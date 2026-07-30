मूलांक 2 राशिफल 30 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोग आज किसी से पैसे की बात करनी हो तो करें ये काम
2 number rashifal numerology horoscope 30 July 2026:परिवार या करीबियों से थोड़ी दूरी लेने का मन हो तो साफ कहें, चुप्पी से गलत मतलब निकाले जा सकते हैं। जानें 30 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 2 वालों का कैसा रहेगा-
2 number rashifal numerology horoscope 30 July 2026 Mulank 2, मूलांक 2 राशिफल 30 जुलाई: घर और काम, दोनों जगह आपकी भूमिका इस दिन जोड़ने वाली रहेगी। मन की बात दबाकर रखने के बजाय सही शब्दों में कहने से हल्कापन महसूस हो सकता है। 30 जुलाई 2026 का मूलांक 3 बातचीत, समझ और रचनात्मक सोच को बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 2 आपके अपने चंद्र स्वभाव को और गहरा करता है। इसलिए संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बन सकती है। किसी पुराने मनमुटाव को पकड़े रखने से थकान बढ़ेगी। बात साफ करने का मौका मिले तो नरमी से रखें। परिवार में भी कोई छोटी बात दिल पर लेने के बजाय पूरे संदर्भ को समझें। आपकी शांति दूसरे लोगों को भी सहज कर सकती है।
2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोग आज किसी से पैसे की बात करनी हो तो करें ये काम
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में इस समय दिल की सच्ची बात असर दिखा सकती है। अगर कुछ दिनों से दूरी, नाराजगी या अनकही बात चल रही है, तो उसे सुलझाने की शुरुआत आप कर सकते हैं। चंद्र का प्रभाव आपको सामने वाले के मन की हलचल पकड़ने में मदद देगा। पार्टनर से बात करते समय पुरानी शिकायतों की लिस्ट खोलने के बजाय एक मुद्दे पर साफ बात रखें। परिवार में भी किसी सदस्य की भावनाएं आपकी उम्मीद से ज्यादा नाजुक हो सकती हैं। सुनना इस दिन उतना ही जरूरी है जितना कहना। अविवाहित लोग किसी नए परिचय में सहज और विनम्र रहें।
शिक्षा और करियर
ऑफिस की मीटिंग, टीम चर्चा या किसी साझा काम में आपकी बात सुनी जा सकती है, बशर्ते आप उसे शांत ढंग से रखें। मूलांक 3 विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा और भाग्यांक 2 तालमेल बढ़ाएगा। इसलिए यह दिन केवल बोलने का नहीं, सही लहजे में बोलने का है। अगर पहले किसी सहकर्मी या सीनियर से खटास रही हो, तो काम के स्तर पर चीजें सामान्य करने का मौका बन सकता है। छात्र भी पढ़ाई में समूह चर्चा, नोट्स शेयर करने या किसी शिक्षक से खुलकर पूछने से फायदा पा सकते हैं। बिजनेस में क्लाइंट की जरूरत ठीक से समझना ज्यादा काम देगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में तस्वीर बहुत चमकदार न सही, पर संभली हुई रह सकती है। किसी पुराने लेनदेन, बकाया बात या साझा खर्च को साफ करने का समय बन सकता है। चंद्र की वजह से आप भावनात्मक होकर खर्च कर सकते हैं, खासकर किसी अपने को खुश करने के लिए। इसलिए जरूरत और भावना में फर्क रखें। छोटे भुगतान, रिन्यूअल, फीस या सर्विस चार्ज जैसी बातों को ध्यान से देखें। लिखित हिसाब रखने से उलझन कम होगी। किसी से पैसे की बात करनी हो तो नरमी के साथ स्पष्टता रखें।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन का असर शरीर पर जल्दी दिख सकता है। इसलिए शोरगुल से थोड़ी दूरी और बीच बीच में शांत विराम आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पानी कम पीने, अनियमित रूटीन या भावनात्मक दबाव से सुस्ती महसूस हो सकती है। चंद्र स्वभाव वाले लोगों को इस दिन हल्का संगीत, थोड़ी लिखाई या अकेले कुछ मिनट बैठना राहत दे सकता है। अगर मन भरा हुआ लगे तो उसे दबाने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: ऑफिस की मीटिंग में पुरानी नाराजगी बीच में न लाएं। परिवार की बात सुनकर तुरंत निष्कर्ष न बनाएं। भावुक होकर उधार या अतिरिक्त खर्च का वादा न करें।
आज की सलाह: मन हल्का रखें और पुरानी गांठ को शांति से खोलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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