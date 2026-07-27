मूलांक 2 अंक राशि 27 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोग आज भावनाओं में न लें पैसों से जुड़ा फैसला
2 number rashifal numerology horoscope 27 July 2026: अपनी सोच दबाएं नहीं, पर हर बात दिल पर भी न लें। शांत मन से काम करेंगे तो छोटी प्रेरणा भी बड़ा रूप ले सकती है। जानें 27 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 2 वालों का कैसा रहेगा-
2 number rashifal numerology horoscope 27 July 2026 Mulank 2, मूलांक 2 अंक राशि 27 जुलाई: मन की हलचल को हल्के में न लें, क्योंकि छोटी बात भी भीतर ज्यादा असर कर सकती है। चंद्र के प्रभाव से आपकी संवेदनशीलता और अपनापन इस समय बहुत उभरकर सामने आएंगे। 27 जुलाई 2026 का मूलांक 9 आपके भीतर की भावना को तेज करता है, जबकि भाग्यांक 8 कहता है कि इन भावनाओं को किसी ठोस काम में लगाना जरूरी रहेगा। इसलिए जो बात दिल में है, उसे लिखें, बोलें या किसी रचनात्मक काम में उतारें। लोगों पर आपका असर बढ़ सकता है, लेकिन हर किसी को अपनी निजी बात बताना ठीक नहीं होगा। घर के काम, बच्चों की पढ़ाई या किसी करीबी की चिंता में आप ज्यादा जुड़ सकते हैं। काम बांटकर चलेंगे तो मन भी हल्का रहेगा।
2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोग आज भावनाओं में न लें पैसों से जुड़ा फैसला
प्रेम और रिश्ते
करीबी रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा, पर मन की उम्मीदें भी बढ़ सकती हैं। चंद्र स्वामी होने से आप छोटी बातों के पीछे छिपा भाव जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन हर चुप्पी को नाराजगी समझना सही नहीं होगा। प्रेम संबंध में अपनी जरूरत साफ शब्दों में रखें। इशारों में बात करने से उलझन बढ़ सकती है। परिवार में किसी सदस्य को आपकी नरम मौजूदगी की जरूरत पड़ सकती है। अगर बच्चों की पढ़ाई को लेकर घर में चिंता है, तो डांट के बजाय बैठकर छोटा प्लान बनाएं। इससे रिश्ते भी संभलेंगे और काम भी आगे बढ़ेगा।
शिक्षा और करियर
ऑफिस या पढ़ाई में आपका मन एक ही काम पर टिके, इसके लिए शुरुआत में सूची बनाना बेहतर रहेगा। मूलांक 9 ऊर्जा देता है, पर भाग्यांक 8 उसी ऊर्जा को नतीजे तक पहुंचाने की मांग करता है। इसलिए केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, लिखित प्लान बनाइए। स्टूडेंट्स के लिए यह दिन खासकर तब अच्छा हो सकता है जब वे रटने के बजाय समझकर पढ़ें। बच्चों की पढ़ाई में भी यही तरीका रखें। एक समय में एक विषय पर ध्यान दें। क्रिएटिव फील्ड, कंटेंट, डिजाइन, टीचिंग या काउंसलिंग जैसे काम में आपकी छाप दिख सकती है। बिजनेस में क्लाइंट की जरूरत ध्यान से सुनना फायदेमंद रहेगा।
धन और वित्त
पैसों से जुड़ा फैसला भावनाओं में आकर न लें। किसी अपने की मदद करने का मन हो सकता है, पर पहले अपनी स्थिति साफ देख लें। भाग्यांक 8 हिसाब को मजबूत रखने की सलाह देता है, इसलिए छोटे खर्च भी लिखना आपके लिए काम का रहेगा। घर, बच्चों की पढ़ाई, स्टेशनरी, क्लास या किसी उपयोगी चीज पर खर्च बन सकता है। यह खर्च गलत नहीं होगा, अगर पहले से सीमा तय कर लें। किसी भी लेन देन में केवल भरोसे पर नहीं, साफ बात पर टिके रहना बेहतर रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन भारी हो तो उसका असर नींद और पाचन पर दिख सकता है। चंद्र प्रधान लोगों के लिए भावनात्मक थकान भी असली थकान बन जाती है। शाम को दस मिनट शांत बैठें और अगले दिन के तीन जरूरी काम लिख लें। इससे मन भटकेगा नहीं। बहुत मीठा या बार बार चाय लेने से बचें। हल्की वॉक और ठंडे पानी से चेहरा धोना भी राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: हर भावुक बात तुरंत साझा न करें। बच्चों की पढ़ाई को लेकर दबाव वाला लहजा न रखें। मदद करते समय अपनी सीमा साफ रखें।
आज की सलाह: दिल की बात को काम की दिशा दें, बोझ न बनाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
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