले जाएगा।
सेहत राशिफल
मन भारी हो तो उसका असर शरीर पर सुस्ती, आंखों की थकान या पेट की हल्की गड़बड़ी के रूप में दिख सकता है। चंद्र प्रधान होने से आपके लिए ठहराव जरूरी है। कुछ देर शांत बैठकर गहरी सांस लें और दिन में एक बार खुली हवा में टहलें। बहुत तेज शोर या लगातार बहस वाले माहौल से थोड़ी दूरी राहत दे सकती है। मीठी चीजों से मूड संभालने की आदत बढ़े तो उसे सीमित रखें।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: ऑफिस की मीटिंग में हर टिप्पणी को निजी मत मानिए। मन खराब हो तो जरूरी मैसेज लंबित न छोड़ें। उदासी के असर में अनावश्यक ऑनलाइन शॉपिंग से बचें।
आज की सलाह: मन के बादल छंटेंगे, पहले बातें साफ और सरल रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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