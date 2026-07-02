मूलांक 2 राशिफल: आज हिसाब क्लियर रखें
2 Number Rashifal Numerology Horoscope 2 July 2026 : आज । आइए जानते हैं 2 जुलाई 2026 का मूलांक 2 वालों का दिन कैसा रहने वाला है -
2 number rashifal numerology horoscope 2 July 2026 aaj ka ank rashifal, मूलांक 2 राशिफल: अंक 2 (किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 है): कई दिनों से अटका हुआ कोई मामला अब आपको भीतर से हल करने के लिए तैयार कर रहा है। बात टालने से मन और भारी हो सकता है, इसलिए सीधा और शांत तरीका अपनाना बेहतर रहेगा। चंद्र के असर से आप बातें गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन उसी वजह से छोटी चुभन भी जल्दी लग सकती है। 2 जुलाई 2026 का मूलांक 2 आपकी संवेदनशीलता बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 1 कह रहा है कि पहल आपको ही करनी होगी। दोस्त से बातचीत में भी यही बात लागू होगी। अगर कोई गलतफहमी है तो आधी बात मन में रखने के बजाय साफ शब्द चुनें। घर का माहौल थोड़ा खिंचा हुआ लगे तो अनदेखा न करें। नरमी के साथ स्पष्टता इस दिन की सबसे बड़ी ताकत रहेगी।
मूलांक 2 राशिफल: आज हिसाब क्लियर रखें
लव राशिफल
रिश्तों में चुप्पी इस समय समाधान नहीं देगी। अगर साथी, परिवार या किसी करीबी से दूरी महसूस हो रही है तो बात शुरू करना आपके लिए जरूरी हो सकता है। चंद्र आपको भावनात्मक बनाता है, इसलिए मन में जमा बात एकदम से बाहर आ सकती है। शब्द चुनकर बोलें। किसी अपने की बात सुनते समय बीच में निष्कर्ष न दें। दोस्त से बातचीत में मिली कोई छोटी सलाह भी रिश्तों का नजरिया बदल सकती है। अपनापन दिखाएं, लेकिन ताना या पुरानी बात उठाने से बचें।
करियर राशिफल
कामकाज में एक पुरानी उलझन सुलझाने की इच्छा मजबूत रहेगी। यह अच्छी बात है, क्योंकि भाग्यांक 1 आपको पहल करने की हिम्मत दे रहा है। फिर भी ऑफिस, मीटिंग या टीम वर्क में चिड़चिड़ापन दिखा तो बात आपकी सही होते हुए भी कमजोर पड़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है। जिस विषय में अटकाव है, उसे छोड़ने के बजाय छोटे हिस्सों में बांटकर पकड़ें। अंक 2 का चंद्र रचनात्मक सोच देता है, इसलिए समाधान सीधी लाइन में नहीं बल्कि नए तरीके से मिल सकता है। किसी दोस्त या सहकर्मी से शांत बातचीत करके स्थिति साफ करना फायदेमंद रहेगा।
धन राशिफल
पैसों के मामले में उलझन का कारण अक्सर अस्पष्ट बात बन सकती है। इसलिए किसी भुगतान, उधारी, साझा खर्च या घर से जुड़े बजट पर साफ हिसाब रखें। परिवार में टेंशन हो तो खर्च की चर्चा भी संवेदनशील बन सकती है। 2 जुलाई 2026 की ऊर्जा कहती है कि छोटी गिनती तक लिखित में रखना बेहतर रहेगा। भावुक होकर किसी की जिम्मेदारी तुरंत अपने ऊपर लेना ठीक नहीं। जरूरत और सुविधा में फर्क समझकर चलेंगे तो दबाव कम रहेगा।
सेहत राशिफल
मन की बेचैनी शरीर में भी दिख सकती है। पेट में हल्की गड़बड़ी, सिर भारी लगना या नींद टूटना जैसी बातें परेशान कर सकती हैं। चंद्र प्रधान होने से आपका मूड सीधे शरीर पर असर डालता है। किसी तनावपूर्ण बातचीत से पहले चेहरा धोकर दो मिनट शांत बैठें। मीठा या चाय के सहारे मूड संभालने की आदत बढ़े तो उसे सीमित रखें। पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: घर की तना हुई बात को दबाकर न रखें। दोस्त से खीझ में तीखी प्रतिक्रिया न दें। अधूरी जानकारी पर साझा खर्च तय न करें।
आज की सलाह: बात घुमाने के बजाय शांत स्वर में मुद्दा साफ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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