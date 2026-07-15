मूलांक 2 अंक राशि 15 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोग आज पुराना हिसाब, रसीद और पेमेंट पर फोकस रखें
2 number rashifal numerology horoscope 15 July 2026: निजी बातें चर्चा में आ सकती हैं। किसी पुराने फैसले को नए नजरिए से देखने का मौका भी मिल सकता है। जानें 15 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 2 वालों का कैसा रहेगा-
2 number rashifal numerology horoscope 15 July 2026 Mulank 2, मूलांक 2 अंक राशि 15 जुलाई: सुबह कोई छोटा सा काम करते हुए, जैसे किसी को ऑनलाइन पेमेंट भेजते समय पुराना चैट या पुराना नाम दिख जाए, तो मन अचानक बीती बातों में जा सकता है। 15 जुलाई 2026 का मूलांक 6 अपने लोगों, अपनापन और रिश्तों की तरफ ध्यान खींच रहा है, जबकि भाग्यांक 5 बातचीत और खबरों की हलचल बढ़ा रहा है। चंद्र स्वामी होने से आपका मन जल्दी असर लेता है, इसलिए यादें, तुलना और कल्पना एक साथ चल सकती हैं। निजी बातें चर्चा में आ सकती हैं। किसी पुराने फैसले को नए नजरिए से देखने का मौका भी मिल सकता है। बस हर भावना को तुरंत सच मान लेना ठीक नहीं होगा। मन को जगह दें, फिर तय करें कि किस बात को आगे बढ़ाना है और किसे वहीं छोड़ देना बेहतर रहेगा।
2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोग आज पुराना हिसाब, रसीद और पेमेंट पर फोकस रखें
प्रेम और रिश्ते
दिल की परतें थोड़ी खुली हुई रहेंगी। पुराने संदेश, कोई पुरानी मुलाकात या घर की बीती बात मन में फिर उठ सकती है। चंद्र का असर आपको नरम बनाता है, इसलिए अपनेपन की चाह बढ़ेगी। अगर पार्टनर या परिवार से कोई अधूरी बात है, तो उसे ताने की तरह नहीं, याद की तरह रखें। इससे सामने वाला भी खुल सकता है। जो लोग किसी रिश्ते को लेकर उलझन में हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि वे पुराने अनुभव के असर में हैं या सच में अभी कुछ बदल रहा है। साफ और शांत बात मदद करेगी।
शिक्षा और करियर
काम या पढ़ाई में मन बीच बीच में भटक सकता है, खासकर जब कोई पुराना प्रोजेक्ट, पुरानी फाइल या पहले की गलती याद आ जाए। भाग्यांक 5 के कारण मेल, कॉल, मैसेज और छोटे अपडेट तेजी से आते रह सकते हैं। ऐसे में अंक 2 वालों के लिए भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय नोट बनाकर काम करना बेहतर रहेगा। ऑफिस में निजी बातों को बहुत खुलकर साझा करने से बचें। छात्र पुराने नोट्स दोबारा देखकर अच्छा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि भूली हुई जानकारी फिर याद आ सकती है। बिजनेस में पुराने संपर्क से बात बन सकती है, लेकिन पहले शर्तें और समय साफ कर लें। चंद्र की रचनात्मकता आपको प्रस्तुति, लेखन या डिजाइन जैसे कामों में बढ़त दे सकती है।
धन और वित्त
पैसों के मामले में पुराना हिसाब, पुरानी रसीद या अटका हुआ छोटा लेन देन ध्यान खींच सकता है। ऑनलाइन पेमेंट करते समय नाम, राशि और तरीका दो बार देख लें, क्योंकि भाग्यांक 5 जल्द बदलाव और छोटी गड़बड़ी की संभावना बढ़ाता है। मूलांक 6 सुविधा और अपनों पर खर्च कराने की तरफ ले जा सकता है। भावुक होकर खरीदारी करने के बजाय जरूरत और उपयोग देखें। कोई पुराना भुगतान साफ करने से मन भी हल्का हो सकता है।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन का उतार चढ़ाव शरीर पर भी असर डाल सकता है। छाती में भारीपन, बेचैनी या बिना वजह सुस्ती जैसी स्थिति महसूस हो सकती है। चंद्र प्रधान होने से पानी, नींद और भावनात्मक संतुलन आपके लिए खास रहेंगे। दिन में कुछ मिनट चुप बैठकर सांसों की गति सामान्य करें। बहुत तेज म्यूजिक या शोर से थोड़ी दूरी रखना राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: पुरानी बात पर नया झगड़ा खड़ा न करें। ऑनलाइन पेमेंट में जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। निजी चर्चा हर किसी से साझा करना ठीक नहीं होगा।
आज की सलाह: मन भटके तो पहले ठहरें, फिर ही जवाब दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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