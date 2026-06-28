2 Number Rashifal: आज बिजनेस में ये बनेगी आपकी ताकत, पढ़ें मूलांक 2 का राशिफल

2 Number Rashifal: आज बिजनेस में ये बनेगी आपकी ताकत, पढ़ें मूलांक 2 का राशिफल
2 Number Rashifal Numerology Horoscope 28 June 2026: आज कामकाज में आपका स्वभाव और लोगों की जरूरत समझने की क्षमता मदद करेगी। बिजनेस में आपका व्यवहार आपकी ताकत बनेगा। आइए जानते हैं आज का मूलांक 2 वालों का दिन कैसा रहने वाला है-
2 number rashifal numerology horoscope 28 june 2026, अंक 2 (किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है): आपके भीतर की कोमलता और लोगों के पास रहने की चाह इस दिन काफी साफ महसूस हो सकती है। चंद्र के प्रभाव से मन जल्दी भरता भी है और जल्दी पिघलता भी है। इसलिए जो बात भीतर चल रही है, उसे किसी काम, लिखने, सजाने या रचनात्मक तरीके से बाहर निकालना बेहतर रहेगा। 28 जून 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 1 का सीधा भाव और भाग्यांक 8 की गंभीरता साथ चल रही है। इसका मतलब यह है कि भावना रहेगी, लेकिन उसे आकार देने की जरूरत भी रहेगी। बाजार या दुकान के काम में भी आपका विनम्र व्यवहार लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है। बस मन के उतार चढ़ाव को फैसलों पर हावी न होने दें।
आज बिजनेस में ये बनेगी आपकी ताकत, पढ़ें मूलांक 2 का राशिफल
लव राशिफल
करीबी रिश्तों में अपनापन बढ़ाने की इच्छा रहेगी। अगर कुछ दिनों से मन की बात दबाकर रखी है, तो उसे नरमी से कहने का मौका बन सकता है। चंद्र का स्वभाव संबंधों को सींचता है, इसलिए आपकी छोटी परवाह भी बड़ा असर दिखा सकती है। प्रेम संबंध में भावनाएं गहरी होंगी, पर सामने वाले से हर समय वैसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद न रखें। परिवार में किसी सदस्य को आपकी सुनने वाली आदत राहत दे सकती है। बात कम, एहसास ज्यादा काम करेगा। पुराने खटास भरे मुद्दे पर सीधे टकराने के बजाय शांत शब्द चुनना बेहतर रहेगा।
करियर राशिफल
कामकाज में आपका सौम्य स्वभाव और लोगों की जरूरत समझने की क्षमता मदद करेगी। ऑफिस में किसी मीटिंग, क्लाइंट बात या टीम के तालमेल वाले काम में आप अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। बीच दिन में 28 जून 2026 का मूलांक 1 आपको पहल करने को कहेगा, जबकि भाग्यांक 8 काम को ढंग और नियम से पूरा करने पर जोर देगा। इसलिए केवल महसूस करने से बात नहीं बनेगी, उसे साफ रूप देना होगा। स्टूडेंट्स के लिए लेखन, डिजाइन, प्रेजेंटेशन या किसी रचनात्मक विषय में पकड़ मजबूत हो सकती है। बिजनेस में दुकान, काउंटर या ग्राहक से जुड़ी बातों में आपका व्यवहार आपकी ताकत बनेगा।
धन राशिफल
पैसों के मामले में भावुक होकर नहीं, समझदारी से चलना जरूरी रहेगा। किसी चीज को पसंद आ जाने पर तुरंत खरीदने का मन बन सकता है, खासकर सजावट, कपड़े या घर के छोटे सामान में। भाग्यांक 8 संकेत देता है कि हिसाब साफ रखने से राहत मिलेगी। अगर दुकान या छोटे व्यापार से जुड़े हैं, तो ग्राहक को खुश करने के चक्कर में मार्जिन बहुत ढीला न छोड़ें। आय सामान्य रह सकती है, लेकिन खर्च का रुख मन से जुड़ा रहेगा। रकम छोटी हो तब भी नोट करके चलना बेहतर रहेगा।
सेहत राशिफल
मन और शरीर का सीधा संबंध इस दिन ज्यादा महसूस होगा। अगर भीतर बेचैनी हो, तो उसका असर नींद, भूख या चेहरे की थकान पर दिख सकता है। चंद्र प्रधान लोगों के लिए पानी के पास कुछ शांत मिनट बिताना, ठंडे पानी से चेहरा धोना या धीमे संगीत के साथ बैठना सुकून दे सकता है। मीठा या चटपटा बार बार खाने की इच्छा हो तो मात्रा संभालें। भावनाएं दबाने के बजाय उन्हें सही रास्ता देना ज्यादा उपयोगी रहेगा।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: किसी की चुप्पी को तुरंत दूरी न मानें। बाजार या दुकान में पसंद और जरूरत को अलग रखें। मन बदलने पर वादा बदलना ठीक नहीं लगेगा।
आज की सलाह- मन की बात को काम में ढालें, राहत भी मिलेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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