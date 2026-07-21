मूलांक 2 अंक राशि 21 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोगो का आज का दिन कैसा रहेगा?
2 number rashifal numerology horoscope 21 July 2026: अपनी सोच दबाएं नहीं, पर हर बात दिल पर भी न लें। शांत मन से काम करेंगे तो छोटी प्रेरणा भी बड़ा रूप ले सकती है। जानें 21 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 2 वालों का कैसा रहेगा-
2 number rashifal numerology horoscope 21 July 2026 Mulank 2, मूलांक 2 अंक राशि 21 जुलाई: मन के भीतर कुछ नया चल रहा है और वही इस दिन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अंक 2 के स्वामी चंद्र आपको भावुक जरूर बनाते हैं, लेकिन इसी संवेदनशीलता से अच्छी सोच और सुंदर आइडिया भी निकलते हैं। लिखने, डिजाइन, कंटेंट, सजावट, संगीत या किसी भी रचनात्मक काम से जुड़े लोग खास तौर पर भीतर से सक्रिय महसूस कर सकते हैं। 21 जुलाई 2026 का मूलांक 3 अभिव्यक्ति को सहारा दे रहा है, इसलिए मन की बात सही शब्दों में रखना आसान हो सकता है। साथ ही भाग्यांक 2 बताता है कि प्रतिक्रिया भी आपके लिए मायने रखेगी। इसलिए अपनी सोच दबाएं नहीं, पर हर बात दिल पर भी न लें। शांत मन से काम करेंगे तो छोटी प्रेरणा भी बड़ा रूप ले सकती है।
2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोगो का आज का दिन कैसा रहेगा?
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपका नरम स्वभाव इस समय काम आएगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा अनुमान लगाने से उलझन बढ़ सकती है। अगर कोई अपना कम बोल रहा है, तो उसे दूरी मत मानिए। चंद्र का असर मन को जल्दी छूता है, इसलिए छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। प्रेम संबंध में कोई मीठी बातचीत, पुरानी याद या साथ में किया गया छोटा सा प्लान फिर से जुड़ाव बढ़ा सकता है। परिवार में भी आपकी समझदारी जरूरी रहेगी। किसी की बात काटने के बजाय पूरा सुन लें। कई बार सामने वाला सलाह नहीं, बस अपनापन चाहता है।
शिक्षा और करियर
काम और पढ़ाई में दिमाग सिर्फ नियम निभाने के मूड में नहीं रहेगा, बल्कि कुछ अलग सोचने की कोशिश करेगा। यही आपकी बढ़त बन सकती है। अगर आपका क्षेत्र लेखन, मीडिया, डिजाइन, टीचिंग, मार्केटिंग या प्रेजेंटेशन से जुड़ा है तो अच्छे आइडिया सामने आ सकते हैं। ऑफिस में किसी प्लान को थोड़ा बेहतर तरीके से रखने का मौका मिल सकता है। स्टूडेंट्स को भी रटने से ज्यादा समझकर पढ़ने में फायदा होगा। 21 जुलाई का मूलांक 3 बोलने और समझाने की ताकत बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 2 बताता है कि टीम, गाइड या सीनियर से तालमेल बनाकर चलना बेहतर रहेगा। अपनी सोच लिखकर रखें, वरना अच्छा विचार जल्दी फिसल सकता है।
धन और वित्त
पैसे के मामले में सोच समझकर चलना ठीक रहेगा, खासकर जब बैंक, पेमेंट, रिफंड या किसी डिजिटल ट्रांजैक्शन का मामला हो। रचनात्मक मूड में रहते हुए जरूरी हिसाब पीछे छूट सकता है, इसलिए रकम और तारीख एक बार मिलान कर लें। आमदनी से जुड़े नए रास्तों पर विचार बन सकता है, लेकिन उसे तुरंत नतीजे से न जोड़ें। कोई छोटा खर्च काम का हो सकता है, पर भावनात्मक होकर खरीदारी करना बाद में खटक सकता है। कागज, मैसेज या पेमेंट स्क्रीन ठीक से देख लें।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन जितना भरा रहेगा, शरीर उतना हल्का नहीं लगेगा। चंद्र का असर होने से मूड बदलने पर भूख, नींद और एकाग्रता भी प्रभावित हो सकती है। बहुत तेज माहौल से थोड़ी दूरी लेना ठीक रहेगा। हल्का संगीत, कुछ देर अकेले बैठना या अपनी बात नोटबुक में लिखना राहत दे सकता है। अगर सिर भारी लगे या मन बिखरा लगे, तो काम बदलकर थोड़ी देर शांत गतिविधि करें। इससे ऊर्जा फिर से संतुलित होगी।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: बैंक या पेमेंट से जुड़ी छोटी गलती बाद में झंझट बना सकती है। हर प्रतिक्रिया को निजी आलोचना मत मानिए। अधूरे आइडिया किसी से जल्दबाजी में शेयर न करें।
आज की सलाह: अच्छे विचार लिख लें, तभी उनका सही उपयोग होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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