सावन सोमवार-नाग पंचमी पर सूर्य गोचर, आज इन 5 राशियों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते; पढ़ें राशिफल
17 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार, नाग पंचमी और सूर्य गोचर एक ही दिन हो रहे हैं। सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य के इस राशि परिवर्तन का असर सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ सकता है।
सावन का तीसरा सोमवार इस बार नाग पंचमी के साथ पड़ रहा है। 17 अगस्त को सोमवार के दिन श्रावण शुक्ल पंचमी है। इसी दिन सूर्य भी कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता में सावन सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए खास माना जाता है, जबकि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाती है। ऐसे में आज का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय, दोनों नजरिए से महत्वपूर्ण है। ज्योतिषीय गणना में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कुछ राशियों के लिए यह दिन खास माना जा रहा है।
आइए जानते हैं, किन राशियों के लिए खास रहेगा दिन
मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रह सकता है। सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश आपके पंचम भाव से जुड़ा है। यह भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान और रचनात्मक काम से संबंधित माना जाता है। आज भगवान शिव की पूजा करने और नाग देवता का स्मरण करने से मन को शांति मिल सकती है। नौकरी या कारोबार से जुड़े किसी काम में अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा रह सकता है।
कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन खास माना जा सकता है। सूर्य आपकी राशि से निकलकर सिंह में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि गुरु अभी कर्क राशि में मौजूद हैं। ऐसे में आत्मविश्वास और फैसले लेने की क्षमता पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद की जा सकती है। परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो जल्दबाजी न करें। धन के मामले में भी सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करना शुभ माना जाता है।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश करियर और कामकाज से जुड़े मामलों को सक्रिय कर सकता है। आज का दिन नई जिम्मेदारी मिलने या किसी पुराने काम में आगे बढ़ने का मौका दे सकता है। नाग पंचमी और सावन सोमवार के कारण धार्मिक कामों में मन लगेगा। नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। कारोबारियों के लिए भी कोई अच्छा संपर्क काम आ सकता है।
मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा अलग रह सकता है। सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी कुंडली के आठवें भाव से जुड़ा है। ज्योतिष में इस भाव को अचानक होने वाले बदलाव और गुप्त विषयों से जोड़ा जाता है। इसलिए आज कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें। खर्चों पर नजर रखें। धार्मिक कार्यों में समय देना मन को स्थिर रखने में मदद कर सकता है। नाग पंचमी पर नाग देवता का स्मरण और भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है।
मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश छठे भाव से जुड़ा है। यह भाव नौकरी, मेहनत, प्रतिस्पर्धा और रोजमर्रा की चुनौतियों से संबंधित माना जाता है। ऐसे में विरोधियों पर बढ़त बनाने और अटके काम पूरे करने का मौका मिल सकता है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मेहनत का परिणाम भी मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और अपनी क्षमता के अनुसार पूजा करें।
आज क्या करें?
नाग पंचमी और सावन सोमवार एक साथ होने के कारण आज भगवान शिव और नाग देवता की पूजा की जा सकती है। सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। बेलपत्र और फूल अर्पित करें। इसके बाद ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करें।
नाग देवता की प्रतिमा या चित्र की पूजा भी की जा सकती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी पर जीवों के प्रति दया और अहिंसा का भाव रखना महत्वपूर्ण है। जीवित सांपों को पकड़कर दूध पिलाने के बजाय प्रतीकात्मक रूप से पूजा करना बेहतर है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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