मूलांक 2 राशिफल: आज भावनात्मक फैसला पड़ेगा भारी

मूलांक 2 राशिफल: आज भावनात्मक फैसला पड़ेगा भारी
2 Number Rashifal Numerology Horoscope 30 June 2026 : आज बस एक बात बहुत जरूरी है। चिड़चिड़ापन बढ़े तो प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें। आइए जानते हैं 30 जून 2026 का मूलांक 2 वालों का दिन कैसा रहने वाला है -
2 Mulank rashifal numerology horoscope 30 june 2026, मूलांक 2 राशिफल : चंद्र के असर से आपका मन आसपास के माहौल को जल्दी पकड़ लेता है, इसलिए घर या काम की खिंचाव भरी स्थिति आपको भीतर तक छू सकती है। फिर भी रुकने के बजाय उलझी बात सुलझाने की इच्छा मजबूत रहेगी। 30 जून 2026 का मूलांक 3 बातचीत, समझ और सही शब्द चुनने में मदद देता है, जबकि भाग्यांक 1 पहल करने का संकेत दे रहा है। यही वजह है कि लंबे समय से टल रही बात को सामने लाने की जरूरत महसूस हो सकती है। बस एक बात बहुत जरूरी है। चिड़चिड़ापन बढ़े तो प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें। हर समस्या को दबाकर रखना इस समय ठीक नहीं रहेगा। शांत मन से बात करेंगे तो रास्ता धीरे धीरे खुल सकता है।
लव राशिफल
रिश्तों में संवेदनशीलता आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। साथी या परिवार के किसी सदस्य की बात दिल पर जल्दी लग सकती है। अगर घर का माहौल कुछ समय से भारी चल रहा है, तो उसे नजरअंदाज करने से बात और अटक सकती है। चंद्र का स्वभाव अपनापन चाहता है, इसलिए शिकायत से ज्यादा सच्ची बात असर करेगी। प्रेम संबंधों में पुरानी नाराजगी उठ सकती है, पर बातचीत का तरीका नरम रखें। अपनी बात कहें, लेकिन सामने वाले की परेशानी भी सुनें। परिवार में किसी छोटी बात को इगो का मुद्दा न बनने दें।
करियर राशिफल
कामकाज में ध्यान किसी एक अटके हुए मुद्दे पर टिक सकता है। ऑफिस में डेडलाइन करीब हो तो मन दबाव में आ सकता है, खासकर जब सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हों। ऐसे में अंक 2 की सूझबूझ और चंद्र की ग्रहणशीलता काम आएगी। किसकी बात में दम है, यह आप जल्दी समझ सकते हैं। मूलांक 3 संवाद को मजबूत करता है, इसलिए ईमेल, मीटिंग या टीम कोऑर्डिनेशन में साफ भाषा रखें। भाग्यांक 1 बताता है कि पहल आपको ही करनी पड़ सकती है। छात्रों को भी अधूरा छोड़ा हुआ टॉपिक पकड़कर खत्म करना बेहतर रहेगा। बिजनेस में पुराने अटके काम की फाइल आगे बढ़ सकती है।
धन राशिफल
पैसों के मामले में भावनात्मक फैसला भारी पड़ सकता है। घर या काम से जुड़ी किसी उलझन के कारण अचानक खर्च का दबाव महसूस हो सकता है। बेहतर रहेगा कि पहले जरूरी और गैर जरूरी खर्च अलग करें। अगर किसी भुगतान या लेनदेन को लेकर बात अटकी है, तो साफ हिसाब सामने रखें। मूलांक 3 के असर से कागजी काम और बातचीत से रास्ता निकल सकता है। किसी को खुश करने या तनाव कम करने के लिए खरीदारी करना ठीक रणनीति नहीं होगी।
सेहत राशिफल
मन भारी हो तो उसका असर नींद, भूख और ध्यान पर दिख सकता है। चंद्र प्रधान लोगों को भावनात्मक थकान जल्दी पकड़ती है। इसलिए दिन में थोड़ी देर शांत बैठना, हल्का संगीत सुनना या कागज पर मन की बात लिखना राहत दे सकता है। अगर बेचैनी बढ़े, तो कैफीन कम लें। गर्दन और कंधों में जकड़न हो तो हल्की स्ट्रेचिंग करें।
अंक 2 (किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 है)
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: घर की तनावभरी बात को फिर टालने की गलती न करें। डेडलाइन के दबाव में तीखा जवाब देने से बचें। अधूरी जानकारी पर पैसों की बात तय न करें।
आज की सलाह: मुश्किल बात को शांत स्वर में पूरा सुनकर ही रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र