Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सावन सोमवार-नाग पंचमी पर सूर्य गोचर, आज इन 5 राशियों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते; पढ़ें राशिफल

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

17 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार, नाग पंचमी और सूर्य गोचर एक ही दिन हो रहे हैं। सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य के इस राशि परिवर्तन का असर सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ सकता है।

सूर्य गोचर
surya gochar

सावन का तीसरा सोमवार इस बार नाग पंचमी के साथ पड़ रहा है। 17 अगस्त को सोमवार के दिन श्रावण शुक्ल पंचमी है। इसी दिन सूर्य भी कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता में सावन सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए खास माना जाता है, जबकि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाती है। ऐसे में आज का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय, दोनों नजरिए से महत्वपूर्ण है। ज्योतिषीय गणना में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कुछ राशियों के लिए यह दिन खास माना जा रहा है।

आइए जानते हैं, किन राशियों के लिए खास रहेगा दिन

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रह सकता है। सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश आपके पंचम भाव से जुड़ा है। यह भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान और रचनात्मक काम से संबंधित माना जाता है। आज भगवान शिव की पूजा करने और नाग देवता का स्मरण करने से मन को शांति मिल सकती है। नौकरी या कारोबार से जुड़े किसी काम में अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा रह सकता है।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन खास माना जा सकता है। सूर्य आपकी राशि से निकलकर सिंह में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि गुरु अभी कर्क राशि में मौजूद हैं। ऐसे में आत्मविश्वास और फैसले लेने की क्षमता पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद की जा सकती है। परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो जल्दबाजी न करें। धन के मामले में भी सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करना शुभ माना जाता है।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश करियर और कामकाज से जुड़े मामलों को सक्रिय कर सकता है। आज का दिन नई जिम्मेदारी मिलने या किसी पुराने काम में आगे बढ़ने का मौका दे सकता है। नाग पंचमी और सावन सोमवार के कारण धार्मिक कामों में मन लगेगा। नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। कारोबारियों के लिए भी कोई अच्छा संपर्क काम आ सकता है।

ये भी पढ़ें:साप्ताहिक राशिफल 17 से 23 अगस्त 2026: सूर्य गोचर से बदलेगा सप्ताह का मिजाज

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा अलग रह सकता है। सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी कुंडली के आठवें भाव से जुड़ा है। ज्योतिष में इस भाव को अचानक होने वाले बदलाव और गुप्त विषयों से जोड़ा जाता है। इसलिए आज कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें। खर्चों पर नजर रखें। धार्मिक कार्यों में समय देना मन को स्थिर रखने में मदद कर सकता है। नाग पंचमी पर नाग देवता का स्मरण और भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश छठे भाव से जुड़ा है। यह भाव नौकरी, मेहनत, प्रतिस्पर्धा और रोजमर्रा की चुनौतियों से संबंधित माना जाता है। ऐसे में विरोधियों पर बढ़त बनाने और अटके काम पूरे करने का मौका मिल सकता है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मेहनत का परिणाम भी मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और अपनी क्षमता के अनुसार पूजा करें।

ये भी पढ़ें:इन बेस्ट 15 मैसेज से अपनों को भेजें नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं

आज क्या करें?

नाग पंचमी और सावन सोमवार एक साथ होने के कारण आज भगवान शिव और नाग देवता की पूजा की जा सकती है। सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। बेलपत्र और फूल अर्पित करें। इसके बाद ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करें।

नाग देवता की प्रतिमा या चित्र की पूजा भी की जा सकती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी पर जीवों के प्रति दया और अहिंसा का भाव रखना महत्वपूर्ण है। जीवित सांपों को पकड़कर दूध पिलाने के बजाय प्रतीकात्मक रूप से पूजा करना बेहतर है।

ये भी पढ़ें:नाग पंचमी पर कालसर्प दोष की शांति के लिए करें ये उपाय, जानें पूजा विधि

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Surya Gochar Surya Dev Astrology अन्य..
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने