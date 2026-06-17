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हल्दी और सिक्के के ये उपाय धन से भर देंगे आपकी तिजोरी, कल पुष्य नक्षत्र में गुरु गोचर होते ही बनेगा खास संयोग

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Guru Gochar in Pushya Nakshatra 18 June: कल गुरु पुष्य योग बन रहा है। गुरु 18 जून को पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहां पर 18 अगस्त तक रहने वाले हैं। इस दौरान किए गए कुछ उपाय आपकी जिंदगी में बरकत ले आएंगे। 

हल्दी और सिक्के के ये उपाय धन से भर देंगे आपकी तिजोरी, कल पुष्य नक्षत्र में गुरु गोचर होते ही बनेगा खास संयोग

ज्योतिषीय दुनिया में 18 जून का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिन पुष्य नक्षत्र में गुरु ग्रह का गोचर होने जा रहा है और इससे गुरु पुष्य योग बनता है जोकि बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से माना जाता है कि इस दौरान किए गए कुछ उपाय जिंदगी संवार सकते हैं। पंचांग के हिसाब से गुरु का पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में 18 जून को प्रवेश होगा। इसके बाद वो इस नक्षत्र के दूसरे चरण में 4 जुलाई को जाएंगे। वहीं तीसरे चरण में 19 जुलाई और आखिरी चरण में 3 अगस्त को जाएंगे। 18 अगस्त तक गुरु इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। ऐसे में इस दौरान किए गए कुछ उपाय बहुत असर डालते हैं।

गुरु और पुष्य के संयोग के दौरान तीन ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जो घर में पूरे साल बरकत ले आएंगे। ऐसे में 2026 के अगले 6 महीने खुशी-खुशी बीतेंगे और धन-संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी।

गुरु पुष्य योग के दौरान करें ये उपाय

1. मां लक्ष्मी को ऐसे करें प्रसन्न

ज्योतिष शास्त्र में गुरु पुष्य नक्षत्र को धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में ये संयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। कल यानी 18 जून को पीले कपड़े में हल्दी की गांठ के साथ एक सिक्का और कुछ कौड़ियों को बांध लें। अब इस पोटली को आप चाहे तो अपनी तिजोरी में रख दें या फिर किसी भी अलमारी में। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और साल भर पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा इस उपाय से मन भी पॉजिटिव रहता है और घर में खुशहाली आती है।

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2. हल्दी और केसर का आसान उपाय

कल आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिह्न बनाएं। इसके अलावा आप ॐ या श्री भी बना सकते हैं। बस ध्यान रहे कि ये सब आपको हल्दी और केसर को मिलाकर बनाएं घोल या पेस्ट से लिखना है। मान्यता है कि इससे घर में सिर्फ पॉजिटिवि एनर्जी ही आती है। इसी के साथ घर की सारी नेगेटिविटी भी खत्म हो जाती है।

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3. कनकधारा स्तोत्र का करें पाठ

18 जून को मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के आगे कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से खूब लाभ मिलेगा। इसके अलावा लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना भी शुभ होगा। माना जाता है गुरु पुष्य योग का ये उपाय पैसों से जुड़ी हर दिक्कत को दूर करता है। इसी के साथ इससे मन को शांति भी खूब मिलती है।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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रत्न शास्त्र
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