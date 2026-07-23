मूलांक 2 अंक राशि 23 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोगों को पैसों के मामले में रहेगी उलझन
2 number rashifal numerology horoscope 23 July 2026: अपनी सोच दबाएं नहीं, पर हर बात दिल पर भी न लें। शांत मन से काम करेंगे तो छोटी प्रेरणा भी बड़ा रूप ले सकती है। जानें 23 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 2 वालों का कैसा रहेगा-
2 number rashifal numerology horoscope 23 July 2026 Mulank 2, मूलांक 2 अंक राशि 23 जुलाई: धीरे धीरे चीजें आपके पक्ष में आती दिखेंगी, बस मन को एक जगह टिकाने की जरूरत रहेगी। चंद्र का असर आपको संवेदनशील और कल्पनाशील बनाता है, इसलिए छोटी बात भी भीतर तक जा सकती है। 23 जुलाई 2026 का मूलांक 5 दिमाग को कई दिशाओं में ले जा सकता है, जबकि भाग्यांक 4 आपसे साफ सोच और ठोस क्रम चाहता है। इसी वजह से कुछ समय भ्रम और कुछ समय स्पष्टता का अनुभव हो सकता है। सुनी सुनाई बात पर राय बनाने से बचें। जो समझ न आए, उसे दोबारा पूछ लें। मन भटके तो उसे दोष न दें, बल्कि काम छोटे हिस्सों में बांटें। इससे दिन संभला हुआ लगेगा।
2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोगों को पैसों के मामले में रहेगी उलझन
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में नरमी आपकी ताकत रहेगी, लेकिन इस समय मन की बात ठीक शब्दों में रखना जरूरी होगा। चंद्र प्रधान होने के कारण आप सामने वाले के भाव जल्दी पकड़ लेते हैं, फिर भी इस दिन गलत मतलब निकालने की संभावना है। किसी बात को मन में जोड़कर कहानी न बनाएं। पार्टनर से सीधी और सधी हुई बात बेहतर रहेगी। परिवार में भी अगर कोई सदस्य उलझा हुआ लगे तो पहले सुनें, फिर प्रतिक्रिया दें। अपनापन बना रहेगा, बस अनुमान कम और स्पष्ट बातचीत ज्यादा रखनी होगी। इससे बेवजह की दूरी बनने से बचाव होगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज में दिमाग एक बात से दूसरी बात पर जा सकता है, इसलिए लिखित प्लान आपके बहुत काम आएगा। मूलांक 5 की चलती हुई ऊर्जा और भाग्यांक 4 की व्यवस्था, दोनों मिलकर आपको याद दिला रहे हैं कि केवल आइडिया काफी नहीं, साफ प्रस्तुति भी जरूरी है। ऑफिस की मीटिंग में आपकी बात अच्छी हो सकती है, पर अगर तैयारी अधूरी रही तो लोग आपका मतलब अलग समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स को नोट्स व्यवस्थित रखने चाहिए। बिजनेस में मौखिक बात पर भरोसा करने के बजाय डिटेल साफ कर लें। चंद्र की रचनात्मकता बनी रहेगी, बस उसे बिखरने न दें।
धन और वित्त
पैसों के मामले में उलझन छोटी बात से शुरू हो सकती है। कोई रकम, तारीख, या पेमेंट की शर्त ठीक से समझना जरूरी होगा। मन जब भटका हो, तब खर्च का हिसाब अक्सर ढीला पड़ता है। इसलिए खरीदारी से पहले जरूरत और इच्छा में फर्क करें। भाग्यांक 4 संकेत देता है कि कागज, मैसेज या बिल की जानकारी दोबारा देखना बेहतर रहेगा। आय सामान्य रह सकती है, लेकिन लेन देन में साफ शब्द और साफ रिकॉर्ड रखना इस दिन खास जरूरी है।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन का भटकाव शरीर पर भी असर डाल सकता है। एक ही जगह बैठे बैठे थकान और भारीपन महसूस हो सकता है। चंद्र के कारण नींद, मूड और भूख का तालमेल थोड़ा बदल सकता है। हल्की चाल से टहलना, ठंडे दिमाग से कुछ देर शांत बैठना और काम के बीच छोटा विराम लेना फायदेमंद रहेगा। बहुत ज्यादा शोर या लगातार बातचीत से थोड़ी दूरी भी आपको संतुलित रखेगी।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी बात सुनकर निष्कर्ष न बनाएं। ऑफिस की मीटिंग में बिना तैयारी बोलना उलझन बढ़ा सकता है। लेन देन में याददाश्त पर नहीं, लिखित बात पर भरोसा करें।
आज की सलाह: मन भटके तो बात और काम दोनों लिखकर चलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र