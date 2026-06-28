2 number rashifal: आज इमोशनल होकर न लें पैसों से जुड़ा फैसला, पढ़ें मूलांक 2 का राशिफल

2 number rashifal: आज इमोशनल होकर न लें पैसों से जुड़ा फैसला, पढ़ें मूलांक 2 का राशिफल
2 Number Rashifal Numerology Horoscope 29 June 2026 : आज पैसों के मामले में भावुक होकर कदम उठाने से बचना बेहतर रहेगा। जो महसूस हो, उसे समझें। आइए जानते हैं 29 जून 2026 का मूलांक 2 वालों का दिन कैसा रहने वाला है -
2 number rashifal numerology horoscope 29 june 2026, अंक 2 (किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 है): दिन की हवा कुछ अलग महसूस हो सकती है। छोटी छोटी चीजें भी आपके मन पर असर डालेंगी। कमरे की रोशनी, किसी की आवाज, खुशबू, रंग और आसपास का माहौल आपके मूड को जल्दी बदल सकता है। चंद्र के प्रभाव वाले अंक 2 के लोग वैसे भी भावनाओं को गहराई से पकड़ते हैं, इसलिए अपने आसपास सुकून रखना बेहतर रहेगा। 29 जून 2026 का मूलांक 2 आपकी संवेदनशीलता बढ़ा रहा है, वहीं भाग्यांक 9 भीतर से काम पूरा करने की तीव्रता दे रहा है। मन सपनों में जाए, तब भी जरूरी बातों से न कटें। जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते समय कभी कभी छोटी सी बीप भी मन में घबराहट ला देती है, वैसे ही हर संकेत को बड़ा न मानें। जो महसूस हो, उसे समझें, पर उसी पर बह न जाएं।
आज इमोशनल होकर न लें पैसों से जुड़ा फैसला, पढ़ें मूलांक 2 का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी ग्रहण करने की क्षमता मजबूत रहेगी। सामने वाला कुछ कम बोले, तब भी आप उसके मन का भार समझ सकते हैं। यही बात आपको करीब भी ला सकती है और उलझा भी सकती है। चंद्र का स्वभाव अपनापन चाहता है, इसलिए बातों के पीछे छिपी भावना को समझना ठीक है, पर अंदाजा लगाकर निष्कर्ष बनाना ठीक नहीं। प्रेम संबंध में नरम शब्द बहुत असर करेंगे। परिवार में किसी सदस्य का मूड बदलता दिखे, तो सलाह देने से पहले सुन लें। कई बार केवल साथ बैठना भी काफी होता है।
करियर राशिफल
कामकाज में माहौल का असर प्रदर्शन पर साफ दिख सकता है। अगर ऑफिस, स्टडी टेबल या मीटिंग का वातावरण बिखरा हुआ होगा, तो आपका फोकस भी डगमगा सकता है। इसलिए अपने आसपास थोड़ी सादगी और व्यवस्था रखें। अंक 2 के लोग सहयोग से अच्छा करते हैं, और भाग्यांक 9 इस बात का संकेत दे रहा है कि अधूरे काम समेटने का दबाव भी रह सकता है। स्टूडेंट्स को रटने से ज्यादा समझकर पढ़ना मदद करेगा। क्रिएटिव काम, लिखने, डिजाइन, प्रेजेंटेशन या लोगों से जुड़ी जिम्मेदारियों में आपकी पकड़ बेहतर रह सकती है। मन भटके तो काम को छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे प्रगति साफ दिखेगी।
धन राशिफल
पैसों के मामले में भावुक होकर कदम उठाने से बचना बेहतर रहेगा। किसी चीज की पैकिंग, रंग या प्रस्तुति आपको जरूरत से ज्यादा आकर्षित कर सकती है। यही दिन की कोमल ऊर्जा का असर है। ऑनलाइन पेमेंट, सब्सक्रिप्शन, ऑटो डिडक्शन या वॉलेट बैलेंस एक बार ध्यान से देख लें। छोटी रकम की अनदेखी बाद में खटक सकती है। आय सामान्य बनी रह सकती है, लेकिन खर्च का रुख सुविधा और आराम की चीजों की तरफ जा सकता है। खरीदने से पहले खुद से पूछें कि यह अभी सच में जरूरी है या सिर्फ मन को अच्छा लग रहा है।
सेहत राशिफल
शरीर से ज्यादा मन की थकान महसूस हो सकती है। तेज गंध, शोर या बहुत चमकीली जगह आपको जल्दी भारी लग सकती है। कुछ देर शांत कोने में बैठना, ठंडे पानी से चेहरा धोना और कमरे की रोशनी थोड़ी हल्की रखना राहत दे सकता है। चंद्र प्रधान लोगों को नींद की लय बिगड़ने पर असर जल्दी दिखता है, इसलिए शाम के बाद अपने मन को थोड़ा धीमा होने का मौका दें।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: हर संकेत को निजी संदेश मानकर प्रतिक्रिया न दें। ऑनलाइन पेमेंट के बाद स्टेटस जरूर जांचें। माहौल का असर मन पर जरूरत से ज्यादा न चढ़ने दें।
आज की सलाह- अपने मन को शांत रखकर ही अगला कदम चुनें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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