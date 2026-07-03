मूलांक 2 राशिफल: आज गलतफहमी के प्रभाव में न आएं, पढ़ें 3 जुलाई का राशिफल

मूलांक 2 राशिफल: आज गलतफहमी के प्रभाव में न आएं, पढ़ें 3 जुलाई का राशिफल
2 Number Rashifal Numerology Horoscope 3 July 2026 : आज लोगों से कम बोलने का मन हो तो खुद को गलत न मानें, बस मन में बेवजह दया भाव न पालें। आइए जानते हैं 3 जुलाई 2026 का मूलांक 2 वालों का दिन कैसा रहने वाला है -
2 number rashifal numerology horoscope 3 July 2026, मूलांक 2 राशिफल: मन थोड़ा भरा भरा रह सकता है और जिम्मेदारियां अपनी क्षमता से ज्यादा लग सकती हैं। 3 जुलाई 2026 में मूलांक 3 की फैलती ऊर्जा और भाग्यांक 2 की भावुक तरंग साथ चल रही है, इसलिए छोटे काम भी मन पर वजन डाल सकते हैं। चंद्र आपके अंक का स्वामी है, इसलिए भीतर की हलचल जल्दी महसूस होती है। लोगों से कम बोलने का मन हो तो खुद को गलत न मानें, बस मन में बेवजह दया भाव न पालें। फोन पर बातचीत में भी आप सीधे मुद्दे की बात करना चाहेंगे। अपनी भूमिका साफ रखें। हर काम अकेले उठाने की आदत कम करें। थोड़ा क्रम बनाकर चलेंगे तो बोझ हल्का लगेगा।
मूलांक 2 राशिफल: आज गलतफहमी के प्रभाव में न आएं, पढ़ें 3 जुलाई का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में इस समय आपको जगह और समझ, दोनों की जरूरत महसूस हो सकती है। चंद्र का असर संवेदनशील बनाता है, इसलिए अगर किसी अपने की बात चुभ जाए तो आप चुप हो सकते हैं। साथी या परिवार को यह बताना बेहतर रहेगा कि आप नाराज कम, थके हुए ज्यादा हैं। फोन पर हुई छोटी गलतफहमी को मन में जमा न होने दें। प्यार में मीठे शब्द ही काफी नहीं होंगे, साफ बात भी जरूरी रहेगी। अगर आप हर जिम्मेदारी बिना बोले उठाते रहे हैं, तो अब थोड़ा बांटना ठीक रहेगा। इससे अपनापन भी बढ़ेगा और मन भी हल्का होगा।
करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में जिम्मेदारी से पीछे हटने का मन नहीं होगा, लेकिन भीतर से दबाव महसूस हो सकता है। मूलांक 3 आपको कई बातें एक साथ सोचने पर उकसा सकता है, जबकि भाग्यांक 2 कहता है कि तालमेल से ही काम आगे बढ़ेगा। ऑफिस में हर बात पर उपलब्ध रहने की मजबूरी न लें। जरूरी कॉल, मीटिंग या मैसेज का जवाब दें, पर खुद को हर समय समझाने में ऊर्जा न खर्च करें। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय दिखावे की मेहनत से ज्यादा शांत तैयारी का है। चंद्र रचनात्मक सोच देता है। इसलिए लिखने, डिजाइन, प्रेजेंटेशन या भाषा से जुड़े काम में अच्छा सुधार हो सकता है, अगर मन को बिखरने न दें।
धन राशिफल
पैसे के मामले में भावुक होकर फैसला करने से उलझन बढ़ सकती है। किसी अपने के कहने भर से खर्च उठाने या तुरंत मदद का वादा करने से पहले अपनी स्थिति देख लें। दिन की ऊर्जा बताती है कि जरूरी और गैर जरूरी खर्च में फर्क रखना फायदेमंद रहेगा। छोटी छोटी देनदारियां या सब्सक्रिप्शन जैसी बातें ध्यान मांग सकती हैं। बजट को सख्त बनाने की जरूरत नहीं, बस साफ रखने की जरूरत है। लिखकर देखेंगे तो राहत मिलेगी।
सेहत राशिफल
भावनात्मक थकान का असर शरीर में भारीपन, सुस्ती या नींद के ढंग पर दिख सकता है। चंद्र प्रधान अंक होने से मन शांत रहेगा तो ऊर्जा भी संभली रहेगी। अपने लिए दस पंद्रह मिनट का शांत समय निकालें। ठंडा पानी पीकर तुरंत काम में न लगें। हल्की स्ट्रेचिंग, चेहरा धोकर ताजगी लेना और कमरे की रोशनी थोड़ी खुली रखना आपके लिए उपयोगी रहेगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: फोन पर आधी बात सुनकर प्रतिक्रिया न दें। दूसरों का काम चुपचाप उठाते उठाते खुद को न थकाएं। मन खराब हो तो आर्थिक वादा तुरंत न करें।
आज की सलाह: जिम्मेदारियां बांटिए, मन का बोझ अपने ऊपर मत रखिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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