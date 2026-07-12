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मूलांक 2 अंक राशि 12 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग आज पैसों के मामले में प्लानिंग जरूरी

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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2 number rashifal numerology horoscope 12 July 2026: किसी काम की रूपरेखा बनानी हो, नया कोर्स देखना हो या घर की किसी बात पर सही तरीका तय करना हो, तो समय उपयोगी है। हर बात दिल पर लेना ठीक नहीं। जानें 12 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 2 वालों का कैसा रहेगा- 

मूलांक 2 अंक राशि 12 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग आज पैसों के मामले में प्लानिंग जरूरी

2 number rashifal numerology horoscope 12 July 2026 Mulank 2, मूलांक 2 अंक राशि 12 जुलाई: मन की उलझी बातें अब थोड़ा साफ रूप लेने लगेंगी। चंद्र के स्वभाव वाले आप लोग अक्सर पहले महसूस करते हैं, फिर बोलते हैं, लेकिन इस बार समझ और अभिव्यक्ति दोनों साथ चल सकती हैं। 12 जुलाई 2026 का मूलांक 3 सीखने, सोच को शब्द देने और नई शुरुआत की तरफ धक्का दे रहा है। साथ ही भाग्यांक 2 आपकी संवेदनशीलता को संतुलित ढंग से इस्तेमाल करने का संकेत देता है। किसी काम की रूपरेखा बनानी हो, नया कोर्स देखना हो या घर की किसी बात पर सही तरीका तय करना हो, तो समय उपयोगी है। मन तेज रहेगा, पर हर बात दिल पर लेना ठीक नहीं। जो बात स्पष्ट है, उसे घुमाने के बजाय सीधे और नरम ढंग से रखें।

2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग आज पैसों के मामले में प्लानिंग जरूरी

प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में आपकी समझदारी इस दिन खास काम आ सकती है। जो बात कई दिनों से भीतर चल रही थी, उसे सही शब्द मिल सकते हैं। चंद्र आपको भावना देता है और मूलांक 3 संवाद की ताकत बढ़ा रहा है, इसलिए गलतफहमी सुलझाने का मौका बन सकता है। पार्टनर से बात करते समय पुरानी शिकायतों की सूची खोलने के बजाय एक मुद्दे पर टिके रहना बेहतर रहेगा। परिवार में किसी सदस्य को आपकी सुनने वाली आदत राहत दे सकती है। अपनी बात कहें, लेकिन सामने वाले को बीच में रोककर नहीं।

शिक्षा और करियर

कामकाज में दिमाग साफ रहेगा और प्लानिंग मजबूत बन सकती है। पढ़ाई करने वालों के लिए नया विषय शुरू करने, नोट्स व्यवस्थित करने या किसी टेस्ट की तैयारी की रणनीति बनाने का अच्छा समय है। ऑफिस में आपकी बात इस बार ज्यादा समझी जा सकती है, क्योंकि आप केवल भावना से नहीं, तर्क से भी बोल पाएंगे। अगर आपका काम बाजार, दुकान या ग्राहक से जुड़ा है, तो माल, रेट, डिस्प्ले या बात करने के तरीके में छोटा बदलाव भी फायदा दे सकता है। भाग्यांक 2 यह भी बताता है कि अकेले चमकने से ज्यादा लाभ तालमेल में है। मीटिंग या चर्चा में नरमी आपकी ताकत बनेगी।

धन और वित्त

पैसों के मामले में सोच समझकर बनाई गई छोटी योजना आगे काम दे सकती है। कमाई बढ़ाने का रास्ता फिलहाल आइडिया, स्किल या सही प्रस्तुति से खुलता दिखता है। चंद्र के कारण कभी कभी भावनात्मक खर्च बढ़ जाता है, इसलिए जरूरत और मन की चाह में फर्क रखें। दुकान, खरीद या लेनदेन से जुड़े लोगों को रेट और हिसाब दोबारा देख लेना बेहतर रहेगा। कोई नया आर्थिक कदम उठाने से पहले उसकी लिखित रूपरेखा बना लें।

स्वास्थ्य और कल्याण

मन ज्यादा सक्रिय रहेगा, इसलिए शरीर थका न हो तब भी सिर भरा हुआ लग सकता है। चंद्र प्रधान लोगों पर माहौल जल्दी असर डालता है। थोड़ी देर शांत जगह पर बैठना, कागज पर कामों की क्रमवार सूची लिखना और तेज आवाज से कुछ दूरी रखना आराम देगा। मीठा या चाय बार बार लेने के बजाय पानी और हल्का भोजन संतुलन बनाए रखेगा।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: हर बात का भावनात्मक मतलब न निकालें। अधूरी जानकारी पर किसी को जवाब न दें। बाजार या दुकान के काम में केवल अंदाज पर भरोसा न करें।

आज की सलाह: पहले सोच को साफ करें, फिर ही बात आगे बढ़ाएं।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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