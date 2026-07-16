मूलांक 2 अंक राशि 16 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोग आज बिजनेस में ये काम रहेगा फायदेमंद
2 number rashifal numerology horoscope 16 July 2026: रचनात्मक काम, लिखना, सजावट या किसी चीज को व्यवस्थित करना मन को सहारा दे सकता है। जानें 16 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 2 वालों का कैसा रहेगा -
2 number rashifal numerology horoscope 16 July 2026 Mulank 2: एक हल्का सा ठहराव आपके भीतर संतुलन वापस ला सकता है। चंद्र के असर से आप माहौल की छोटी खटपट भी जल्दी पकड़ लेते हैं, इसलिए आसपास की असहमति आपको सामान्य से ज्यादा चुभ सकती है। मन चाहेगा कि बात टाल दी जाए, पर हर चुप्पी सुकून नहीं देती। 16 जुलाई 2026 में मूलांक 7 भीतर झांकने का संकेत दे रहा है, इसलिए अपने मन की असली वजह समझना जरूरी रहेगा। साथ ही भाग्यांक 6 रिश्तों और घरेलू संतुलन को सामने ला रहा है। रचनात्मक काम, लिखना, सजावट या किसी चीज को व्यवस्थित करना मन को सहारा दे सकता है। अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी न मानें, बस उसे सही दिशा दें।
2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोग आज बिजनेस में ये काम रहेगा फायदेमंद
प्रेम और रिश्ते
दिल के मामले में आपकी नरमी ही आपकी ताकत है, लेकिन इस समय बात दबाने से उलझन बढ़ सकती है। अगर किसी अपने की बात से मन खट्टा हुआ है, तो उसे इशारों में नहीं, साफ और शांत शब्दों में रखें। चंद्र परिवार और अपनापन देता है, इसलिए घर के लोगों की भावनाएं भी आप पर असर डालेंगी। रिश्ते में दूरी का कारण हमेशा बड़ा नहीं होता, कई बार अनकही उम्मीदें भी बीच में आ जाती हैं। किसी करीबी की बात को तुरंत नकारने के बजाय पूरा सुनना बेहतर रहेगा। इससे भरोसा लौट सकता है।
शिक्षा और करियर
काम और पढ़ाई में मन बार बार भटक सकता है। यही वह हिस्सा है जहां दिन की ऊर्जा को संभालना होगा। मूलांक 7 आपको भीतर खींच सकता है, इसलिए अकेले सोचते रहना आसान लगेगा, लेकिन ऑफिस की मीटिंग में अपनी बात बिल्कुल न रोकें। कम बोलें, पर साफ बोलें। चंद्र प्रधान लोग माहौल देखकर काम करते हैं, इसलिए टीम के तनाव का असर आपकी एकाग्रता पर पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए छोटे हिस्सों में पढ़ाई करना ज्यादा ठीक रहेगा। बिजनेस में सामने वाले के मूड को समझना फायदेमंद रहेगा, लेकिन केवल अनुमान पर फैसला करना सही नहीं होगा। लिखित बातों को ध्यान से देखें।
धन और वित्त
पैसों के मामले में इस दिन भावनात्मक फैसलों से थोड़ा बचकर चलना बेहतर रहेगा। भाग्यांक 6 सुविधा, सुंदरता और अपने लोगों पर खर्च की इच्छा बढ़ा सकता है। जरूरत और मन रखने वाले खर्च में फर्क रखें. अगर किसी को मदद करनी हो तो अपनी सीमा तय करके करें। चंद्र का असर कई बार मूड के साथ खर्च भी बदल देता है, इसलिए छोटी खरीदारी भी जोड़कर देखें। लेनदेन की बात नरम लहजे में करें, लेकिन हिसाब साफ रखें।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन की थकान शरीर से पहले दिख सकती है। सिर भारी लगना, काम में मन न लगना या बिना वजह बेचैनी जैसा महसूस हो सकता है। राहत के लिए ठंडे स्वभाव वाली छोटी आदतें अपनाएं। चेहरा धोकर कुछ मिनट शांत बैठें। तेज आवाज और बेवजह की बहस से थोड़ा दूर रहें। चंद्र से जुड़े लोग पानी और नींद की लय बिगड़ने पर जल्दी प्रभावित होते हैं, इसलिए दिन में अपने लिए थोड़ी शांत जगह जरूर निकालें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: अनबन को सिर्फ चुप रहकर न संभालें। ऑफिस की मीटिंग में अपनी बात आधी न छोड़ें। किसी अपने के मूड को अपनी गलती मानने की जल्दी न करें।
आज की सलाह: मन साफ रखें और जरूरी बात सीधे कहें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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