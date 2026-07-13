मूलांक 2 अंक राशि 13 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोग आज अनचाही खरीदारी से बचें
2 number rashifal numerology horoscope 13 July 2026: अकेले रहना गलत नहीं, पर बिना समझाए दूरी बनाना महंगा पड़ सकता है। जानें 13 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 2 वालों का कैसा रहेगा-
2 number rashifal numerology horoscope 13 July 2026 Mulank 2, मूलांक 2 अंक राशि 13 जुलाई: मन में खींचतान रह सकती है। एक तरफ अपना स्पेस चाहिए, दूसरी तरफ अपनापन भी कम नहीं चाहिए। चंद्र के प्रभाव से आप भीतर से बहुत महसूस करते हैं, पर इस समय वही बात चेहरे पर कम दिखेगी। सुबह के रूटीन में भी यह दिख सकता है। जैसे घर में कोई बात करना चाहे और आप चुपचाप चाय लेकर अपने काम में लग जाएं। इससे सामने वाला दूरी महसूस कर सकता है। 13 जुलाई 2026 का मूलांक 4 आपको भीतर से सख्त और व्यवस्थित बना रहा है, जबकि भाग्यांक 3 कह रहा है कि बात साफ रखें। अकेले रहना गलत नहीं, पर बिना समझाए दूरी बनाना महंगा पड़ सकता है।
2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोग आज अनचाही खरीदारी से बचें
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी चुप्पी सबसे ज्यादा असर डालेगी। प्यार है, पर उसका तरीका इस समय ठंडा लग सकता है। चंद्र स्वभाव से कोमलता देता है, इसलिए मन में बात जमा होने पर आप और भी भीतर चले जाते हैं। यही जगह गलतफहमी बना सकती है। पार्टनर या परिवार को यह समझ नहीं आएगा कि आपको सहारा चाहिए या अकेलापन। बेहतर रहेगा कि दो साफ वाक्य बोल दें। जैसे अभी थोड़ा समय चाहिए, पर मैं दूर नहीं हूं। इतना कह देने से रिश्ते हल्के रहेंगे और अनावश्यक मनमुटाव कम होगा।
शिक्षा और करियर
काम और पढ़ाई में आप शांत रहकर अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन टीम या क्लास से अलग थलग पड़ने का भाव नुकसान दे सकता है। ऑफिस में कोई मीटिंग, ग्रुप टास्क या साझा प्लान हो तो सिर्फ अपने हिस्से तक सीमित रहना ठीक नहीं रहेगा। चंद्र आपकी कल्पनाशक्ति बढ़ाता है, इसलिए नए आइडिया अच्छे आ सकते हैं, पर उन्हें बोलना भी जरूरी है। मूलांक 4 दिन को नियम, टाइमलाइन और जिम्मेदारी की तरफ ले जा रहा है। भाग्यांक 3 साफ संवाद का सहारा देगा। स्टूडेंट्स को सवाल दबाकर रखने के बजाय पूछना चाहिए। बिजनेस में भी कस्टमर या पार्टनर से छोटी दूरी बाद में बड़ी गलत समझ बन सकती है।
धन और वित्त
पैसे के मामले में भावनात्मक फैसलों से थोड़ा किनारा रखें। मन खिन्न हो तो कभी कभी लोग खुद को राहत देने के लिए अनचाही खरीदारी कर लेते हैं। ऐसा होने की संभावना है। लेन देन में खास बात यह रहेगी कि आधी जानकारी पर प्रतिक्रिया न दें। कोई खर्च जरूरी है या सिर्फ मूड का असर है, यह पहले साफ करें। भाग्यांक 3 हिसाब समझाने और पूछताछ करने में मदद करेगा। किसी साझा खर्च या घर के बजट पर चुप रहने के बजाय अपनी बात सामान्य ढंग से रखें।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन की थकान शरीर पर जल्दी उतर सकती है। चंद्र प्रधान होने से नींद, पानी और भावनात्मक आराम का असर आप पर सीधा पड़ता है। दिन में कुछ मिनट खुले में टहलना बेहतर रहेगा। चेहरा और कंधे भारी लगें तो ठंडे पानी से हल्का वॉश करें। अगर मन बार बार उलझे, तो छोटी टू डू लिस्ट लिख लें। इससे भीतर का दबाव कम होगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: जरूरत से ज्यादा ठंडा व्यवहार रिश्तों में खिंचाव बढ़ा सकता है। सुबह की छोटी अनदेखी दिन भर की दूरी बना सकती है। मन खराब हो तो खर्च करके राहत ढूंढने से बचें।
आज की सलाह: अपनी चुप्पी का मतलब करीबियों को साफ शब्दों में बताएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
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